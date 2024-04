Fondo de Pensiones del Bienestar, urgencia del oficialismo por aprobarlo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

En Morena quieren robarle al pueblo lo devuelto

De por sí, en la Cámara de Diputados, la bancada de Morena y rémoras llegaron con una hora y veinte de retraso para la sesión en la que se discutió el controvertido Fondo de Pensiones del Bienestar, que plantea robarse los ahorros de los trabajadores de 70 y más años que hayan cotizado a las Afores, sin haber reclamado recursos que definitivamente son suyos y les quieren robar, pero en Palacio Nacional, ahora sí que “tienen otros datos”.

Mientras, el flamante coordinador de la fracción parlamentaria del partido guinda, Ignacio Mier, y la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara Baja, Ivonne Cisneros, se dieron a la tarea así de plano, de “hacerse los locos” y al final, llegaron al Salón de Sesiones hasta de mala gana porque se trata de los últimas sesiones del Congreso de la Unión, pero eso sí, con la esperanza de cumplir a pie juntillas la instrucción de aprobar el referido dictamen sin quitarle ni una coma, no sea que los vuelvan a regañar.

Además, verdadera urgencia tenía el oficialismo para aprobar ayer su iniciativa porque, de lo contrario, no le habría dado tiempo de enviarla al Senado de la República donde los legisladores morenistas tienen que hacer lo propio.

Se supone que en la maratónica sesión no hubo “duendes” con playera guinda ni “errores humanos”, pero sí los empeños que se volvieron delirantes, de parte del oficialismo.

Las manifestaciones en tribuna a lo largo de la prolongada sesión, no estuvieron ausentes. El bloque opositor se plantó con sendas mantas que decían: Morena, no toques las pensiones y otras cartulinas en las que se podía leer: “tus pensiones no se tocan”.

Parte de la estrategia de la oposición, fue presentar mociones suspensivas que el oficialismo no permitió, pero algo sí es seguro, esto que aprobó Morena y sus rémoras, acabará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN).

Eso lo advirtieron diputados como la priista Yolanda de la Torre advirtieron que los del oficialismo pasarán una vergüenza en la Suprema corte, ya que el referido dictamen es inconstitucional.

Y mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador confesaba desde Palacio Nacional su ilusión de que el Fondo de Pensiones del Bienestar fuera una realidad para el primer día de mayo, el Día Internacional del Trabajo, así como para cubrirse de gloria y hacerse el héroe, la coincidencia no sólo en la Cámara de Diputados es que el tristemente célebre Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que por cierto ha hecho subastas y rifas y quién sabe dónde están los recursos obtenidos, debería de llamarse el Instituto para robarle al Pueblo lo Devuelto. El diputado panista Ector Jaime Ramírez lo dijo en sus justos términos; la coalición de Morena y sus rémoras, de cara a las elecciones del ya próximo 2 de junio, debería de llamarse “Juntos Seguiremos Haciendo Transas”.

Municiones

*** Violando por enésima vez la ley electoral, el presidente López Obrador continúa en la tónica de hacer campaña a favor, desde luego, de su candidata Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en lo que hace al retén de encapuchados que portaban playeras con la imagen del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, que en Motozintla, Chiapas, detuvo a la abanderada morenista, ya no encuentra el inquilino de Palacio Nacional cómo subestimar la situación, ya que hechos como éste, ponen en evidencia la inseguridad que vive México en esta errada y llamada Cuarta Transformación, así que no tuvo más recurso que decir que la señora Sheinbaum de Tarriba fue víctima de un montaje muy sospechosista, por cierto. En su gustadísimo “stand-up” mañanero, el Presidente señaló: “Tenemos la información, sí fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta (donde iba Sheinbaum), eso lo puedo decir, grabando. Ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que tenemos, ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a ser un planteamiento ni está encapuchado, ni está grabando”. Con eso de que para el tabasqueño las muestras de la creciente inseguridad que vive el país, cuando no se trata de “pirotecnias”, son falsedades de las que los medios y “los conservadores corruptos” tienen la culpa porque él ve a la gente “feliz, feliz”, pues forzado por las circunstancias, no le quedó de otra que aceptar que en Chiapas está la presencia de dos grupos delincuenciales. Hay que recordarle que también hay masacres -de esas que ya no existen-, que el Presidente niega, además de que en un mitin, cuando Sheinbaum preguntó cómo estaban los Centros de Salud en la entidad, le contestaron “¡Maaal!”, “¡Qué les falta”!, preguntó la morenista a lo que los asistentes le respondieron: “¡tooodo!” y mejor ya ni le movió.

*** El debate del pasado domingo, tuvo más o menos la misma estructura; éste se dio entre la morenista Clara Brugada y el abanderado de la coalición “Va por la CDMX”, Santiago Taboada, mientras que Salomón Chertorivski, el candidato de Movimiento Ciudadano, hizo esfuerzos porque le hicieran caso. Ante la impotencia de la señora Brugada Molina de no poder contestar sobre el problema de agua que vive especialmente la alcaldía de Benito Juárez, cambió de estrategia y en su “war-room” le recomendaron que subiera a sus redes varios mensajes en los que decía que ella había sido la ganadora del debate del domingo pasado y que se unieran mensajes por ejemplo, de la candidata al Senado por la CDMX, Ernestina Godoy, sin embargo, menuda barrida se llevó Brugada, entre otras cosas, porque sus presuntas ligas ni más ni menos que con el señor de las ligas, no se las va a poder quitar y eso ni en las “ex benditas redes sociales” lo olvidan.

*** Y hablando de debates, en lo que se refiere al que sostuvieron los candidatos al gobierno de Morelos, organizado por e IMPEPAC sin duda lo ganó la aspirante de la oposición, Lucy Meza, que fue contundente en sus planteamientos dejó en una deplorable posición a la abanderada de Morena, Margarita González, que como se recordará, es la carta ni más ni menos que del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Si tuviera que resumirse en una frase la actuación de la abanderada morenista, bien podría decirse que “no ata ni desata”. En cambio, Lucy Meza se vio sólida porque sabe muy bien la situación que deja el ex futbolista del América en el estado: con más violencia y en un desorden total. ¿Por qué le urgirá tanto el fuero al Temo?

