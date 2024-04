Todos los “Despechados” con Jessi Uribe a La Maraka

De Colombia para el mundo

Después de triunfar en Guadalajara y Monterrey ofrecerá un concierto en CDMX

Arturo Arellano

Jessi Uribe ha consolidado su posición como uno de los artistas más importantes en la escena musical actual en Colombia. Su éxito no se limita a su país, ya que el 2024 promete ser el año más importante para su internacionalización, confirmando para el mes de abril la llegada de su gira “Despechados 2” a México.

La agenda de Jessi Uribe incluyó presentaciones en el Teatro Diana en Guadalajara y en el Auditorio Cumbres de Monterrey, donde tuvo un brutal éxito, por lo que ahora tocará el turno de La Maraka en la Ciudad de México para cerrar este 13 de abril, cuando interpretará sus éxitos más importantes que lo han llevado a acumular más de 3.9 Millones de Oyentes mensuales de Spotify.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, comentó “Voy a mostrar mi música, la gente va a disfrutar y cantaré hasta que lo sigan pidiendo, quiero que estén contentos conmigo, si la gente va a mis shows es porque han escuchado mis canciones originales, pero tengo también mi repertorio con otras canciones mexicanas a mi estilo, algunos vallenatos, que son parte de mi show, resulta algo muy divertido”.

De la recepción de los mexicanos dijo “Me escriben cosas bonitas, tuve la oportunidad de estar de gira en Estados Unidos y había muchos mexicanos, y me apoyan, me dicen que les encanta mi música, les encanta mi manera die interpretar y sin duda tienen razón, porque me dijeron que en México me darían una bienvenida muy cálida, así lo hicieron”.

Recordó que “el año pasado teníamos un performance diferente, pero ahorita venimos más de la mano del romance, respetando esa parte de mi trabajo y la del despecho, pero como lo digo es un todo, se le canta al amor, al desamor, hago mi parte de bailar, porque la gente también debe estar contenta”.

Y adelantó que pronto llegará al viejo continente “es una sorpresa para mi poder ir a Europa, ya he estado antes, pero ahora sí iré a países que no sabía que podía conocer, como Alemania, Holanda, Italia, donde yo sé que son sitios que se llenarán de latinos, cada país en una experiencia única, me da nervios, pero lo hago con mucho gusto”.

Retomando el tema de su show en La Maraka dijo “La idea es que me acompañen varios amigos en este recinto, como invitados especiales, ojalá se puedan lograr, por las agendas” y es que, con este concierto y la gira per se, busca la internacionalización “En la música tradicional de Colombia no sucede frecuentemente, es muy difícil salir, y lo estamos logrando, que nos conozcan, no solo en Colombia, sino en los demás países latinos, este es el inicio de muchas cosas”.

Finalmente, celebra que la música latina este de moda en el mundo “Es un paso muy importante que la música urbana y el regional mexicano, estén sonando en todo el mundo. El regional ya no es solo de una región, lo mismo decían antes, que las rancheras eran música de rancho, pero ya no, se ha trabajado mucho para sonar en otros lados y así está sucediendo”.

