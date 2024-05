Sebastián Treviño triunfa en el extranjero con gran teatro

Debutó en el musical “Wicked”

Logra éxito con “In the Heights” en el Teatro Marriott en Lincolnshire, Illinois

Sebastián Treviño es un actor y cantante mexicano originario de Monterrey, NL. Comenzó su carrera haciendo teatro en la Ciudad de México, su debut fue en el musical “Wicked” que tuvo una exitosa temporada en el teatro Telcel, producido por Ocesa donde compartió créditos con Ana Cecilia Anzaldúa, Danna Paola y Cecilia de la Cueva.

Posteriormente participó en obras como: “El Hombre de la Mancha”, “Rent”, “Bule Bule El Show” y “Eres Bueno Charlie Brown”.

Ahora Treviño, sumó con gran éxito a su carrera el proyecto teatral de gran formato In the Heights, de la mano de James Vásquez, que se presentó en el Teatro Marriott en Lincolnshire, Illinois y de lo cual nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Es chistoso, porque cuando estaba en México y soñaba con esto, cuando era un fan teatrero musical, investigaba datos, escenarios y lo miraba muy lejano, pero ahora que vivo en Nueva York, haciendo teatro en Estados Unidos, uno aterriza la idea y sigue siendo extraordinario, pero al final es accesible, puedes adicionar y quedar como en cualquier lado”.

A esto añadió que “Yo soy de Monterrey, estudié allá hasta los 23 años, me gradué de comunicación en el Tec y me fui a la Ciudad de México, después audicioné para Wicked y fue el inicio de mi carrera artística, me mudé de casa de mis padres y empecé con esta vida, tuve seis años trabajando en la capital de México en obras como Rent, El Hombre de la Mancha, Bule Bule y más. Después, tuve la espinita de irme a Estados unidos, primero iba a Nueva York, una vez al año para empaparme de sus calles, su cultura, hasta que mi madre me vio super apagado y me dijo que debía perder el miedo e intentar irme a vivir a Estados Unidos. Eso me motivo y me fui como estudiante en 2019, así se fueron dando las cosas”.

Después de obtener el visado estudiantil, nos cuenta que le dieron la Visa de un año para trabajar “terminé haciendo el musical ‘El jurado’ y después en Atlanta estuve en otro que se llama. The Pretty Pants Bandit, que trataba sobre una jefa de ladrones, que los robaba y luego los dejaba sin pantalones, eso hice en mi año de permiso de trabajo, desencadenando muchas cosas, conocí gente y me recomendaron, asimismo, hice una gira de un año con ‘On your feet’ y así he ido avanzando”.

En ese último punto relató “Esta historia ha cautivado a la audiencia americana, gracias a una entrañable historia ubicada, durante el transcurso conoceremos personajes que luchan por sus sueños, a pesar de las adversidades presentes en su contexto. El musical cuenta con coreografías a cargo de William Carlos Angulo”.

En cuanto a sus planes a futuro, nos adelanta “He tenido cosquillita de hacer cosas en cine y televisión, estar frete a cámara, porque no he podido experimentar mucho. Realmente el teatro musical es mi pasión máxima, entonces siempre estoy buscando audiciones y estoy en procesos de un par de proyectos, a ver si salen, asi es la vida del artista”.

De su paso por “In the heights” dijo “se caracteriza por tener muchas palabras, mucho rap, hay mucha historia en cada canción y esta obra es de un barrio en una colonia en Nueva York que se llama Washinton heights, donde hay muchos latinos. Cuando salió en 2009 me gustaban algunas canciones, pero no me obsesione, como con otros musicales, realmente cuando me contrataron para este proyecto lo estaba conociendo desde cero, aprenderme las canciones y la música que es fabulosa”.

Añade también que “cuenta con ritmos latinos, bachata, salsa y ritmos urbanos, rap, hip hop, pero en formato musical, de modo que es padrísimo, antes yo vivía en México y a pesar de ser un musical de latinos, no sentía esta conexión con la historia, porque es de latinos que viven fuera de su país. No obstante, ahora que estoy viviendo acá me identifiqué cañón, lo viví al máximo”.

Refiere que “Esta versión en particular fue en un teatro a la redonda, no era proscenio, sino a los cuatro lados, alrededor de nosotros, esa experiencia fue enriquecedora, no lo había hecho desde que estudiaba teatro en la prepa, ahora fue de manera profesional y quede muy contento” concluyó.