Ayotzinapa, otro ataque a Palacio Nacional

Desde el portal

Ángel Soriano

Aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que se reunirá con ellos pasadas las elecciones del 2 de junio, a efecto de darles información sobre lo ocurrido y los avances de las investigaciones, los inconformes arremetieron por segunda ocasión contra el Palacio Nacional ante la liberación de 8 militares involucrados en el caso.

El mismo Presidente ha reconocido que, por la participación de integrantes de distintas instituciones y corporaciones policiacas y militares, la desaparición de los normalistas fue un crimen de Estado, y por el mismo, hubo un pacto de silencio que impide llegar a conclusiones aceptables sobre al ataque a los normalistas, pero ofreció llegar hasta el fondo.

Sin duda, que la liberación de los militares obedece también a una acción política: el Poder Judicial actúa a contracorriente de las decisiones del Ejecutivo y los abogados encuentran múltiples resquicios legales para pasar por encima de la ley, además de las presiones propias de altos funcionarios federales interesados en el no esclarecimiento del caso.

Sin embargo, esto no es motivo para dañar una joya arquitectónica única, histórica, y de gran belleza que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, como lo es Palacio Nacional que, pese a la protección física, no escapa a la enjundia de los inconformes que encuentran la manera de dañar la fortaleza histórica de la sede del Poder en México. Debe prevalecer la razón y la justicia.

TURBULENCIAS

Equipo de seguridad de Brugada

Levantó polémica la inclusión del ex canciller Marcelo Ebrard, el ex jefe de la policía capitalina Omar García Harfuch -a quien le sobran ofertas- y la ex fiscal Ernestina Godoy en el Gabinete de Seguridad de Clara Brugada, si es que llega a la jefatura de Gobierno de la ciudad de México. Los tres han ocupado cargos relevantes en el gobierno federal y de la CDMX y en especial los relativos a la policía y procuración de justicia y, como está visto, la delincuencia sigue al alza, sin que se note su paso por las dependencias encargadas del área. Ninguno de los tres es garantía de seguridad, sólo personal dado el numeroso grupo de escoltas que los cuidan, pues la violencia no disminuye, ahora si Clara Brugada desea darles chamba y cree que tienen prestigio, el rechazo a Ebrard en Guadalajara demuestra lo contrario… Como una actitud discriminatoria considera la ex secretaria de Energía, Rocío Nahle, el rechazo de los veracruzanos a su aspiración de ser gobernadora de la entidad y afirma que quiere mucho a Veracruz, aunque nació en Zacatecas. Pepe Yunes, candidato del PAN, dijo que hay 37 denuncias por enriquecimiento ilícito de la constructora de la refinería de Tres Bocas… Y en Puebla, el candidato de Morena, Alejandro Armenta Mier, le dijo a su adversario del PAN, Lalo Rivera, que los poblanos todavía están en espera de que informe que hizo con los 7,000 mdp que desapareció de las arcas municipales… En el debate chilango abundaron las utopías o las fantasías de los y la que aspira a gobernar la ciudad de México. La ex alcaldesa en Iztapalapa —como es frecuente en los candidatos—, ignora el significado de las palabras. Utopía es algo irrealizable, como la propuesta de Salomón Chertorivski de construir unidades habitacionales arriba del Metro. Imposible, se saturarían las líneas y se congestionaría más la ciudad, además de que es algo ilusorio. Taboada ofrece resolver todo y hacer de la capital del país un paraíso. Nada es viable ante el inmenso crecimiento de la ciudad-capital, la única solución es la redistribución demográfica en la amplia República mexicana.

