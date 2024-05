Las elecciones y los símbolos

Desde el portal

Ángel Soriano

En estas elecciones no sólo nos jugamos la Presidencia y el Congreso, nos jugamos nueve gubernaturas, nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o de libertad, afirmó la candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México al advertir, a quienes se sienten invencibles, que el pueblo mexicano siempre ha elegido ser libre.

Y sintetizó: ¿Están listos para votar y defender la vida? ¿Están listos para votar y defender la verdad? ¿Están listos para votar y defender la libertad?, vida, verdad y libertad, contra odio, enfermedad y muerte, indicó la hidalguense para confrontar su programa con el de la IV-T, a la que se acusa de omisión ante la pandemia y ante los niños con cáncer y sin medicinas.

La disputa no es sólo electoral: se pelean los símbolos, el Zócalo es de todos los mexicanos, la Bandera Nacional, los colores, las instituciones, no son exclusivas de un solo partido o un gobierno de cualquier nivel de cualquier signo partidista, por lo que la lucha es por la defensa de las libertades y el sostenimiento de los símbolos de la Nación.

Pese a los obstáculos policiacos, de movilidad, del plantón y de toda suerte de maniobras para impedir o reducir la “marea rosa”, está cumplido su cometido, aun sin importar cifras que siempre se manipulan de acuerdo a los intereses de los convocantes o de los afectados, pero sin duda el resultado final será en las urnas, donde los ciudadanos depositaran su voto.

TURBULENCIAS

Las organizaciones ya no son ciudadanos

Quedó claro también que las organizaciones antes civiles ya no lo son: ahora han tomado tres partidos: PRI-PAN-PRD y cobijado a una candidata presidencial: Xóchilt Gálvez que, pese a su discurso de ser candidata ciudadana al margen de los partidos, lo es de la coalición y en consecuencia representa sus intereses. Si bien fue electa por un millón de ciudadanos que la hicieron candidata presidencial y luego cobijada por los tres partidos, ahora ya las organizaciones dejaron de ser apolíticas y apartidistas para entrar al terreno de los partidos y la lucha electoral. Claudio X. González, de MCCI, y Guadalupe Naranjo, del PRD, establecieron que no puede haber neutralidad en la lucha en contra del autoritarismo que representa la IV-T… La CNTE y su plantón en las principales plazas del país donde tiene representatividad fue incapaz de contener la “marea rosa” —Claudio X. González es el principal impulsor de la reforma educativa— y pese a lo encontrado de sus intereses fue posible la convivencia pacífica no ajena de a los golpes y empujones que prevalecieron en la lucha de centímetro por centímetro para ocupar los espacios públicos…Cuando menos en este domingo previo a las elección del 2 de junio, prevaleció la convivencia civilizada, dejando atrás la represión con saldo de muertos y heridos en la historia de la democracia en nuestro país… El tercer debate presidencial demuestra también que hay reglas del juego y no pueden permitirse los insultos y las acusaciones sin sustento, las que han abundado, y abundan al fragor de las campañas. Claudio Sheinbaum desmintió que sea “aviadora académica” en la UNAM al exhibir un oficio donde se le concede permiso sin goce de sueldo para ausentarse de sus labores docentes de acuerdo a lo que establece el estatuto académico. Y aún así sus adversarios tratan de involucrarla -e involucrar a todos los contendientes-, en acciones ilícitas para desacreditarlos en la búsqueda del poder político, pero aun así continúan en campaña. Y carece de sustento quien afirma que agredir a la policía “es parte de la vida privada”, en relación a la conducta del hijo incómodo de Xóchilt Gálvez.

