Pablo Marentes y su música para abrazar a las madrecitas

El 10 de mayo en el Hotel Fiesta Americana

Ofrecerá un homenaje a José José y a otros grandes del romanticismo

Pablo Marentes, un talentoso intérprete mexicano, ha dejado su huella en el mundo de la música gracias a sus grandes interpretaciones de los grandes clásicos de la música romántica, destacando su pasión por los clásicos temas de José José, con los que se ha ganado el cariño y respeto del público.

Este 2024, Marentes alista un concierto especial para celebrar a todas las madrecitas mexicanas, pues se presentará el 10 de mayo en el Hotel Fiesta Americana para cantarles todas sus canciones favoritas y hacerlas sentir amadas.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Marentes dijo “Para mí es un honor estar en este venue, el año pasado estuvo el maestro Carlos Macias y antes otros artistas de gran nivel, entonces que me den la oportunidad es un orgullo. Haré un homenaje al ‘Príncipe’ para todas las mamás mexicanas que van a acudir y lo hacemos con todo nuestro cariño”.

Asimismo, destaca que “Hemos elegido muy bien el repertorio, de hecho, quizá vamos a meter canciones de otros artistas, no solo de José José, para que sea un show variado y romántico. He tratado de poner las canciones que más piden las personas, e incluso, luego aumenta el repertorio. Cantaré ‘Almohada’, ‘El Triste’, ‘La Nave del Olvido’, ‘Gavilán o Paloma’, entre muchas otras y en algún momento el contraste con canciones de Mijares, Juan Gabriel, siempre cuidando la línea del amor”.

Entre todo su repertorio, destaca “una canción muy especial que voy a cantar este día que se llama ‘Madrecita’ que es del maestro José José y obviamente por el día tenemos que interpretarla, aunque sea una odisea meterla, porque la lista es muy larga y la gente siempre quiere otras canciones. Hay que tratar de que todo el público esté contento”.

Y destaca que su momento favorito de cada show “es la apertura porque es muy intenso, no sabes cómo va a reaccionar la gente y hay que estar concentrados, ya después del aplauso de la primera canción, te quitas un peso de encima y sigues, afortunadamente no me ha pasado que la gente no conecte. Pero el momento que más espero es el inicio y una canción que me gusta mucho cantar que es ‘El Triste’, porque también es el momento que todos esperan, de hecho, es el cierre, a todos les gusta mucho”.

Siento temas tan populares, Marentes refiere que “A nivel musical ha sido una gran experiencia y aprendizaje quitarnos de la imitación. Incluso, desde el nacimiento un bebé crece imitando lo que ve, y en el caso de mi carrera José José ha sido un referente, Luis Mugue y demás, uno trata de basarse en eso, pero luego buscas tu propio estilo. Tengo mi sello interpretativo y lo que hago es precisamente rendir un homenaje, no imitar, lo hago con todo el respeto del mundo”.

Recuerda que a los cuatro años de edad “mis padres me regalaron un discman y solo tenía tres discos, el de Michael Jackson, uno de electrónica y el de grandes éxitos de José José, que era el que escuchaba noche y día, me aprendí todas, así fui creciendo. Luego tuve un instructor musical, que fue quien me incursionó en esta carrera y cuando fallece empiezo a hacer mis pininos con la música del Príncipe”.

Asegura que a nivel musical “antes la gente estaba muy preparada, era gente estudiada y no solamente era componer por componer, realmente era un gran trabajo. El maestro Manuel Alejandro que le hizo a José José sus mejores canciones, era un genio, hacia canciones muy pensadas, le echaban muchas ganas”.

Finalmente adelantó que se encuentra trabajando en un disco junto a Carlos Macias “el maestro escribe las canciones y yo voy a interpretarlas. Creo que es de los últimos buenos compositores, de hecho, el maestro Armando Manzanero lo califico como el compositor mas exquisito de México”.

Pablo Marentes se presentará este 10 de mayo en el Hotel Fiesta Americana, y los boletos ya están disponibles a la venta e en @aremamx o al teléfono 5642656674.

