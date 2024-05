Centenares caminan la Cuenca de San Mateo con candidatos de Acción Nacional

Convocatoria de David Agustín Belgodere

Naucalpan, Estado de México.— Todo un éxito fue la caminata en la Cuenca de San Mateo, en la que participaron cerca de 400 personas. Al evento, convocado por el candidato a cuarto regidor, David Agustín Belgodere, asistieron Enrique Vargas del Villar, candidato al Senado por Fuerza y Corazón por México, y la candidata a diputada federal, Martha Moya; además de líderes, como el diputado local suplente, Gustavo Parra, y el ex presidente del PRI municipal, Mariano De Luis. Tras recorrer un trayecto de poco más de kilómetro y medio, Belgodere expresó su confianza en la victoria electoral en Naucalpan y aseguró que defenderán su territorio con determinación. Subrayó que no permitirán que candidatos de otros partidos ganen en la zona.

“El día de hoy, además de recibir a nuestro amigo Enrique, aquí, en la Cuenca de San Mateo, un territorio que ellos dicen que van a ganar, cosa que no va a pasar… porque no vamos a ganar solamente, ¿saben? Les vamos a romper la madre con todo, les vamos a ganar chingón”, enfatizó. También criticó a las administraciones anteriores por su mala gestión y corrupción, haciendo hincapié en que “quienes desfalcaron al municipio y hoy están en fila, esperando volver a saquearlo… no vamos a dejar que regresen y ni la señora Sheinbaum, ni la Gobernadora, ni el señor Isaac Montoya van a gobernar otra vez este municipio.”

Por su parte, Enrique Vargas motivó a los asistentes a participar activamente en las elecciones del 2 de junio, resaltando la importancia de ganar por el futuro de México.

“Necesitamos echar muchas ganas para este 2 de junio, salir a ganar por el bien de México, por el bien de nuestras niñas, de nuestros niños. Arrancamos 15 puntos abajo en el Senado, hoy ya estamos en un franco empate técnico y vamos a ganar el 2 de junio”, aseguró.

Durante el trayecto y el pequeño mitin que se celebró al final de la caminata, decenas de habitantes se sumaron, caminaron con los candidatos y manifestaron su total apoyo a Acción Nacional, a Vargas y a la candidata a presidente municipal, Angélica Moya.