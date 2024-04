Reunión de Xóchitl Gálvez con “Alito” Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Analizan desarticular estrategia falsa de Morena

Importante reunión se dio entre la candidata presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, con los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano. Estuvo también por ahí Santiago Creel.

Según se sabe, se hizo un balance de la campaña que se encuentra justo a la mitad, pero el “quid” del asunto es que en sus mensajes y “spots”, la abanderada de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, ha puesto en el centro que su contraria no está de acuerdo con los programas sociales y que Morena y rémoras son los únicos que pueden garantizar que estos sigan.

Lo anterior es falso, pero la señora Sheinbaum de Tarriba considera que esta es la única forma que tiene para desalentar la campaña de Gálvez Ruiz. ¿Será acaso entre otras razones porque las encuestas de las que se alimenta la morenista, ya no le dan esa ventaja tan abismal que tenía cuando iniciaron las campañas?

Con todo y que es indudable que la candidata de Morena y rémoras tiene tras de sí todo el apoyo del aparato de Estado y que al presidente Andrés Manuel López Obrador no le importa en lo más mínimo violar la ley un día sí y al otro también, con tal de que su sucesora sea Sheinbaum; es una realidad que en las filas del oficialismo hay preocupación por lo que pueda suceder el ya próximo 2 de junio.

Lo que sí hay que subrayar es que los programas sociales no son propiedad exclusiva de Morena y sus rémoras, pero también, en la campaña de la coalición “Sigamos haciendo Historia” no obtendrán su famosísimo “plan C” y no tendrán mayoría calificada en la próxima Legislatura.

En la reunión que sostuvo Xóchitl Gálvez con los dirigentes partidistas se analizó cómo desarticular aquello de que Morena es el único que puede garantizar los programas sociales, que ya se convirtió en su bandera de campaña, pero también se pusieron en la mesa otros temas como que la política de comunicación social no le está funcionando a la senadora con licencia.

Ya se consignaba en este espacio en anterior entrega, que el peligro es que a Gálvez Ruiz le pudieran estar colocando un cerco en el que no pueda ver más allá de lo que sus operadores quieren. Eso hay que redefinirlo.

Municiones

*** Conforme se acercan las elecciones, la polarización se hace presente en todos lados. Cuestión de ver lo que ocurrió ayer en el Instituto Nacional Electoral, (INE), cuando en menudo pleito se trenzaron el senador independiente Emilio Álvarez Icaza y el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña. El primero calificó al segundo de “farsante, reventador y porro”. “Yo conozco y sé la conducta de porros que tiene los representantes de la narcocoalición, nos vamos a referir en estos términos, mientras se refieran en estos términos”, remató Álvarez Icaza. La confrontación continuó subiendo de tono hasta que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tuvo que intervenir para llamar al orden porque los del pleito estaban en la llamada herradura de la democracia y esa no debía de ser la imagen que se debería dar a la ciudadanía.

*** De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (Inegi), en información calientita, el 61% de la población de 18 años y más, residente en 90 ciudades de interés, consideró inseguro vivir en su ciudad, y desde luego, esta lista la encabeza por segunda ocasión, Fresnillo, Zacatecas, seguido de Naucalpan, en el Estado de México. Conforme a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, (ENSU), que arroja información del primer trimestre de este 2024, en marzo, 66.5% de las mujeres y 54.5% de los hombres consideraron inseguro vivir en su ciudad. Por eso llama poderosamente la atención que el presidente López Obrador haya dicho en su gustadísimo “stand-up” mañanero que él, (se nota que solamente él), considera que el clima electoral transcurre con mucha tranquilidad. Por lo visto, al de Tepetitán no le interesan en lo más mínimo los asesinatos de los candidatos; que en muchas regiones del país sea la delincuencia organizada la que domina y la ingobernabilidad de la que hacen gala muchos de sus gobernadores. Nada más le faltó reiterar que ve a la gente “feliz, feliz, feliz”.

*** Y hablando de estados fallidos, lo que pasa en Guerrero, “gobernado” por la invisible Evelyn Salgado, no tiene precedente. Resulta que el pasado miércoles, El empresario Ricardo Santiago Brito, ni más ni menos que muy cercano al senador Félix Salgado Macedonio, fue asesinado en Acapulco. Y ahí sí ni cómo el controvertido senador le reclame a su hija la gobernadora, más aún, porque se supone que él la asesora, es decir, es el “susurro tras el trono”. Pues por si esto fuera poco, delante de los alumnos, en una escuela de la zona cerca también de Acapulco, maestros de tres escuelas de la comunidad de Las Lomitas fueron asaltados y despojados de sus pertenencias. De inmediato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE) reprobó estos hechos y exigió al gobierno garantizar la seguridad de sus agremiados. Y es precisamente ahí donde está el problema, la gobernadora Evelyn Salgado nunca está, amén de que se encuentra muy ocupada participando en la 87 Convención Nacional Bancaria (CNB) en la que por cierto, Patricio Diez, director de Compartamos Banco, subrayó que los banqueros están listos para acompañar a quien gane las elecciones presidenciales del ya próximo 2 de junio.

*** En lo que fue el tema de la semana, el flamante coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de esa instancia legislativa, Ivonne Cisneros, ya no hallan como “aventarse la bolita” sobre quién cometió el ya famoso “error humano” -mejor dicho, chicana-, en la iniciativa de reforma de pensiones; el robo en despoblado que Morena y rémoras quieren sacar a la de ya por instrucciones directas de Palacio Nacional. Mier dice que el error provino de la Comisión, mientras que su correligionaria lo niega. Y luego por qué los regañan.

*** Luego de casi tres horas de acalorada discusión entre diputados del PAN y PRI, contra los de Morena y aliados, el Pleno del Congreso de la CDMX, se terminó por aprobar, por unanimidad, la propuesta de la diputada local del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena, para que candidatos, partidos políticos y autoridades firmen un Pacto de Civilidad, pues urge frenar los enfrentamientos y polarización política en las campañas. La perredista planteó en su punto de acuerdo, “de urgente y obvia resolución”, que es necesario signar este pacto, debido a que prevalecen los discursos de odio en las campañas electorales, basadas en la denostación y diatriba.

morcora@gmail.com