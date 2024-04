Fernando Delgadillo y Alejandro Filio estarán reunidos en La Bohemia 79

Dos grandes de la trova

La cita es en el Cantoral el 26 de abril, a las 21:00 horas

Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en la taquilla del inmueble

Arturo Arellano

Dos trovadores mexicanos con gran reconocimiento a nivel nacional e internacional: Fernando Delgadillo y Alejandro Filio, derrocharán talento al interpretar sus poesías hechas canciones en el escenario de la Bohemia 79 del Cantoral.

El viernes 26 de abril déjate llevar por su canto y su sentir en una velada mágica en la que los reconocidos artistas contarán las historias que inspiraron esas composiciones con las que hemos cantado, llorado, reído y enamorado.

Para hablar al respecto, el maestro Filio concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN “Ambos tenemos canciones nuevas que vamos a dar a conocer a la gente y sobre todo tendremos momentos juntos, ahora con una característica en común y es que con este show arrancamos una gira por diversas ciudades del país”.

Aclaró que en el show “Tanto como duetos no hacemos, pero compartimos las vivencias, esta complicidad que tenemos en el escenario se comparte con la gente, es la idea de La Bohemia, una convivencia como en la sala de tu casa, cantamos y contamos historias y en mi caso, le hago mucho caso a la gente, tengo una chuleta de canciones, que no son necesariamente siempre las mismas que se interpretan, porque siempre trato de identificar lo que la gente quiere escuchar y además algunas de las nuevas”.

Y nos adelantó que “comienzo a grabar la semana entrante un disco nuevo, vamos a aprovechar este concierto, para intentar mostrar a la gente esos temas, que de pronto no nos deja estrenar canciones, porque no les negamos que quieran escuchar los temas de siempre, pero lo vamos a intentar, esperemos que nos dejen (risas)”.

En cuestión de estilo y sonidos, refiere que “las canciones van sobre cosas que enfrentamos todos, la resiliencia es una característica de todos, pese a problemáticas sociales tenemos arte humana, queremos escuchar este tipo de mensajes, queremos cantarle al amor. Y es interpretado de manera digna, estética”. De hecho, asegura que “Actualmente soy obsesivamente más exigente en lo que quiero encontrar de cada tema”.

Como nuevas metas se plantea “Incorporarnos a la nueva forma de llevarle la música a la gente en plataformas digitales, principalmente no confió mucho en redes sociales, no sé, pero lo que sí se me hace interesante es la forma tan rápida en que puedes llegar a la gente, que le puedes acercar tu creación más reciente de forma casi inmediata” concluyó.

Alejandro Filio, cantautor, poeta y músico nacido en la Ciudad de México, es un artista prominente del movimiento conocido como Canto Nuevo. A los 16 años empezó su carrera como compositor presentándose en peñas y centros culturales de la capital mexicana y en programas de televisión como Para gente grande, con Ricardo Rocha, y Música y algo más, con Sergio Romano.

El viernes 26 de abril a las 21:00 horas tienes una cita en El Cantoral para la Bohemia 79. Adquiere tus boletos en ticketmaster.com.mx o directamente en la taquilla del recinto.

