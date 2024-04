Postdata siempre presente para la “Generación X”

Postdata, grupo musical de género Pop de origen mexicano, ha dejado una huella indeleble en la escena musical. Formado en 1986, este cuarteto compuesto inicialmente por Claudia Vázquez, Ricardo Robledo, Vanessa Vega y Raúl Álvarez, ha dejado todo un legado de éxitos que aún resuenan en los corazones de sus seguidores.

Su lanzamiento fue en el programa Siempre en Domingo, y durante su carrera, lograron varios éxitos que los catapultaron a la fama como “Ingrato amor”, “Volver a ser”, “Suma de dos” y “Mi libertad”, que se derivaron en dos álbumes que grabaron “Suma de dos” (1987) y “Mi libertad” (1988).

Y si bien, la agrupación se dio un respiro, jamás se desintegraron o tuvieron una pelea, por lo que ahora retoman su carrera musical, asegurando que no se trata de un regreso, pues siempre han estado presentes para la “Generación X”, a la cual le dedican un disco con el mismo nombre y del que, sus integrantes, nos platicaron en entrevista para DIARIOIMAGEN.

Ricardo Robledo comentó “Nunca nos peleamos, ni nos separamos, hicimos una pausa, mientras cumplíamos con cosas pendientes en nuestras vidas, algunos por proyectos personales o por dedicarnos a ser papás, pero hace cuatro años falleció el gran Fernando Rivas, compositor de éxitos como ‘Besos de ceniza’, y nos juntamos para grabar un video, la verdad es que, el resultado fue maravilloso y decidimos quedarnos juntos para grabar ‘Generación X’, un disco que hoy estamos promocionando”.

Asimismo, destaca que “son temas de muy buena calidad, para la gente que recuerda a Grupo Posdata y para quienes no, también porque cantamos temas de los ochentas, éxitos de otros artistas, ahora en nuestro estilo, para que las nuevas generaciones nos conozcan. Estamos seguros de que todos, se la van a pasar muy bien”.

Por su parte, Claudia Vázquez reconoce que no ha sido difícil que los jóvenes de ahora escuchen sus temas “Tanto no sentimos que haya competencia, ni en los ochentas teníamos competencia, porque cada quien tenía su sello, somos un grupo vocal, hacemos armonías, tenemos un sonido muy particular, cuatro personajes hacen voces y suena mágico, lo que hizo Ricardo, que es nuestro productor es encargarse de refrescar los arreglos y la verdad quedó espectacular, para el gusto de cualquiera”.

A lo que Vanessa añadió “las cosas hoy se hacen diferente, pero nosotros respetamos nuestro estilo, la tecnología ha avanzado, la producción la hicimos con mucho tiempo, tanto cariño y lo más divertido fue seleccionar las canciones, nos juntamos una tarde en casa, llevábamos canciones de los 70’s, 80’s y hasta de los 90’s en inglés y en español; y al final lo que hicimos fue varios popurrís, hay medleys de música en inglés, de artistas como Journey, Michael Jackson, todos se van a poner a bailar, y en español metimos temas de Yuri, Daniela Romo, Emanuel, algo muy variado porque la finalidad del disco es que vayas al show en vivo y no pares de bailar”.

No obstante, tampoco dejaron de lado sus propios éxitos “Claro que incluimos ‘Ingrato Amor’, ‘Ven que me matas’ ‘Suma de dos’, pero es un show muy equilibrado, hacemos baladas, temas icónicos y es para armar la fiesta, con arreglos diferentes a los originales, nuestras armonías hacen la diferencia”.

Claudia, agregó que “Grabamos en los mejores estudios de México, con los mejores músicos, pero si mantenemos nuestro estilo, no hacemos trampa, cantamos sin autotune. Nosotros si cantamos de a de veras, tenemos 11 músicos y a los shows no llevamos bailarines, porque nosotros ocupamos todo el escenario. Nuestro show se basa en la música ochentera y noventera, pero les está gustando también a los chavitos, han crecido con sus abuelos, sus padres y su música, traen esa influencia”.

A fin de mantenerse en el gusto de la gente, Ricardo dijo que también “En el disco tenemos tres temas inéditos, están muy padres, sin embargo, la forma en que ahora se publicita la música en la radio y como suena es diferente. Básicamente la mayoría de los artistas están cantando temas retro, les ponen algún arreglo actual, moderno y eso es lo que está sonando. A Laura Paussini la oí cantando un tema de Menudo y se oye bien, se oye padre. Pero nosotros no queremos solo hacer eso, también queremos darle cosas nuevas a la gente que no s ha seguido desde siempre”.

En materia de conciertos, adelantaron que aún están pactando fechas por lo que invitan a la gente a mantenerse pendientes.