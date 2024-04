El eclipse de sol cumplió y rebasó con las expectativas, el debate presidencial, no

Adriana Moreno Cordero

Claudia Sheinbaum se dedica ahora a evadir y sonreír

El eclipse de sol que se pudo apreciar en México, especialmente en Mazatlán, Sinaloa, Coahuila y Durango cumplió con las expectativas e incluso, las rebasó. En cambio, el debate presidencial que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) dejó muchísimo que desear, o sea, este primer ejercicio no cumplió con las expectativas generadas y ese es el único punto de coincidencia que tuvieron las abanderadas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, porque en realidad, la opinión de Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, sale sobrando, pues sigue en su papel de candidato “patiño”.

De acuerdo a cálculos de los gobiernos de los tres estados antes señalados, se espera una derrama económica que ronda en los 500 millones de pesos en las tres entidades norteñas, además de que llevó a un turismo totalmente diferente al que visita Sinaloa, Durango y Coahuila, el llamado turismo cósmico, razón por la cual, los diversos municipios de algunos de estos estados, se diversificaron para poder brindar actividades turísticas a sus visitantes.

En cambio, en el debate del domingo en el INE, parece increíble que la producción haya resultado un fracaso no anunciado, que viene a reflejar la división que aún persiste en dicho Instituto, donde unos consejeros están alineados con la presidenta Guadalupe Taddei, mientras que el resto toma distancia.

Algo es necesario precisar, los moderadores Denise Maerker y Manuel López San Martín estuvieron bien y, ya al aire, trataron de solucionar los problemas que de manera increíble se empezaron a presentar con los relojes que tenían cada uno de los candidatos para ajustarse a los tiempos. Las abanderadas presidenciales se quejaron también de la forma en que se organizó el debate: muchas preguntas para muy poco tiempo.

La pregunta que sigue en el aire, es si este primer debate modificará de alguna manera las encuestas sobre preferencias para el 2 de junio y la respuesta inmediata es que lo más probable es que no porque fueron muchos los errores de producción, que no sería extraño que cayeran algunas cabezas.

Pese a lo anterior, no dejó de llamar la atención la actitud con la que llegó a dicho debate ni más ni menos que la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. Tanto en el maquillaje y la compostura trató de dejarse ver como una mujer encantadora y dispuesta, no obstante, conforme transcurrían las horas, no pudo mantener esa acartonada sonrisa; menos aún cuando la abanderada de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, le preguntó qué opinaba sobre las múltiples ilegalidades que han cometido los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Si se tienen pruebas, que se presenten ante el Ministerio Público”, respondió con gélido gesto.

Sin embargo, al día siguiente, la señora Sheinbaum de Tarriba se comunicó vía telefónica con algunos medios, en lo que parece una estrategia en la que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se quiere, digamos, “reconciliar” con estos. ¿Será?

Ahora, tanto las candidatas como diversos analistas, esperan que el segundo debate sea la oportunidad de mejorar; que haya una mejor producción para que se pueda debatir. Los especialistas esperan y desean que haya “verdaderos estadistas” detrás de cada una de las candidatas e incluso, del candidato.

Y por cierto, desde luego que el inquilino de Palacio Nacional vio el debate, pero a lo mejor fue otro, porque en su gustadísimo “stand-up” mañanero contestó que este ejercicio se llevó a cabo sin problemas mayores. Esto, para evadir referirse al cuestionamiento sobre si la violencia inhibirá la participación en los comicios del próximo 2 de junio.

Respecto al debate, el de Tepetitán respondió específicamente: “No, para nada y ayer quedó demostrado porque se llevó a cabo el debate sin problemas mayores. Observé como al final del debate se abrazaron y se dieron de besos ahí”. Esto evidentemente es una mentira y como chiste, muy malo; acaso, una de las muchas señales que suele enviar el tabasqueño de que está desesperado porque a su errática gestión, le quedan cada vez menos días y los aprovecha, porque la mañanera de ayer fue desde Mazatlán con el objetivo de ver el eclipse.

Lástima que el Presidente no encontrara forma para presumir este evento cósmico como una más de sus faraónicas e inútiles obras. Eso sí, de pasadita, el tabasqueño se refirió a que su tan llevada y traída “estrategia” de “abrazos, no balazos” va a continuar en este último tramo de la llamada y errada Cuarta Transformación, porque -según él- ha dado resultados. ¿Y por qué no los enumeró con datos duros? Por ejemplo, cuando el inquilino de Palacio Nacional se entera que las masacres, -a contra pelo de lo que él asegura-, siguen en diversos estados del país, las atribuye a “fuegos pirotécnicos” o una invención de los medios.

*** La actividad más importante de la Asamblea Plenaria CXVI, que congrega a los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, (CEM), será cuando los tres candidatos presidenciales asistan y se reúnan con ellos. Esto se llevará a cabo mañana en la sede central ubicada en el Estado de México y el objetivo, de acuerdo a lo informado por monseñor Ramón Castro Castro, será trazar el camino de la paz ante la creciente violencia así como “difundir los principios del Evangelio, caminando juntos hacia el Jubileo 2025”. La primera en ser recibida será Claudia Sheinbaum; luego llegará a la reunión Xóchitl Gálvez y “cerrará con broche de oro”, Jorge Álvarez Máynez.

*** Por cierto, llamó la atención en el debate que la señora Sheinbaum de Tarriba nunca mencionara por su nombre a Xóchitl Gálvez, sino que la llamara “la candidata del PRIAN”. Por su parte, el error que no supo sortear la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México” fue el mostrar, hacia el final de este ejercicio, la bandera nacional al revés y luego tratar de componer diciendo por las redes que será una señal de protesta. Lo cierto es que la senadora con licencia está luchando contra todo el aparato del Estado puesto y dispuesto a favor de la candidata de Morena y rémoras, que en esta etapa de las campañas, se limita a evadir y evadir, así como a sonreír y sonreír.

