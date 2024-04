Ecuador, la barbarie

Ángel Soriano

El asalto policial a la embajada de México en Quito es una acción de barbarie del presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, que pasa por encima de la diplomacia y la política como instrumentos civilizados para la convivencia pacífica entre las naciones y las sociedades, para recurrir a la fuerza y al desconocimiento del Estado de derecho para “hacer” justicia y “contra la impunidad”.

Las naciones a lo largo de la historia de la humanidad han creado organismos internacionales y establecidos protocolos para brincar la Ley de la selva y darse una forma civilizada en el concierto mundial, de buenas vecindades y de relaciones entre los pueblos, de convivencia pacífica y de intercambio económico, cultural, tecnológico y comercial.

Si el presidente Noboa Azín desconoce la extraterritorialidad de las embajadas y la inmunidad diplomática como legítima defensa a los perseguidos políticos, está desconociendo un avance civilizado para dirimir conflictos o diferencias. No es aceptable el allanamiento de una sede diplomática para capturar a un supuesto delincuente, y más cuando tiene trayectoria política.

Sin embargo, se considera que tras este hecho hay el avieso fin de detener la actitud de avanzada de nuestro país en defensa de los ciudadanos que abandonan su tierra para buscar en la Unión Americana mejores condiciones de vida, y de solidaridad con los gobiernos democráticos. ¿Es, la irrupción policiaca en la sede diplomática, una agresión violenta o una declaratoria de guerra?

Entra la OEA en defensa de las sedes diplomáticas

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado la eficacia de los organismos internacionales, en especial la OEA, este organismo —alarmado por lo que ocurrió en Quito—, citara a los integrantes de la Comisión Permanente para analizar la agresión de Ecuador a México, toda vez que la irrupción policiaca para aprehender al ex vicepresidente Jorge Glass, fue una violación a los acuerdos de la Convención de Viena en materia diplomática. Cuando menos el organismo dará pruebas de su existencia pues, al igual que la ONU, son meros floreros ante la escalada mundial de violencia… Ahora se cuestiona a una de las hijas de la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, que tiene dos actas de nacimiento en un segundo matrimonio. Como se ve, la hidalguense —sin que esto represente una intromisión a su vida privada— no es ejemplo para la sociedad y para las buenas familias, institución que va también en desuso dada la conducta de nuestros gobernantes… Seguramente que en el debate de este domingo 7, y que será opacado el lunes por el eclipse solar, será motivo de más denuncias sobre la vida privada y la pública que debe ser más pública en opinión del tabasqueño, que servirá para denostar a la contrincante y dejarla sin autoridad moral para conducir a la Nación… David Noboa Azin, presidente de Ecuador, recibió el Bastón de Mando de 14 grupos indígenas de la región andina como una muestra de reconocimiento a su gestión e insiste en culpar a México de proteger a delincuentes dándoles asilo político. Y hay que reconocer que la burocracia diplomática de nuestro país —tardó tres meses en aceptar a Jorge Glass como refugiado político—, originó que en ese lapso el gobierno ecuatoriano planeara la intromisión violencia a nuestra sede diplomática previa expulsión de la embajadora, sin que el gobierno mexicano haya podido actuar de manera eficaz para rescatar al ex vicepresidente como lo hizo con Evo Morales en Perú. No se sabe cuál realmente sea el fondo del asunto, si hubo irracionalidad en Noboa, si actuó por órdenes del imperialismo o si falló el diálogo con el gobierno de México. De todos modos, hay un conflicto internacional.

