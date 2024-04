Help! revive a los fab four en “The Beatles + Queen Sinfónico”

13 de abril en el Teatro Las Torres

Mientras tanto, Cronos se encargará de dar tributo a la reina

Arturo Arellano

El Teatro las Torres dará cabida al espectáculo musical “The Beatles + Queen Sinfónico” donde se rendirá tributo a dos de las bandas más influyentes en la historia del rock, con la interpretación de sus más grandiosos temas a cargo de Help! en lo referente al cuarteto de Liverpool y de Cronos en cuanto a la reina, por supuesto ambas agrupaciones acompañadas de una orquesta.

Paco Montero, miembro fundador de Help!, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Ya hace muchos años que hacemos presentaciones de Help! con orquesta en vivo, pero esta es la Liverpool Ensamble, que es la primera interpretando temas de The Beatles desde hace 40 años, entonces juntos vamos a tocar la última etapa de los fab four, la de los hippies del 68 al 70, es un repertorio de esa época, con los vestuarios y caracterizaciones”.

Explicó que estará ambientado “Como en el documental que salió de Disney ‘Get back’, en la última etapa del grupo, con canciones como ‘Let it be’, ‘The long and winding road’, todo lo que lleva orquesta. También se va a presentar Cronos haciendo temas de Queen, acompañados de la orquesta y cada grupo hará un turno de una hora, juntos no tenemos plan de nada, pero sería bueno”.

Reconociendo que hay mucho fan muy exigente declaró “eso quiere decir que la música de The Beatles es buena, pero los seguidores se dividen en dos vertientes, quienes quieren que sonemos igual al disco, que se respete cada nota cada letra, frase, todo igual y otros fans que quieren versiones deferentes, con nuevos arreglos, también es válido, pero en el caso de Help siempre se nos apegamos a la versión original”.

Destaca que son varios temas que hacen muy especial este show ·El Largo y sinuoso camino es un tema muy bello con orquesta, ‘The end’ el popurrí con ‘Carry That Weight’ son muy interesantes, también ‘Hey Jude’, pero vamos a incluir una que otra que no son tan conocidas, por ejemplo, vamos a tocar For You Blue de George Harrison con una guitarra hawaiana, y no es comúnmente tocada, pero gusta mucho”.

Celebra que a pesar de las diferencias que había entre los miembros de The Beatles en su última etapa como banda “seguían muy creativos, prolíficos y aunque tenían problemas, no se hablaban o lo que fuera, la música finalmente es un trabajo impecable a pesar de que el disco ‘Let It Be’ quedo enlatado por un tiempo, no salió sino hasta después, en abril del 70 por Phil Spector que hizo los últimos arreglos y dice Paul que no le gustaron, pero a mí me gustó quedó muy bien”.

La longevidad en le éxito de los temas de The Beatles se la adjudica a que es música interesante “buena, bien hecha, porque es como con Chopin, Mozart, Bach, Beethoven ¿porque perduran? Es porque hicieron obras de arte y The Beatles también son música clásica del siglo 20. Pertenecen a toda una generación de música variada original y bien hecha, Rock & Roll con Elvis, disco con los Bee Gees; si los jóvenes buscan otra cosa diferente hoy, deben darse la oportunidad de conocer música de los 60s a los 80s, entonces ojalá nos acompañen para que aprecien como era esa música de antes”.

Finalmente aprovechó para externar el duelo que aún mantienen tras la partida de Manuel Guerrero, icónico locutor de radio y conductor de La Hora de Los Beatles en Universal Stereo y quien solía acompañarles en este tipo de eventos “Lamentamos mucho la muerte de Manuel Guerrero, deja un hueco grande, difícil de llenar, era siempre interesante platicar con él, tenía datos precisos, años, fechas, era una enciclopedia andando, no solo de The Beatles sino de la música en general sabía de Abba, Queen, Creedence, sabia y obviamente le dimos el pésame a su familia, lo extrañamos, su canción favorita era ‘There’s a place’ y seguramente ese lugar es ahora el cielo. Pero finalmente, la beatlemania perdura, nos iremos cada quien y la música de The Beatles se va a quedar”.

