Oposición supera en estados y CDMX; Xóchitl y Sheinbaum empatan

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Los indicadores, las percepciones y las encuestas advierten que no sólo hay tiro, sino fuertes señales de un presumible desastre electoral para el oficialismo. A un mes de los comicios generales y presidenciales del 2 de junio, el referéndum sobre la gestión de Andrés Manuel López Obrador a través de las preferencias del voto, asoman ya a su descalificación y rechazo.

Si todo lo que se advierte se confirma, ni Claudia Sheinbaum lo sustituirá en la Presidencia, ni él pasará a la historia como el mejor Presidente de México.

De los 40 puntos que se supone sacaba de ventaja Sheinbaum a Xóchitl Gálvez Ruiz hace apenas uno o dos meses, cuatro encuestadoras dicen ahora que es ya de un sólo dígito y un abierto empate técnico:

Trending da 45.5 a Claudia y 39.8 a Xóchitl; México Elige dice que en sus sondeos la oficialista logra 50.6 puntos mientras que la opositora llega a 44.4; Altica ve a Sheinbaum con 51 por ciento de apoyos y a Gálvez con 31 y Massive Caller (sin duda de las más acertadas y confiables) da a la primera 41.2 y a la segunda 37 puntos.

Hoy podemos afirmar que no sólo no existe lo del “arroz cocido” ni el “resultado previamente insuperable e inamovible”, sino que hoy, a 40 días de la elección, hay empate.

Los especialistas y expertos indican que estos porcentajes si bien son importantes, lo verdaderamente sobresaliente es el crecimiento de los que no responden y que llega al 50 por ciento de los entrevistados.

Los procesos presidenciales anteriores —2012 y 2018— quienes no respondían al levantamiento de sondeos sumaban en promedio 15 por ciento. Hoy se ha triplicado para llegar al 50 por ciento.

La obviedad indica que quienes se niegan a contestar una encuesta es porque temen mostrar sus preferencias. De por quién votarán. ¿Por qué temería alguien decir que votará por la oposición si no es porque no quiere que el Gobierno le retire o quite sus bonos y programas sociales?

La respuesta es simple: que quienes se niegan a responder a encuestas votarán en su mayoría por la oposición.

Si esto es cierto, Xóchitl Gálvez Ruiz podría estar ganando ya la Presidencia. Ya veremos si eso se confirma la noche del 2 de junio.

En estados avanzan opositores

Y si en la presidencial ya se cerró la elección, en las 8 gubernaturas en juego y en la jefatura y alcaldías de la CDMX el avance de la oposición es más claro.

En Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Tabasco, Morelos, Veracruz, Yucatán y la capital del país los sondeos y los hechos indican que Morena, PT y Verde podrían ya tener perdidas más de la mitad de las gubernaturas.

Pocos dudan de que los candidatos del PAN, PRI y PRD se queden con Guanajuato y Yucatán y que además arrebaten Veracruz, Morelos y quizá Puebla y Chiapas a Morena, PT y Verde, así como la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la mayoría de sus 16 alcaldías, para poner fin así a 27 años de administraciones de la llamada izquierda en la capital del país, etapa que inició con el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en 1997.

Conflictos internos en Morena, sumados a gravísimas crisis de inseguridad y desgobierno, en estados como Colima, Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Campeche, Estado de México, Guerrero y Michoacán advierten que la derrota del oficialismo podría ampliarse y profundizarse en la integración de la Cámara de Diputados y la de Senadores.

Los avezados y muy experimentados operadores electorales de la oposición indican que Morena, PT y Verde ni de broma obtendrá las mayorías constitucionales que anhela Andrés Manuel López Obrador para aprobar en fast-track, y sin moverles ni una coma, sus 20 reformas del 5 de febrero en septiembre de este año.

En este contexto, y con estos porcentajes, entramos en el último mes, y a los últimos 2 debates electorales, que se pronostican verdaderamente expectantes.

El primero produjo un fuerte reclamo y la descalificación del presidente Andrés Manuel López Obrador, muy orientados a su candidata Claudia Sheinbaum. ¿Qué le espera a ésta, luego del segundo encuentro? ¿La sustitución?

En su mayoría creemos que Sheinbaum saldrá este domingo a defender contra viento y marea, y a cualquier costo al gobierno de AMLO. No asistirá a explicar sus programas y proyectos, no a cuestionar a sus opositores.

Y la tundirán.

La UNAM a los muros de honor del Senado

Fue una iniciativa de las muy pocas que son tramitadas por el Pleno del Senado sin mayores debates y con grandes reconocimientos. Por ello, pronto las letras de oro de la UNAM y su frase de: “Por mi raza hablará el espíritu” sobresaldrán en el Muro de Honor de este recinto.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, doctor en Derecho y catedrático, agradeció a nombre de la institución la aprobación y subrayó que este año su matrícula suma los 374 mil estudiantes.

“Es una gran comunidad. Sin ella, muchos de nosotros no estaríamos aquí; yo soy uno de ellos, porque la UNAM me becó para estudiar especialidad, maestría y doctorado en los años 80, 82 y, desde entonces le guardo a la UNAM una gran consideración y respeto”, dijo.

Ahí se han formado, señaló, grandes generaciones de humanistas, de políticos, de servidores públicos.

“Recuerdo en el pasillo te encontrabas, en efecto, a Jorge Carpizo, a Trueba Urbina, a Ignacio Burgoa, “El Chato” Noriega, a Héctor Cuadra, a Jorge Fernández Ruiz, a Floris Margadant; todos ellos estupendos maestros, que les guardábamos una gran consideración.

“Muchos de ellos, por ser números pequeños de alumnos, íbamos a sus despachos a recibir la clase de Derecho Constitucional, de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial o Defensa de los Particulares Frente a la Administración Pública.

“Ha sido la UNAM formadora de grandes personalidades, por eso me parece correcto, justo, noble, el que esta Cámara de Senadores hoy pueda autorizar se plasme con letras doradas el nombre de nuestra máxima casa de estudios”, indicó.

Él y otros senadores recordaron que de las aulas de la UNAM salieron Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez por lo que la primera presidenta de México será egresada de esta casa de estudios.

