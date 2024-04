Omar Fayad insiste en acercarse a AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Arremete contra Xóchitl Gálvez, “Alito” Moreno, Rubén Moreira y Marko Cortés

A pesar de que está prácticamente borrado de la escena política, hay un personaje que intenta descalificar a la oposición de cara a las elecciones del ya próximo 2 de junio y se trata, ni más ni menos que de Omar Fayad Meneses, quien opina y dice a voz en cuello a quien lo quiera escuchar -porque luego hay quienes no quieren oír necedades- lo que piensa de la candidata presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, en un afán por acercarse al inquilino de Palacio Nacional y venderse como su mejor promotor.

Hay que subrayar que al ex gobernador de Hidalgo, que por cierto, durante toda su gestión se dedicó a guiñarle el ojo y ponérsele de tapete al presidente Andrés Manuel López Obrador y al final, cuando suponía que iba a tener un importantísimo cargo en el gabinete de esta errada y llamada Cuarta Transformación, obtuvo el cargo que el tabasqueño les ha dado a los gobernadores ex priistas que han buscado su cobijo como el caso de los ex mandatarios estatales de Sinaloa, Quirino Ordaz o de Sonora, Claudia Pavlovich, quienes se encuentran en España

Desde luego que no le dieron una mala posición a Omar Fayad, que es embajador de México en Noruega, pero él aspiraba a estar más cerca del lopezobradorismo, ser algo así como su asesor de cabecera, pues no puede ser que se hubiera esforzado tanto para humillarse y vaya que tuvo hasta el desprecio de los de Morena, ojo, y lo sigue teniendo.

Fayad Meneses dice que la coalición opositora es una camarilla, “que se supone será la gran redentora”. Aquí habría que preguntarle al hidalguense si él, en cambio, es el que se siente el redentor porque busca cambiar el voto a la oposición para el morenismo y sus rémoras. ¿Será que sí pretende el ex gobernador Fayad acercarse a aquello que se hace llamar “el segundo piso de la Cuarta Transformación”?

El aludido también despotrica en contra de los dirigentes del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y del PAN, Marko Cortés, “van a ser nuestros grandes salvadores, en verdad no lo creo, pero en fin”. También arremete en contra del coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. ¿Respirará por la herida el ex gobenador de Hidalgo?, lo más probable es que sí

Y sobre Gálvez Ruiz, Fayad Meneses asegura que la conoce desde hace muchos años “y nunca me pudo ganar una elección, ni en alianza PAN-PRD. En la del Senado no sólo perdió, se fue a tercero, ni siquiera entró como minoría”. Con verdadero coraje, el hidalguense se une a la campaña que le han implementado desde el oficialismo, a lo que hay que precisar, los que hacen gala de la vulgaridad y hasta el Presidente los bautizó como sus chairos, son los más fieles seguidores del inquilino de Palacio Nacional.

Eso sí, el ahora flamante embajador se atreve a decir que hubieran sido mejores candidatos Enrique de la Madrid o el ex secretario general de la OCDE, José Angel Gurría, “o el doctor Kumate”, ¿no se habrá enterado que el ex secretario de Salud en el salinismo falleció hace muchos años? Así camina por la vida Omar Fayad, hablando mal de Xóchitl Gálvez y tratando de cambiar la buena percepción que tienen muchos electores de ella. Niega que la candidata presidencial de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, haya estudiado la carrera de ingeniería, lo que es una afirmación temeraria, pues la UNAM ha dado fe de que la senadora con licencia

Municiones

*** Conforme a las expresas instrucciones enviadas desde Palacio Nacional, ayer, en la Cámara de Diputados se aprobó -para variar -vía “fast-track” en lo general, otra más de las controvertidas iniciativas que se le ocurren en plena época electoral al presidente López Obrador, la reforma a la Ley de Amparo, que prohíbe que se otorgue una suspensión a una norma o acto de autoridad con efectos generales. O sea, sin duda, el trabajo se les va a acumular muchísimo a los jueces además de que se trata –como se consignó en anterior entrega– de una iniciativa con tintes políticos para que el Ejecutivo pueda prácticamente hacer y deshacer. Con 258 votos a favor y 213 en contra, Morena y rémoras aterrizaron la propuesta de López Obrador.

*** Se plantea iniciativa con dedicatoria y no es difícil adivinar de quién se trata. Resulta que la diputada federal del PRI, Lorena Piñón Rivera, contando con el respaldo del coordinador del Grupo Parlamentario del tricolor, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa para reformar al artículo 116 de la Constitución. De esta manera, en conferencia de prensa aseguró, “el propósito fundamental de esta iniciativa es asegurar una representación legítima y arraigada en las personas que aspiran a ocupar el cargo de gobernador. Esto significa no sólo impedir la postulación de oportunistas y desarraigados, sino también garantizar que aquellos que desean liderar una entidad federativa tengan un vínculo genuino con su comunidad”. Y es obvio, la zacatecana que aspira a gobernar Veracruz, Rocío Nahle, definitivamente, no tiene arraigo alguno en esas tierras y menos aún con la serie de “trapitos que le han salido al sol”, y lo que falta.

*** El senador Adolfo Gómez, morenista desde luego, llevó a cabo un ritual a las afueras de la Cámara alta en el que sacrificó a una gallina como ofrenda por el Día de la Tierra así como al Dios de la Lluvia, Tláloc. Y cuando le dijeron al Adolfo Gómez que era ilegal lo que hacía, contestó “¡me vale, para eso tengo fuero!” y aseveró que se trataba de un tema de usos y costumbres. Inmediatamente, la presidencia del Senado emitió un comunicado en el que se deslinda de la acción del legislador morenista.

*** En la secretaría del Bienestar que encabeza Ariadna Montiel, deberían de prender alertas porque a diario e intentan fraudes telefónicos y cibernéticos. Varios son los números telefónicos que se dan como: 5563416479, o, 5542733143 y un tercero, 5546370810 y con nombres como el de Miriam Cortés Luna, se lanzan contra personas de la tercera edad argumentando que les falta recibir un pago de 9 mil 900 pesos de la pensión del Bienestar y los obligan a hacer operaciones mediante alguna App de un banco y sacarles información personal. Es muy riesgoso que se hagan este tipo de extorsiones porque se abusa de la necesidad de muchas de estas personas de la tercera edad y más aún, en plena época electoral. La Policía Cibernética debería de entrar en acción, pero sus líneas están saturadas.

