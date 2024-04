Robo en despoblado de Morena, el Fondo de Pensiones para el Bienestar

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Andrés Manuel López Obrador salió muy malo para administrar recursos

La semana cierra con una de las últimas “líneas” que desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador les tira a sus siempre serviles y dispuestos diputados de Morena, que coordina Ignacio Mier y los de sus rémoras, no menos fieles a la voluntad oficial, por cierto.

Resulta que la fracción parlamentaria guinda en la Cámara baja propusieron una reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que no es más que un fideicomiso al cual sería transferido ni más ni menos que el recurso de las Afores de aquellos trabajadores que cumplan 70 años y que, por decisión propia o porque sigan trabajando, no inicien su trámite de pensión.

Para ponerlo en términos llanos, se trata de “un robo en despoblado”, uno más de los muchísimos que ha cometido esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Malo, muy malo salió para administrar los dineros el inquilino de Palacio Nacional, que pese a todos los recursos que logró juntar mediante una serie de maniobras, al final se la gastó, como dice un conocido refrán “en pitos y flautas” y hay que agregar uno que otro “elefante blanco”, por eso ya no le alcanza para seguir sufragando la millonaria campaña ni más ni menos que de la flamante candidata presidencial de la coalición, “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum.

La referida iniciativa, a la que por cierto, en una prueba de sumo ingenio los morenistas y sus rémoras le pusieron Bienestar, la palabra favorita de esta errada y llamada Cuarta Transformación, está firmada -desde luego- por el coordinador morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, así como por la diputada guinda Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, a la que se turnó para su dictaminación, que se espera en Palacio Nacional, sea de la manera más pronta posible porque el dinero se acaba.

En una de sus partes, se puede leer: “Con la presente iniciativa se proponen acciones que permitan la reducción de la pobreza en la vejez, la promoción de la igualdad entre los adultos mayores y el fortalecimiento de la economía en esta población, generándoles un flujo de ingresos adicional”. No, bueno, ¿así o más demagogos los de Morena?

Bueno, ya se consignó en líneas anteriores, lo que buscan los legisladores guindas y sus rémoras, es hacer “el uno dos” con el presidente López Obrador, quien desde su gustadísimo “stand-up” mañanero refirió:

“Queremos que quede en la ley que los recursos remanentes no reclamados pasen al Fondo (de Pensiones para el Bienestar) y va a quedar una reserva para que si pasa el tiempo y un trabajador lo reclama, se le entregue”. Si se llegara a dar el remoto caso que se los entreguen, será después de haberle dado senda “jineteada” a dichos recursos y hayan pasado de uno a otro sobre amarillo.

“Dicen que me quiero robar las Afores y no es cierto”, dijo malhumorado el de Tepetitán, pero lo cierto es que la cifra de 40 mil millones de pesos, no es nada despreciable y por ello, López Obrador se frota ya las manos.

Municiones

*** Más que justificada y oportuna la acusación que lanzó el candidato de la oposición “Va por CDMX” al Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, cuando indicó que el flamante y actual jefe del gobierno capitalino, Martí Batres que, se reitera, tiene serios problemas con los líquidos contaminados, de haberse tardado en tomar acciones para resolver el problema del agua contaminada en la alcaldía de Benito Juárez, la que Taboada Cortina dirigió. Y sí, Batres Guadarrama lleva poco más de 10 días deshojando la margarita de si el agua en ocho colonias de dicha demarcación, está o no contaminada y eso que el flamante funcionario vive también en Benito Juárez. En el pozo de la colonia Alfonso XIII, se dieron cita además de Taboada, la alcaldesa en Alvaro Obregón, Lía Limón, que ahora aspira al senado; la también aspirante a la Cámara alta, Cinthia López Castro, así como el candidato del PAN a la alcaldía BJ, Luis Mendoza. Todos anunciaron que presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República, (FGR); la Contraloría de la CDMX y ante la Profepa por lo que sin duda es una evidente negligencia.

*** ¿Sabemos cuál es la fuente de la contaminación en el agua de colonias de Benito Juárez?, le preguntaron a Martí Batres en una conferencia de prensa en la que sí aceptó preguntas y se volvió a salir por la tangente al decir que su gobierno realiza “un conjunto de actividades variadas que se están haciendo, hipótesis variadas (para determinar la causa de esta contaminación) y, “hasta el momento no se ha encontrado ninguna fisura para el huachicoleo”, porque los ductos de Pemex están lejos del Pozo de la Colonia Alfonso XIII.

*** Y mientras eso ocurre, la no menos flamante candidata de Morena al Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, haciéndose bolas en sus discursos y aseverando que ella, como Benito Juárez, sigue la máxima de “todo el respeto ajeno es la paz”.

*** La candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle, “descubrió el hilo negro” y la inservible mega farmacia de López Obrador, donde nunca hay medicamentos porque surte más recetas cualquier farmacia, digamos que la llevó a una “camionetita”, que se supone que hará rutas a lo largo y ancho del territorio veracruzano, revisando por computadora, por ejemplo, dónde faltan aspirinas y quizás pase por un municipio o por otro. Lo bueno es que en Veracruz no quieren a la zacatecana.

*** En reunión con mujeres en Naucalpan, Xóchitl Gálvez también se refirió al tema de las Afores que López Obrador quiere enviar a su bolsillo, ¡perdón!, al fondo del Bienestar. Señaló que “se quieren quedar con sus pensiones una vez que cumplan 70 años (los trabajadores”); así de fácil. Si por alguna razón tú sigues trabajando, tu dinero, en automático, se va a ir a un fondo de pensiones que le llaman de bienestar, Ese es el saqueo que Morena quiere hacer en este momento en el Congreso y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que despojen a las personas de 70 años y más de lo mucho que les costó ganarse la vida”. Y el razonamiento que hizo la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, resulta muy lógico: la prisa en Morena para sacar adelante este “robo en despoblado” es porque ya saben que no van a ganar el Congreso en las elecciones del ya próximo 2 de junio. Como dijo aquel, no hay manera porque el voto del desencanto va creciendo y el oficialismo no lo puede detener. ¡Qué tal!

