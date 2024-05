Susana Alexander presenta “Madre Solo Hay Una y Como Yo Ninguna”

El 9 y 12 de mayo en Teatro Las Torres

Un recordatorio para todos, que debemos cuidarlas, quererlas y valorarlas

Arturo Arellano

“Madre Solo Hay Una y Como Yo Ninguna” es un merecido y justo reconocimiento a las madres y un recordatorio para todos, que debemos cuidarlas, quererlas y valorarlas. Es una dramaturgia de Susana Alexander, quien además se encarga de llevar el show al escenario, haciendo suspirar a sus espectadores, quienes permanecen atentos a cada una de las palabras y gesticulaciones de la actriz, pero también les arranca fuertes carcajadas con sus ocurrencias y comentarios.

El espectáculo de la señora Susana Alexander se presentará en el Teatro las Torres y en Atizapán de Zaragoza, de lo cual nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Cuando voy a armar espectáculo unipersonal es por mi propia necesidad, por ejemplo, aquí quería hablar de las madres, entonces empiezo a leer muchos textos, cuentos, artículos, poesía y voy armando el texto, lo que me gusta se queda y lo que no se va. La gente lo ha gozado mucho y ha ido cambiando con el tiempo, se va renovando, pero la esencia es la misma es hablar de la madre”.

Destaca entre todo el espectáculo “un poema que es algo sarcástico, escrito por una argentina que trabajó en México y se dio cuenta como se celebraba el día de las madres, como es tan importante para nosotros, asimismo, tengo poemas emotivos, divertidos, sentidos o cuentos muy hermosos. Un cuento, que es muy hermoso de la doctora Amparo Espinoza, que creo que dicen que acaba de morir hace algunos meses, creo. Y eso lo comparto con la gente, ese texto dice que si pudiéramos tener de regreso a nuestra madre un solo día que haríamos, en mi caso me gustaría llevarla a mi casa de campo y se la enseñaría, estoy seguro de que le gustaría”.

Asimismo, cuenta anécdotas “hablo de como llego un texto a mis manos y lo que pienso de esos textos, hay uno que se llama ‘Gracias’, que me llegó exactamente el día que murió mi mamá, que además murió el 10 de mayo, es algo emotivo, pero le cuento a la gente que desde entonces yo les llamaba a mis hermanos y les decía ‘Feliz día del huérfano’, porque nunca hay que perder el sentido del humor, cuento cosas para que la gente se ría, no se trata de ir a llorar, mis recitales son tertulias, entonces no apago la luz de la sala, veo directamente al público. Es muy directo lo que hago, no es el recital formal, es una charla”.

También celebró que “a la gente le encanta escuchar poesía, de hecho en la televisión les decía que me dieran 10 minutos para decir poesía, pero no hay manera que me habrán el espacio, creen que a la gente no le interesa y a mí tampoco ya no me interesa que me den ese espacio, ya insistí demasiado, y yo hago mis espectáculos con poesía, porque a la gente le gusta y se los he demostrado, estuve 3 meses en Teatro Xola con tres de mis espectáculos cada mes uno diferente y a le gente le encanta, porque necesitan escuchar cosas hermosas otros lenguajes, con los que la gente se ha venido comunicando a través de los siglos y no solo ¿Cómo estás wey? ¿Vamos acá wey? Necesitan escuchar cosas bellas que te edifican”.

Se despide del teatro

Cabe destacar que la señora Alexander también tiene en sus redes sociales alrededor de 70 poemas narrados en video, los cual subió con su proyecto “El rincón de la cana al aire” y alista otra serie para Disney y el 19 de mayo develará su placa de 50 representaciones de la obra “La Velocidad del otoño” con la que se despide del teatro “seguiré haciendo televisión y películas , yo encantada, porque son 5 o 6 semanas, lo que no quiero es comprometer mi tiempo y mi vida a proyectos muy grandes o largos, que cuando era joven de eso pedía mi limosna, pero ahora necesito tiempo para mí”.

El espectáculo “Madre Solo Hay Una y Como Yo Ninguna” se presentará en el Teatro las Torres los días 9 y 12 de mayo, asimismo en el Teatro Zaragoza en Atizapán el 11 del mismo mes. Boletos en las taquillas del inmueble o a través de Ticketpoint.

“Madre Solo Hay Una y Como Yo Ninguna” se presentará en el Teatro las Torres los días 9 y 12 de mayo, asimismo en el Teatro Zaragoza el 11 del mismo mes. Boletos en las taquillas del inmueble o a través de Ticketpoint