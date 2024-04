Corrupción en la CDMX

Con amplia experiencia en las alcaldías de Benito Juárez e Iztapalapa, el aspirante la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, del PAN, y Clara Brugada, de Morena, respectivamente, se acusaron mutuamente de corrupción y afirmaron tener las pruebas suficientes de los malos manejos de recursos presupuestales y de permisos para la realización de obras.

Al mismo tiempo los acusados revirtieron las denuncias y culparon al gobierno central de las autorizaciones de las mismas, al indicar que no cuentan con facultades para autorizar monumentales edificios o cambiar el uso del suelo, así como para la adquisición o contratación de otros servicios a las respectivas administraciones.

La feria de acusaciones, sin embargo, deja claro a la ciudadanía que los puestos administrativos o de elección popular significan para partidos y sus dirigencias, un jugoso botín en donde se comercia todo y no se deja espacio alguno en beneficio de la sociedad, pues está a la vista la pésima calidad del agua que constituye un serio peligro para la salud de los habitantes.

Y no es poca cosa la inseguridad en la que se viaja en el Metro, que hace que millones de usuarios se transportes en la incertidumbre en que si llegaran con bien o no a sus domicilios o a sus trabajos; en tanto, las inmobiliarias se enriquecen con el edificio de supercondominios y se especula con el uso del suelo. ¿Es para los negocios por lo que se pelea por el poder?

TURBULENCIAS

Montajes ¿en favor o en contra?

El presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó la tesis de la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum en el sentido de que los encapuchados que la interceptaron a la salida de Motozintla, rumbo a Tapachula, en Chiapas, fue un montaje para descartar la existencia de cárteles de la droga y delincuencia organizada que controla la región. Sin embargo, habrá que ver ¿Cómo es posible que un grupo armado se cuele en medio de la amplia seguridad que rodea a la ex jefa de Gobierno, en la que participan fuerzas federales, estatales y municipales, y hayan llegado y salido de la zona con gran facilidad? Además, aclararon que no están en contra del gobierno y la dieron ya como ganadora de la justa electoral del 2 de junio, al pedirle que cuando llegue a Palacio Nacional no se olvide de Motozintla para que no sea un desastre como lo es ahora Frontera-Comalapa. Si se trató de un montaje, es para beneficiar a la morenista que cuenta con buen ánimo entre los armados que pululan la región. La científica adoptó la misma pose que tuvo el presidente López Obrador cuando quedó varado en el lodo en la carretera rumbo a Acapulco luego del paso del huracán “Otis” que devastó el puerto guerrerense en octubre pasado, y era informado de la situación por los militares… La empresaria y diputada federal Patricia Armendáriz, que va en la comitiva, afirma que en la misma región otros armados han interceptado a la comitiva morenista y se pregunta que es lo que se debe de hacer para acabar con esta situación que no trae nada positivo en la región y en el país?… El presidente López Obrador supervisó obras en el sureste del país este fin de semana y presidió el 110 aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz y advirtió que México no es un protectorado, sino un país independiente y soberano, por lo que la integración con EU y Canadá en lo comercial se realiza con pleno respeto a su soberanía… Sigue la embestida en contra de la ex titular de la señora Rocío Nahle, a quien le atribuyen cuantiosa fortuna que se sospecha salió de la construcción de Dos Bocas que aún no entra en funciones, pero ella ya esta puesta para la gubernatura de Veracruz.

