PAN, acuerdos en lo oscurito

Desde el portal

Ángel Soriano

Es normal que los ejecutivos estatales y el federal se esmeren por apoyar a los candidatos de sus partidos a los diversos puestos de elección popular, sólo que está prohibido por la ley hacerlo desde la administración pública y con recursos del pueblo, lo que pone en desventaja al resto de los competidores y deja a la sociedad sin más opciones que las que dictan desde el poder.

Y si generalmente esto ocurría en el pasado, como parte de las reglas no escritas, hoy con toda la vigilancia que permite la legislación electoral y la participación de una sociedad cada vez más activa en las actividades públicas, resulta ingenuo o absurdo que un dirigente político asuma compromisos escritos y divulgue los mismos en completa ignorancia y falta de respeto a la ley.

Así lo considera la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum al definir al líder panista Marko Cortés como muy dado a revelar los acuerdos que hace en lo oscurito y que luego él mismo saca a la luz pública. Así ocurrió en Coahuila cuando acordó el reparto del botín con el actual gobernador Manolo Jiménez, al repartirse desde notarías hasta recaudaciones de rentas.

Ahora el joven panista dio a conocer que pactó con 5 de sus gobernadores apoyo total a Xóchitl Gálvez para que asegure el triunfo en sus respectivas entidades y en el resto del país. Esto es ilegal, consideró Sheinbaum, que presentará, a través de sus representantes, ante el INE la denuncia correspondiente. Veremos qué dice la autoridad sobre el novel líder político.

TURBULENCIAS

La “santa muerte” en el proceso electoral

Como libertad religiosa fue definida el presidente Andrés Manuel López Obrador la distribución de playeras con leyendas a su favor –“no es hombre el que ataque al presidente” –, y con la imagen de la “santa muerte”. Expuso que cada quien puede profesar su fe y su inclinación religiosa y que esto se da como parte de la lucha electoral “en la que todo es nota”…Y a propósito de su experiencia como dirigente social y avezado político que ha realizado tres campañas presidenciales, resulta ingenuo que un reportero en la mañanera le haya “informado” de la cobertura periodística que cubre una campaña presidencial, como sino lo supiera, y mas ahora siendo Presidente, que en las mismas mañaneras no sólo da la nota, sino hasta la cabeza de la nota y sabe qué tema le interesa a cada medio y cual es el fondo de cada asunto, por lo que los consejos de los jóvenes comunicadores son irrelevantes… Refiriéndose a la violencia que azota en Guanajuato, el tabasqueño dijo que es ahí donde se requiere a Latinus; pero también tendrían que ir a Tabasco, donde la cosa esta que arde y que paso de ser el edén a un verdadero infierno con el terror que imponen los carteles que se disputan la región… El panista Santiago Taboada promovió ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México se impongan medidas cautelares sobre 112 morenistas y que estos ya no se refieran al cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, pero eso es censura, estableció la candidata a la jefatura de Gobierno de la CDMX, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, que señaló que si es ahí su punto débil, intensificarán su campaña en el mismo tema para que todos conozcan el modus operandi del PAN en esa demarcación… Claudia Sheinbaum, en tanto, instó a sus seguidores a ir preparando la celebración de su triunfo en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 2 de junio, pues de acuerdo a las encuestas, salvo las de medios que no comulgan con la IV-T, lleva la delantera…

