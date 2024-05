Temor en Morena, rémoras y Palacio Nacional por “marea rosa”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Con todo y encuestas oficiales, ventaja entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se acorta

No sólo en Palacio Nacional, también Morena y sus rémoras, tienen miedo y por eso ahora dirigen sus baterías a atacar la movilización que llevará a cabo la llamada “marea rosa” y que tendrá lugar precisamente el día del tercer debate entre las candidatas y el candidato “patiño” a la Presidencia de la República: Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia”; Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, el ya próximo 19 de mayo.

Y hay que recordar que a las movilizaciones a las que ha convocado la “marea rosa”, en un estilo diametralmente opuesto a lo que acostumbra Morena y sus rémoras, no hay acarreados a los que se le paga con un “lunch” y los correspondientes 200 pesitos; tampoco amenazas de que se les quitarán los programas sociales a quienes no acudan. Menos se dan conflictos o destrucción de inmuebles porque en Morena, la existencia de grupos de rijosos y provocadores sigue existiendo porque es parte de la esencia del partido guinda.

La “marea rosa” está compuesta por ciudadanos y organizaciones civiles, sí, esas a las que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dejado de atacar con cada vez más víscera y rencor a lo largo de su gestión y el caso de María Amparo Casar es la muestra más reciente.

Tanto en el partido fundado por el presidente como en Palacio Nacional, suponen que definitivamente la movilización rosa, incidirá en la campaña de su candidata, por eso, el dirigente de dicho partido, Mario Martín Delgado, dio a conocer que demandará al Instituto Nacional Electoral, (INE), que la marcha del 19 de mayo sea, digamos, cargada a los gastos de campaña de Gálvez Ruiz porque la “marea rosa” ha manifestado su simpatía a favor de esta candidata de la oposición, que por cierto va a asistir a dicha marcha porque la invitaron.

En una estrategia que parece hecha sobre las rodillas, Mario Delgado anunció que también pedirá al INE que las movilizaciones de la “marea rosa” de febrero de 2023 y de febrero de este año, sean declarados como actos anticipados de campaña.

¿Y por casa cómo andamos? Valdría la pena preguntarle al líder guinda, porque si alguien viola a diario la ley electoral, es precisamente su jefe máximo y ahí sí no dice nada el señor Delgado Carrillo.

Total que lo cierto es que tienen temor los morenistas porque por más que han hecho campaña a la voz de que sólo el oficialismo puede garantizar los programas sociales y de manera muy constante mandan hacer encuestas en las que la señora Sheinbaum guarda una gran ventaja sobre Xóchitl Gálvez, las ventajas se han reducido de manera sensible.

Aquí habrá que estar atentos a lo que vaya a hacer el INE al respecto.

Municiones

*** Con volantitos no basta y esto es perfectamente aplicable al problema del agua contaminada que sigue viviendo parte importante de la alcaldía Benito Juárez y que el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Martí Batres Guadarrama, no pudo hacer nada al respecto y unos y otros, hasta ahorita, se siguen “aventando la bolita”. Resulta que los llamados “servidores de la Nación” recorren dicha jurisdicción repartiendo volantes en los que se asegura que “el gobierno de la Ciudad de México desplegó acciones en materia de agua en la zona norponiente de la Benito Juarez” y hacen un recuento de los botellones de agua potable entregados; cuántas cisternas y tinacos se han lavado y cuántas pipas de agua circulan por la jurisdicción, pero lo cierto es que las autoridades capitalinas no han podido aclarar por qué surgió este problema. En los volantes guindas no aparece la foto de ningún candidato, ni siquiera de Batres.

*** Sobre este mismo tema, la senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (Profepa) por el agua contaminada en dicha demarcación y explica que “en caso de que derivado de las investigaciones se actualicen delitos contenidos en el código penal federal, por el desecho y/o descarga de sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, que causen daño en la calidad del agua de la red hídrica de la Ciudad de México, los responsables o servidores públicos de Pemex, podrían enfrentar penas de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa”. Desde luego, la actitud de las autoridades de la CDMX, seguirá como hasta ahora, es decir, se harán como que no ven ni oyen, al igual que el flamante director de Pemex, Octavio Romero.

*** La de cosas que intercambiaron ni más ni menos que la flamante gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y Claudia Sheinbaum, porque desayunaron juntas en la gira que la morenista hizo por esas tierras. En su recorrido, por cierto, la señora Sheinbaum de Tarriba no pudo dejar de dirigirle loas a su jefe máximo, a quien le prometió que el próximo 1 de septiembre, ya sea “como ciudadana electa o como Presidenta Electa, vamos a acompañar al presidente López Obrador en su último informe de gobierno”, que porque, además, se supone que el tabasqueño ha hecho lo que ningún otro Presidente de México había logrado. No, pues sí. Aquí hay también que destacar que en una entrevista pasada Sheinbaum aseguró que tenía el triunfo en la bolsa y que por eso, la elección del ya próximo 2 de junio no sería más que un mero trámite. En este sentido, cuánta razón tiene Xóchitl Gálvez cuando señaló que la actitud de la abanderada morenista es un ejercicio de un a gran soberbia.

*** Queda más que demostrado que los gobernadores emanados de Morena hacen hasta lo imposible con tal de emular a su líder, el Presidente, porque observan que a López Obrador sus frases evasivas y sin sentido para justificarse, más o menos le funcionan, y por eso, ellos aplican esa estrategia también. Tal es el caso del gobernador de Zacatecas, David Monreal, que ante el incendio que vive dicho estado por la acción de la delincuencia organizada, dice que por aquellos lares, la estrategia de seguridad “va bien” y a eso se supone que contribuyen los “buenos oficios” del mandatario estatal, que añadió: “Vamos consolidando una estrategia de pacificación y ello va a establecer orden y fortalecer las corporaciones policiacas, que alguien le avise que Zacatecas se está quemando en Fresnillo y sus inmediaciones se localizaron nueve cadáveres y más violencia. Otro que no ve tampoco es el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, quien aseveró que Zacatecas incendiada “es parte de las reacciones de los grupos delictivos en la zona”.

