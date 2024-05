Paté De Fuá lleva “El Bailongo” al espectacular Salón Los Ángeles

Para revivir su espíritu festivo

La cita es el 11 de mayo a partir de las 20:30 horas

Arturo Arellano

El concierto revive el espíritu festivo de los inicios de Paté de Fuá, donde en cada concierto, se armaban extraños “bailongos” y todo mundo se movía al son del repertorio. El bailongo se realizará el próximo 11 de mayo a las 20:30 horas en el icónico Salón Los Ángeles.

Asimismo, el grupo se prepara para estrenar su nuevo disco “Rompecabezas”, que contiene canciones inéditas, y Yayo González, vocalista de la banda, nos adelanta en entrevista para DIARIO IMAGEN que alguna se estrenará en este concierto.

Dicen que quien no conoce el salón Los Ángeles no conoce México, y qué mejor que hacerlo disfrutando de este gran reventón, bailando al son de las cadencias hechiceras de Paté de Fuá “hace unos 10 años hicimos un concierto en Salón Los Ángeles, y ahora regresamos, porque siempre tuvimos la intención y llegó el momento de retomar un poquito ese espíritu festivo que tenían los conciertos de Paté hace 15 o 20 años, donde tocábamos en foros donde la gente podía bailar y beber una ‘chela’. Retomando canciones también muy bailables, porque la gente baila como quiere y puede, de eso se trata”.

Del repertorio dijo “Siempre es un poco imposible, no solo para Paté, sino para cualquier artista que tiene una carrera un poquito amplia, es difícil repasar todo el repertorio y darle gusto a todo mundo, pero lo que haremos en esta gira en particular, es concentrar el set en canciones que se puedan bailar, aunque hay 3 o 4 que no podemos dejar de tocar, pero si será un concierto distinto a lo que hacemos normalmente”.

La razón de hacer un show con estas características dijo “Tiene que ver con que mucho de nuestro público nos lo pedía, estar en un lugar donde se pueda bailar, siempre es bueno, en lo personal pongo atención a lo que quiere el público y esa es la idea. También tiene que ver con que los muchachos nos dimos cuenta de que tenemos dos facetas, con música contemplativa que vale la pena escuchar, pero también hay música bailable y divertida, entonces ¿por qué no hacer conciertos bailables? Y después conciertos más íntimos con temas lentos, baladas, donde la gente le gusta escuchar sentados”.

Y descartó que vayan a tener invitados “si tenemos grandes amigos en México, pero comúnmente no invitamos a mucha gente en vivo, somos 8 o 9 tipos en el escenario, que ya coordinarnos entre nosotros es bastante difícil”, pero si adelanta que irán con este concepto a muchas otras ciudades como Guadalajara, Veracruz, Aguascalientes y festivales”, pero el resto de las plazas se irán dando a conocer la segunda mitad del año, una vez que hayan lanzado el nuevo disco en unos dos meses.

El disco llevará por nombre “Rompecabezas” y Yayo nos adelanta que “Es un disco con música original de Paté y como su título lo dice es un rompecabezas sonoro, que repasa un poco la historia de la banda. Algunos tienen el estilo más temprano del grupo, otras que son por ahí estilos o sonidos de canciones nuevas y además el disco en general tiene conexión entre las canciones, melodías, las letras que tienen que ver con algo que se escuchó antes. Descubrirlo ya será trabajo de quienes lo escuchen”.

El bailongo se realizará el próximo 11 de mayo a las 20:30 horas en el icónico Salón Los Ángeles, ubicado en Lerdo 106, esquina con Ricardo Flores Magón, en la colonia Guerrero, de la Ciudad de México y los boletos se pueden adquirir en https://elbailongocdmx.boletia.com

El bailongo se realizará el próximo 11 de mayo a las 20:30 horas en el icónico Salón Los Ángeles, y los boletos se pueden adquirir en https://elbailongocdmx.boletia.com