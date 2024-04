4T manipula la información

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Aunque practica el modelo goebbeliano de la propaganda, el inquilino de Palacio Nacional y su candidata imputan a la oposición una estrategia informativa basada en las mentiras. Siempre que se difunde información que exhibe la corrupción, el despojo de recursos a la gente, los errores gubernamentales, el abuso de autoridad, la violación a las leyes de esta administración, de inmediato descalifican los datos, los desmienten sin aportar pruebas, se victimizan y denuncian una campaña de desprestigio, propaganda negra, un complot y hasta vaticinan la organización de un golpe de Estado “técnico”. Nada más alejado de la realidad.

Desde principio del sexenio, la política de comunicación social del régimen se basó en la antítesis de la información, se concentró la labor de divulgación en una sola persona, el Presidente, quien procuró disfrazar la realidad con “los otros datos”; la negación como forma de comunicar. Para ello requería de sus villanos favoritos, estigmatizar a ciertos personajes, presentarlos como enemigos del pueblo bueno y sabio, papel que jugaron empresarios, la oposición, virtuales conservadores, “aspiracionistas” clasemedieros, fifís y todo sector social que no aceptara la nueva narrativa oficial, el discurso manipulador de la 4T. Ello llevó a la polarización social. Imperó la posverdad como nueva normalidad social.

Esa obnubilación de los ciudadanos, sobre todo de los desposeídos, los favorecidos del régimen y sus panegiristas, permitió la imposición de un modelo populista que no resolvió los problemas nacionales, pero sí administrar la miseria, entre más pobres -votos seguros-, mejor para dar continuidad al proyecto político de un solo hombre, omnipotente, omnipresente y omnímodo.

Así han ocultado la realidad de la inseguridad, la violencia y el empoderamiento del crimen organizado, la pérdida de la gobernabilidad, la falta de crecimiento económico y de empleo formal con aumento del comercio informal, el colapso del sistema de salud muy lejano al de Dinamarca. No se reconoce la terca realidad, pero se justifican porque todo es culpa de los regímenes anteriores, de priistas y panistas, los ex presidentes, Genaro García Luna, el innombrable Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón Hinojosa. También periodistas como Carlos Loret de Mola, Raymundo Riva Palacio, Ciro Gómez Leyva o los intelectuales Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, a quienes denostan todos los días desde el ex palacio virreinal.

Ejemplos de la manipulación informativa son el atraco que consumaron los abyectos legisladores de la 4T en complicidad con sus esbirros, los mercenarios partidos satélites, al aprobar la iniciativa de nueva ley de pensiones que les permite despojar de 40 mil millones de pesos a los viejitos. Rápidamente desacreditaron a las afores por su excesivo interés de agiotistas y expoliadores del pueblo. El robo se disfrazó mediáticamente de protección a los nuevos pensionados, pero nada dice que mientras utilizarán los recursos para cubrir los programas electoreros. Con gran desfachatez exclaman que procuran a los trabajadores, cuando en realidad es una expropiación de fondos.

Ahora que la candidata del tabasqueño tuvo una fallida gira por Chiapas -estado fallido, sin gobierno y a manos de la delincuencia organizada-, la del falso sonsonete sureño preguntó a los acarreados en un mitin qué les faltaba en materia de salud, al unísono le contestaron: ¡Todo! Esa es la verdadera realidad, luego de desaparecer el Seguro Popular. En un recorrido por carretera, la de la 4T fue detenida en un retén de encapuchados, lo que exhibió la falta de seguridad de la aspirante, en un país donde se incrementa el asesinato de candidatos, y fue increpada por la falta de atención a esa región del país y le solicitaron resolver la problemática local. Lejos de aceptar el descuido y la falta de gobernabilidad en la entidad, se apresuró el inquilino de Palacio Nacional a culpar a Loret de Mola de un montaje. Estos, el ocultamiento de la realidad, la necedad de no aceptar la responsabilidad y la manipulación de la opinión pública siempre ha sido de la 4T.