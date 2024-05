Diputados se reúnen con TEPJF, advierten sobre “narcoelección”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Mónica Soto y sus guiños al oficialismo

Integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que preside el panista Jorge Romero, y el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara Baja, Rubén Moreira, entre otros, se reunieron con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que encabeza Mónica Soto. Los diputados de oposición alertaron a los magistrados sobre el grave y latente riesgo de que los comicios del ya muy próximo 2 de junio se conviertan en una narcoelección.

Sin duda, éste último término es muy duro, pero si se observa la violencia en contra de candidatas y candidatos de todos los partidos que en la mayoría de los casos terminó con la muerte de los abanderados, el panorama prelectoral es tan incierto como preocupante.

Luego de esta importante reunión, será muy interesante observar la postura que tome la presidenta del TEPJF, que hace “guiños” constantes al oficialismo.

No obstante, llama poderosamente la atención que en dicha reunión estuvieron presentes el líder del PVEM, Carlos Puente; Hamlet García, en representación de Morena, Reginaldo Sandoval, del PT; el panista Elías Lixa; las perredistas Elizabeth Pérez y Karen Castrejón; el controvertido Gerardo Fernández Noroña (PT); de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, y los priistas Sergio Hernández, Salvador Dávila.

Resalta la presencia de quienes han sido fieles y radicales seguidores de esta llamada y errada Cuarta Transformación, que tienden a subestimar los gravísimos problemas de inseguridad y de cobro de piso por parte de la delincuencia organizada, como Hamlet García y Fernández Noroña.

Si por algo se han caracterizado estos dos legisladores, uno del PT y el otro de Morena, de los radicales, es por sus durísimos ataques a la oposición y a negar una sangrienta realidad que se manifiesta a diario en el país.

Los comicios del próximo 2 de junio no serán, desafortunadamente, “miel sobre hojuelas”, pues la acción del “narco” es innegable en eso de quitar y poner candidatos. Mucho menos será un mero trámite, como dice la candidata presidencial de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. México está en tensión por más que lo quieran negar en el oficialismo.

*** Curiosas cosas pasan en la cuenta regresiva para las elecciones de Yucatán. Resulta que la candidata a diputada federal de Morena, Jessica Saidén, se apersonó en la Fiscalía para realizar el procedimiento formal en contra de Renán Barrera Concha, candidato de la coalición PRI-PAN a la gubernatura del estado, por presunto enriquecimiento ilícito. Se dice por aquellas tierras que el tres veces alcalde de Mérida posee inmuebles valuados en alrededor de 200 millones de pesos, una cifra extremadamente alejada de su sueldo como funcionario público, que es de 112 mil pesos mensuales. Lo que da la nota es que la que interpone la demanda es hija del que ha sido responsable de la excelente seguridad del Estado durante varios sexenios, Luis Felipe Saidén, y a quien el propio Renán Barrera ha anunciado mantener en el cargo.

*** Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Coordinador de las senadoras y los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, destacó que la movilización de la “marea rosa” del pasado domingo demostró que los mexicanos no quieren más del actual gobierno y fundamentalmente por esa razón, salieron a respaldar a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. “La verdad es que, en esta ocasión, a diferencia de otras, venimos realmente a celebrar. Así, con esa palabra, a celebrar. Y a celebrar lo que ocurrió apenas el domingo con la ‘marea rosa’, rebasó cualquier expectativa. Logró realmente despertar a la gente, ir a muchísimas ciudades, a decenas de ciudades en el país, más de 100 ciudades, incluso manifestaciones espontáneas en el extranjero, para demostrar que la gente ya no quiere más de esta mal llamada Cuarta Transformación”, indicó. Rementería del Puerto añadió que la concentración del pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México fue un evento sin comparación porque “con lo que ha pasado en el país en los últimos 30, 40 o 50 años, o sea, no hay referencia en la historia. Los mexicanos pidieron que haya orden, que haya institucionalidad, que haya vida, verdad y libertad, justo como lo decía Xóchitl Gálvez el domingo en el mitin histórico e histórico por muchas razones, porque ahí se vio que la gente fue por su propio pie. No hubo una imagen en donde se pudiera decir que hubo gente que la llevaron o que le repartieron refrescos, o que les dieron tortas, como comúnmente sucede en los mítines de Morena”,

*** Una trágica historia de la que el presidente López Obrador no podrá decir que se trata de “pirotecnias” o campañas negras de los medios en su contra. Ocurrió en su propia tierra, Tabasco, donde Dante Emiliano, un niño de 12 años intentó defender a su madre, Claudia Nelly Hernández para que hombres embozados no la secuestraran, aunque otras versiones apuntan a que querían secuestrar al muchacho, el caso es que lo balearon. Suplicando que no se quería morir, Dante Emiliano fue trasladado a un hospital de Paraíso, Tabasco, que gobierna Carlos Manuel Merino, donde falleció por falta de insumos para atenderlo. Claro que la Fiscalía de Tabasco, repitió el discurso que también se dice en Palacio Nacional, que se llegará al fondo del asunto, que están investigando, en fin, pura palabrería.

*** En plena contingencia ambiental decretada en la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), siguen en la más completa impunidad. Así como antes lo hacían en las casetas de las diferentes carreteras que hay a lo largo del país, ahora, en varias estaciones del Metro de la CDMX, dejaron pasar libremente a los pasajeros, sin que autoridades del Metro se atreviera a decir nada mientras que en Chiapas, allá donde según López Obrador0 “no pasa nada” y dizque gobierna Rutilio Escandón, se apoderaron de gasolineras para regalar el combustible. Así, en el caos, es como la CNTE demanda 100 por ciento de aumento salarial y ya amenazaron que van a radicalizar sus movilizaciones.

