Más inseguro Valle de Toluca

Espacio Electoral

Eleazar Flores

AMANALCO, LA MUESTRA-. Amanalco de Becerra es el municipio más cercano al norte de Valle de Bravo, se bajó —previo secuestro— la candidata del PRI que punteaba encuestas, en 2021, para dejar sin obstáculo a la morenista Michelle Núñez Ponce y casualmente hoy hay paz, no así en la población vecina.

Tan evidente la paz en Valle de Bravo como la escasez de agua en la presa turística.

Amanalco vive entre la violencia, pues hace dos días bue balaceado el candidato a presidente municipal Arturo Lara de la Cruz; pero hace un año fue ASESINADO su hermano Miguel Ángel, que fungía como síndico, especulándose acerca de la presencia de elementos del crimen organizado, sin poderse etiquetar con seguridad el nombre de agrupación alguna.

En Valle de Bravo también se especuló por la presencia del crimen organizado como autor del baje a la candidata priista y el arribo de la morenista, actual presidenta municipal; pero lo anterior no es todo, a Michelle Núñez Ponce se le acredita un fuerte acercamiento político con el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte, con fotos en redes sociales y demás.

Ampliar sobre el particular sería creer en versiones del periodismo rosa o amarillo, así que, cambio.

En el municipio vecino a la población vallesana, en los últimos años, en Amanalco de Becerra viene gobernando el partido Movimiento Ciudadano y desde el arribo de este partido, desgraciadamente la inseguridad viene aumentando, pero los vecinos acreditan el fenómeno a GENTE EXTRAÑA, pues “aquí todos nos conocemos”, dice el dueño de un cuerpo de agua donde se cultiva la trucha, actividad importante en varias comunidades de la región.

Al margen de los atentados y pérdidas de vida de políticos, han sido asaltados habitantes locales, preferentemente dedicados al comercio, desgraciadamente el sector más afectado por la inseguridad y la violencia, con la presencia de personal extraño que pide “moches” para obligar a comprar y/o vender a x empresas o personas.

Amanalco de Becerra también es un municipio con atractivos turístico, sobre todo por su rica zona boscosa y el impulso a las actividades acuícolas, cuyo ritmo podría aumentar ahora que el vecino Valle de Bravo resiente la disminución de visitantes por el bajo nivel de la presa Infiernillo, que ni lloviendo mucho en los próximos meses se podrá recuperar.

Más allá del turismo finsemanero en Valle de Bravo o Amanalco de Becerra, debería preocupar a los tres niveles de gobierno, la inseguridad que va en aumento.

Imposible no escribir sobre el tema, pues no toda la gente ve los noticieros de televisión, cuya difusión mueve a los funcionarios a actuar, no antes.

elefa44@gmail.com