Acusan que Del Mazo metió la mano en la candidatura local del Distrito 32

Imposición de Elías Rescala

Naucalpan, Estado de México.— La acusación es directa: “El ex gobernador Alfredo Del Mazo movió la poca influencia que le queda para que el PRI impusiera a Elías Rescala, cómo candidato a diputado al Distrito 32, pese a no vivir y desconocer Naucalpan. Debió mandarlo a competir por Morena, partido al que entregó el poder en el Estado de México”.

Así lo expusieron consejeros políticos y líderes sociales de ese instituto político, en voz de Juan Manuel Rosales, Julio Hernández Ruiz y Josefina Campos, quienes, destacaron que “hoy está en manos del TEEM aplicar la Ley y regresar sus derechos político electorales a don David Parra, quien en verdad nos representa y no un completo desconocido”.

Los priistas naucalpenses fueron más allá al expresar que “ya basta de manipular al PRI a su antojo para beneficios personales y familiares. Los verdaderos priistas, ya estamos en pláticas con compañeros de otros municipios para dar nuestra postura unos días más, pero le adelanto, que ésta va en un solo sentido y es expulsar del PRI a traidores y negociadores”.

Mientras tanto, la exigencia continúa:

“Soy Adriana Jacob y quiero dar mi opinión sobre el señor Elías Rescala, mis respetos para él y a quién no tengo el gusto de conocer. Yo soy naucalpense y mí apellido lo dice, soy de las familias fundadoras de este municipio y me parece absurdo y fuera de lugar que mí partido, el PRI, esté designando a una persona de Huixquilucan y no a un verdadero naucalpense”.

Y remata: “Yo le quiero pedir con todo respeto, y a título personal, que con dignidad y con la frente en alto, decline esa inmerecida candidatura que le han otorgado. Naucalpan, para un naucalpense y que no tomen espacios que no han trabajado”, concluyó.