Momento de consentir a mamá con el Mariachi Gama 1000

¡Ya viene el 10 de mayo!

Se presentarán en el Gran Recinto Satélite junto a Chuponcito

El auditorio de Gran Recinto Satélite, será la sede del Primer Festival Consintiendo a Mamá, donde podrán disfrutar de una deliciosa comida y un gran show al puro estilo inigualable de Mariachi Gama 1000, quienes harán que mamá cante, baile y disfrute el sabor de la música regional mexicana.

Pero eso no es todo, Chuponcito, uno de los mejores payasos de todo México, se hará presente en el escenario con su humor y personalidad inconfundible para hacerles pasar el rato más divertido de todo día.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, Jesús Gamma declaró “es un repertorio exclusivo para ellas, con temas icónicos como ‘Cariñito’, ‘Señora, señora’, y luego canciones muy festivas mexicanas, es un show de baile, coreografías, porque queremos mostrar nuestro espectáculo renovado con batería, guitarras, no es solo tocar canciones y complacer a las personas, sino que metemos incluso temas que no son tan de mariachi, algo de loa Ángeles Azules, de la Santanera, Selena hasta cosas de rock adaptadas al mariachi”.

De modo que asegura, será de gran gusto “para las madres jóvenes y madres solteras, todas se la van a pasar muy bien, de hecho, tenemos miembros del grupo que son bien fitness y las chicas se van a poder dar su taco de ojo. Es un show para todas ellas, pero también muy familiar y muy divertido. El mariachi Gama 1000 siempre hace algo especial para cada evento. El boleto es acceso al evento y dentro hay menú para todos, además el show de Chuponcito, primero va chuponcito y después nosotros en la segunda parte”.

Sobre el significado de las madres explicó “Para mi significa el primer amor, el ser que me dio la vida, la persona más importante, lamentablemente yo ya no la tengo conmigo, pero sé que la figura de la madre es lo más sagrado que uno puede tener como mexicano, incluso, afortunadamente somos invitados cada 12 de diciembre a cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, que siempre hay que adorarla como nuestra madre”.

Reconoce que hay muchos momentos especiales durante el espectáculo “Me gusta mucho todo el show, me gusta estar con la gente, a mis compañeros se les nota que disfrutan cada tema, pero en particular a mí me gusta dedicarles ‘Mi cariñito’, es el tema de una película de Pedro Infante”, en que Pedro Infante le canta a su abuelita, Sara García, en la película “Vuelven los García”.

Asimismo, destaca que no puede faltar “el tema de ‘Amor eterno’ que nos da nostalgia y tristeza, porque es dedicada a las madres y abuelas que ya no están con nosotros, sin duda es un momento especial, pero después volvemos con canciones más alegres, para que todos se vayan contentos” concluyó.

