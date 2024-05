Kidz Bop lanzan en “Si no estás”

Cantada por niños para niños

Han creado la marca musical número 1 para las infancias

Asael Grande

Kidz Bop 2024 presenta las canciones con más éxito, cantados por niños para niños. No te pierdas de Cruel Summer, Cupid, Dance the Night y Vampire. Kidz Bop 2024 está disponible en el mundo!

Desde 2001, Kidz Bop ha creado la marca musical número 1 para niños, vendiendo más de 24 millones de álbumes y 11 000 millones de reproducciones en todo el mundo. Ahora, están de estreno con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Si no estás”, y sobre ello platicaron en exclusiva con DIARIO IMAGEN: “estamos muy felices de presentar en México, Si no estás, es una de mis canciones favoritas en este momento, es una canción muy linda, me encanta, tuvimos el chance de grabar un video musical hace unos días, estamos felices de que ya salió al público para que todo mundo la pueda disfrutar e igual que nosotros lo hicimos”, dijo, Cami.

“Fue muy divertido hacer el video –agrega, Gia-; “fueron grandes momentos el grabar la canción –dice, Peter- amo a estos chicos, viajar con ellos es increíble, es nuestra tercera visita en México”.

Kidz Bop cantan en los álbumes de Kidz Bop. Durante once años, la revista Billboard ha reconocido a KIDZ BOP como el “Artista infantil n.º 1” de Estados Unidos. Han estado en entrevistas con personalidades del tamaño de Jimmy Fallon, interacciones con los Jons Brothers, y más: “Kidz Pop lleva más veinte años en la música, hay muchas generaciones, los grupos van cambiando, nosotros llevamos tres años en el grupo, Peter lleva año y medio, e Iván lleva un año; nosotros ya llevamos seis discos en el grupo; Peter, dos, e Iván es el primero que graba con nosotros, estamos muy contentos, tuvimos la oportunidad de venir a celebrar el Día del Niño el año pasado, , también aquí en México, y abrimos los Kids Choise Awards en agosto, entonces fue increíble la experiencia, México nos ha tratado muy bien, estamos muy felices de volver; ‘Si no estás es un single’, pero va a ser parte de un álbum que se va a llamsr Kidz Pop 2024 Vol 2, que saldrá a mediados de julio, y vienen más canciones, como ‘La víctima’, que la deben escuchar en México”, compartió, Cami.

Kidz Bop convoca a un casting en todo el país para encontrar un nuevo grupo de jóvenes artistas con talento para que canten en los álbumes de Kidz Bop, protagonicen publicidades para televisión y vídeos musicales y para que viajen como parte de la gira en vivo de Kidz Bop Kids. Miles de niños de todo el país se presentan cada año a las audiciones para convertirse en Kidz Bop Kid: “me gusta la música mexicana –dice, Peter-no conozco artistas en específico, pero creo que me gusta Peso Pluma”.

Kidz Bop cree que hay una pequeña estrella del pop en cada niño o niña: “vamos a hacer algunas presentaciones en México, en Kidzania, y en el Parque Bicentenario, nos gustaría estar en el Movistar Arena, y en el Auditorio Nacional”, finalizó, Cami. Sobre sus fans, Iván les comparte que “los sueños se pueden hace realidad, persíganlos, nunca lo olviden, pueden lograrlo”.

Kidz Bop cree que hay una pequeña estrella del pop en cada niño o niña y ahora, están de estreno con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Si no estás”, ya disponible en plataformas digitales