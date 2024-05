Marta Fernanda brilla en el musical “Y ahora… Puede dejar a la novia”

Gran final de temporada

Culmina funciones en La Teatrería este 7 de mayo

Marta Fernanda brilla con su participación en la comedia musical “Y ahora… Puede dejar a la novia” que se ha venido presentando con funciones en La Teatrería, donde cerrará una exitosa temporada este 7 de mayo.

La puesta en escena con dramaturgia de Laurence Mark Wythe, está bajo la dirección de Ricardo Díaz y además de Marta Fernanda, cuenta también con las actuaciones de Adam Sadwing, Marisol Meneses, Felipe Álvarez, Leonora Enriquez y Daniel Mendoza.

Marta Fernanda, en entrevista para DIARIO IMAGEN nos contó “Estoy feliz porque es un musical al estilo de Old Broadway, para que se relate con 4 actores en escena, se trata de dos parejas. En el caso de la primera se van a divorciar al día siguiente y la otra pareja se va a casar, es bastante entretenido encontrarse en la historia, te puedes reflejar de cualquier manera. Hemos vivido situaciones similares en las relaciones, con música bellísima. Creo que el teatro musical ha cobrado importancia en la escena mexicana, está padre, tener una opción de teatro un poco como se usa en Broadway”.

Aclara que es una obra “Con menor formato, pero la historia y las interpretaciones tienen otro poder, está uno muy cerca del público, y todo el peso cae en eso. Mi personaje es Catherine, me voy a divorciar a la mañana siguiente. La verdad es que sí me gusta mucho y me encuentro con el personaje en un punto en el que hay decisiones que se deben tomar. En algún momento yo tuve que tomar esa decisión de divorciarme y lo hice, la vida me cambió, pero creo que todo es para bien, ha sido bueno, pero el momento sin duda te marca”.

A esto añade que “es música bastante compleja, no es fácil de cantar, es música muy complicada, por lo que fue todo un proceso de trabajo. Este montaje lo íbamos a estrenar en 2020 y una semana antes nos cayó la pandemia, el proyecto se fue al cajón. No sabíamos si se haría o no, afortunadamente los productores fueron lo necesariamente necios, para rescatarlo cuatro años más tarde”.

De tal manera que “Llevábamos camino avanzando, pero aun asi retomar no fue sencillo y es un musical que recibió muchos premios cuando se estrenó en 2019 con música padrísima y muchos momentos especiales, hay una canción específicamente, un dueto que cantan los dos hombres que me emociona muchísimo y es maravilloso, porque la gente que sale de su casa a la taquilla y paga su boleto, lo menos que merecen es un buen espectáculo”.

Al haber estado en cartelera por varias semanas, reconoce que “desde el día uno, hemos tenido muy buenas entradas, la gente va y regresa a verla. La gente sale contenta, sorprendida, es una forma refrescante de ver el musical, no digo que nueva, porque todo es aún cuestión de reinterpretación, pero si es interesante ver un musical en un espacio intimo como La Teatrería, con el público a menos de un metro de distancia y sentir la energía, la vibra de todo el mundo”.

En adelante refiere que “Hay muchas cosas que me gustaría hacer, personajes que me encantan, y ojalá pudiera contarlos desde mi perspectiva, también obras que me gustaría dirigir, porque es algo que descubrí relativamente hace poco tiempo, pero hay muchas cosas que hacer con la música. Sacaré un sencillo de bolero, me tarde un poquito en salir de la pandemia, a nivel profesional apenas estoy retomando el ritmo” dijo y comentó que el sencillo saldrá a finales de mayo.

Finalmente, destacó que “A mí me gusta pensar en el artista como interprete, no importa si es bailarín, cantante, musico, actor, la rama que sea, son intérpretes, alguien que le dedica su filtro a contar algo, entonces para mi cantar sin un personaje, desde mí, sin la actuación, me ha dado la oportunidad de poner ciertas herramientas, sentir el pulso del público, contar historias sin pena al apasionamiento. No es lo mismo cantar musical que una canción, porque la comedia musical tiene otra energía, es más melodramática”.

Este 7 de mayo es el fin de temporada de “Y ahora… Puede dejar a la novia” a las 20:30 horas. Los Boletos están disponibles en $450 y $300. De venta en taquilla y lateatreria.boletosenlinea.events.

Este 7 de mayo es el fin de temporada de “Y ahora… Puede dejar a la novia” a las 20:30 horas. Los Boletos están disponibles en $450 y $300. De venta en taquilla y lateatreria.boletosenlinea.events