Luisito Comunica lanza “Lugares asombrosos 2”

Ya está disponible en librerías

Revela todas las curiosidades que ha podido ver en sus viajes

Mitzi Fernández

“Lugares asombrosos 2”, el nuevo libro de Luisito Comunica que revela todas las curiosidades que ha podido ver en sus viajes ya está disponible en librerías y tiendas digitales. Cuenta también con audio libro.

Con el carisma y sencillez que caracteriza, Luisito presentó su nuevo libro que va de la mano de una galería inédita. Al comenzar contó un poco como es que escribió el libro “me baso en la ‘viralidad’ y trato de que desde el nombre sea algo ‘cliqueable’, al final vivimos de eso, y en este medio uno aprende a simplificar las ideas manteniéndose al margen, en realidad este libro lo escribí en lugares muy extraños, baños, calles, algunas partes en mi casa, pues pienso que las ideas se comunican con la cabeza caliente”.

En cuanto al diseño de la portada y las fotografías explicó “este fue un trabajo completo, a la portada le dimos muchas vueltas para que se viera profesional, queríamos mi cara pero que no se viera de mal gusto, que llamara la atención y fuera un libro para casi todos. Las fotografías del libro todas las tomé yo y quise que fueran editadas, que se respetarán todos los detalles”.

La selección de los lugares que están en el libro explicó “me basé en los sitios que fotografié bien, pues soy más de video y me costó plasmar todo lo que quería en una sola fotografía, quise que los lugares fueran de un gusto general o que puedan llamar la atención en escritos, por eso hay muchas cosas que están en el libro que no están en los videos”.

Varios lugares ha recorrido el bloguero Luis Arturo, pero confesó que al final México lo sigue dejando sin palabras “sin sonar a cliché y por qué todos los lugares son mágicos y varios no me dejan de asombrar. el claro ejemplo es México, llevo 12 años viviendo aquí y no me deja de asombrar y como me voy de viaje y regreso siempre hay algo nuevo que ver. Por dar ejemplos otros lugares serian Tokio, Lima, Perú; Bogotá; Santiago de Chile, pero todos los lugares tienen su magia”.

Reveló que, aunque ha visitado diferentes asombrosos lugares si tuviera su último viaje a sería “definitivamente sería casa de mi mamá con mi familia, eso es lo más bonito de todo, pues se te quedan más las personas que conoces, que los lugares, las personas dependemos de eso de la interacción y sobre todo el amor, sonará cursi pero eso seria”.

Con el libro y su contenido Luisito quiere dejar grandes mensajes a quienes lo siguen “Yo les recomiendo a no confiarse demás, con las personas, también hay que saber en quien confiar, aventurarse es hermoso es lo que me mantiene vivo pero deben pensarlo bien si por ejemplo quieren invertir todos sus ahorros por ir al otro lado del mundo”.

Al terminar la conferencia cortó el listón de su galería que estará disponible un mes con acceso gratuito en la librería Porrúa del Centro Histórico ubicada en República de Argentina número 17.

Dicha Galería no solo incluye fotos “quise enseñarles algunos de mis objetos más valiosos y no por el precio si no por como los que he conseguido, son objetos valiosos que tengo en mi casa de adorno, cada uno con su historia como un cartel de cerveza de Chernóbil, estaba en una propiedad a la que fui, lo vi y le pregunté a la dueña si me lo podía llevar, me dijo ‘dame una lana’ y le deje lo equivalente a 15 dólares. No se preocupen no está radioactivo” explicó Luisito lleno de emoción.

Finalmente dijo “Comuniquen que la galería es gratis, es un excelente plan para venir en familia, en date, conocerán y la pasarán muy chido”.