María Conchita Alonso se muestra “Sin Vergüenza”

All Parts Move y Genera Musica presentan

Contará con Daniel René como invitado especial en La Maraka

María Conchita Alonso no necesita presentación en todo México, el mundo latino y mucho más allá. Su vida se ha desarrollado en los medios, en escenarios que van desde Miss World hasta Broadway, en películas con estrellas que van desde Robin Williams hasta Arnold Schwarzenegger; ahora la figura nominada al Grammy ofrecerá una experiencia teatral única, reveladora, completamente sincera, un encuentro entre el teatro y el concepto de conciertos.

Ahora, el espectáculo “María Conchita Sin…Vergüenza” se presentará en La Maraka el 26 de abril 2024 a partir de las 21:00 horas y se trata de una coproducción de Genera Música y All Parts Move. María Conchita irá a todos esos momentos de “ooohs” y “aaahs”, los momentos “realmente, no puede ser cierto” en su vida. Donde también interpretará sus mayores éxitos y de lo cual nos platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN.

“Me desnudo ante el público con mi vida, aquí no hay nada escrito, no hay un guion, absolutamente nada, estoy con mi invitado que es del grupo MDO, hace mi presentación, le da la bienvenida al público y comienza con preguntas diversas, como ¿es cierto que probaste hongos alucinógenos? Que, si salí desnuda, asi voy contando mi historia, son dos horas de cuentos de mi vida íntima, personal con actores de Hollywood, y además canto mis éxitos. Es una noche de emoción, de ensueño, recuerdos, asombro, porque de mí se ha dicho mucho y algunas cosas son verdad, otras no, otras son exageradas, y quise hacer esto para aclarar quién soy realmente”.

En este sentido, asegura que “Uno tiene que vivir para ser feliz, no para buscar la aprobación de nadie, tu vida es propia y a quien no le guste ni modo”.

Recordó que “Tuve un show en Guayaquil, otro en Florida, fue una prueba de lo que vamos a ver ahora. Me di cuenta de que cuando hablo no pienso mucho, por eso me gusta verme en entrevistas, porque hablo lo que siento en el momento, de todo, nada me cuesta trabajo decir, es mi vida, lo que he hecho, y es que, soy quien soy por lo que he hecho y si he cometido errores como todos, he hechos cosas que me hubiera gustado no hacer, pero en su mayoría, he vivido cosas que me han hecho feliz”.

Y aclara que “no hay hilo conductor entre las canciones y las historias, hablo y al final del segmento canto, el público si va a escuchar esos éxitos con los que vivieron, gozaron, disfrutaron, se divirtieron, amaron, crecieron, además de mi canción nueva, que se llama ‘No lo sabía’ y ya está disponible en plataformas digitales”.

Sobre este nuevo sencillo asegura “La gente lo ha recibido muy bien, muy bonito, la compuse dedicada al amor, a alguien con quien me ilusione, aunque debo aclarar que ahora mismo no estoy enamorada, pero de esta persona me salió el sentimiento para escribir la canción, es una balada, una canción de amor, porque nos hace falta hoy en día, para dejar de escuchar tanta cosa fea, que llaman música”.

Y lamentó que las modas actuales no den tanta cabida al romance “Hay gente ansiosa, deseosa, con sed de algo bonito, de tener una ilusión, de tener un sentimiento, un goce de amor, de placer, de esperanza y eso es difícil encontrarlo hoy en día. Pero hay jóvenes que se saben los temas de Pink Floyd, de Supertramp, de Queen y eso me hace feliz, porque hay para todo y en eso tienen que ver los padres, que guían el crecimiento de sus hijos”.

Asegura que ante la necesidad de trabajar de los padres “no les dan la atención que los hijos ameritan, porque como adulto puedes hacer lo que quieras, sin meterte en la vida de nadie, cantar, ver, hacer lo que quieras, pero el problema es cuando los niños viven como adultos se copian de todo, bailando con el culito pa’rriba, escuchando letras feas que no son invitadoras a la sexualidad y al amor, sino a la vulgaridad y al sexo feo. Porque el sexo puede ser bonito y feo, el deseo es bonito y feo todo depende”.

Luego de su presentación en La Maraka este 26 de abril, adelantó “El 29 de junio en mi cumpleaños estaré en Monterrey, no lo llamo concierto, porque concierto es pura música y este es un show, con músicos, las historias de mi vida. Está hecho para lugares pequeños, es íntimo, para invitarlos a la sala de mi casa”.

Contará como invitado especial con Daniel René, del programa de HBO/TNT A Tiny Audience y ex miembro de MDO.

Ahora, el espectáculo “María Conchita Sin…Vergüenza” se presentará en La Maraka el 26 de abril 2024 a partir de las 21:00 horas y se trata de una coproducción de Genera Música y All Parts Move. Boletos en boletia.com o taquillas del inmueble