Acusaciones sin fundamento

Ángel Soriano

Salvo que se demuestre lo contrario, las acusaciones de corrupción y asociación delictuosa hechas por la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, en contra de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y del dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, carecen de fundamento por sentido común y simple lógica.

El libro “La historia secreta” de Anabel Hernández, no constituye una prueba ni tampoco las publicaciones periodísticas porque sólo son medios de difusión de ideas o de formas de pensar, pero no son autoridades ni ejercen funciones de Ministerio Público. La ley establece los mecanismos y las instituciones sus formas de hacer justicia.

Hechos, señaló la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, al presentar a una docena de gobernadores en prisión, identificados con el PAN, que están prófugos o en prisión; a su vez Gálvez dijo que los de Morena -antes del PRI-, ahora son embajadores. Habría que ver quiénes son y quiénes sí son diplomáticos de carrera.

La calumnia cuando no mancha, tizna, ha dicho el presidente López Obrador, pero habría que sustentar las pruebas y que las autoridades judiciales demuestren si son ciertas o no las acusaciones y las denuncias para deslindar responsabilidades y que se deje ya de hacer de la calumnia y la difamación un arma de destrucción política porque resta credibilidad a sus promotores y más, si aspiran a constituirse en autoridades.

Mario Delgado rechaza vínculos con Carmona

La misma noche del domingo el dirigente morenista, Mario Delgado Carrillo, rechazó estar siendo investigado por la DEA por sus vínculos con el “rey del huachicol”, Sergio Carmona, en Tamaulipas, y también haber viajado en un avión privado propiedad del empresario y asegura que en 10 años no lo ha hecho. Sobre los vínculos de Carmona en la región fronteriza de Tamaulipas y Nuevo León, es bastante conocida su cercanía con prominentes políticos y empresarios que han acumulado vastas fortunas… Insistir en el ataque, con o sin fundamento en contra de su adversaria de la IV-T, no deja muy bien parada a la panista Xóchitl Gálvez, porque si aspira a la Presidencia de México debe tener autoridad moral para ejercer el poder y criterio para impartir justicia, de lo contrario tendríamos a una jefa de Estado que se deja llevar por dimes y diretes, generalmente producto de la imaginación de quienes han encontrado en ese rubro una inagotable fuente de ingresos… No es lejano que se concrete el proyecto presidencial del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador de unir la región maya que abarca el sureste de México con Guatemala, Honduras y Belice, pues su vasta zona arqueológica, sus recursos naturales y su belleza única, sería un gran atractivo para el mundo y a la vez de generar empleos y recursos, detendrían la migración permanente hacia la Unión Americana… Al desafiar al gobernador Salomón Jara, el dirigente del PT en Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, cava su tumba política y los oaxaqueños se librarían de un personaje que al ser oriundo de Michoacán, ha hecho de la política un redituable negocio que ha extendido a sus familiares, amigos y sirvientes, y su propósito es apoderarse de la gubernatura del estado. Sólo que topó con pared al pasarse de lado de Xóchitl Gálvez y dar la espalda a la IV-T, con lo cual ya es desechado por Morena que lo califican de lo que siempre ha sido: traidor. Habrá que ver cuáles serán sus últimas actividades “políticas” en Oaxaca, antes de regresar por los caminos de Michoacán, tratándose de acomodar en lo que considera “la nueva esperanza” para México con Xóchitl Gálvez.

