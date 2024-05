Calica y la injerencia externa

Desde el portal

Ángel Soriano

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, salió en defensa de la empresa Calica que desde hace tres décadas destruye recursos naturales en Quintana Roo, al extraer material que se utiliza en las carreteras estadounidenses y, al ser clausurada por ese motivo, pide respeto a las inversiones extranjeras en nuestro país.

Calica ha rechazado las ofertas para llegar a acuerdos y recuperar la zona afectada y rescatarla para disfrute de los nativos y turistas y argumenta que su empresa será expropiada, como parte de una política contraria a la inversión extranjera y la generación de empleos y divisas, lo cual ha sido desmentido por el presidente López Obrador.

De acuerdo a los planes del gobierno federal, la zona dañada por Calica podría convertirse en un atractivo turístico y recuperar la selva, las playas y los ecosistemas destruidos, y terminar con el saqueo que fue permitido mediante concesión por gobiernos anteriores. Y pese a que invade nuestro territorio, la empresa no respeta ni la ecología ni la soberanía nacional.

No es expropiación, es clausura de la empresa contaminante, y no se permitirá que con el pretexto de inversión se destruye nuestro territorio, si es así mejor que no vengan, estableció el presidente López Obrador en respuesta los señalamientos de Blinken en defensa de las empresas estadounidenses que piensan como en el pasado, pueden disponer de México para sus intereses.

TURBULENCIAS

Xóchitl Gálvez, mal y de malas

Citibanamex aclaró que ha recopilado 23 encuestas sobre la tendencia al voto en los comicios del 2 de junio, y una de ellas favorece a la candidata opositora Xóchitl Gálvez, pero no fue elaborada por la institución financiera y sólo está incluida en las que son analizadas y dan resultados diferentes, pero la hidalguense festejó que los banqueros están de su lado y la consideran ganadora, cuestión que fue ya debidamente aclarada. Claudia Sheinbaum, que lleva ventaja de acuerdo a Citibanamex, a su vez recordó a la hidalguense que vivimos en un Estado laico y hay libertad de profesar cualquier religión, esto en cuanto al uso de una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe y su falta de creencia en la Virgen y en Dios… Otra vez se activó la contingencia ambiental en el Valle de México por la contaminación y las altas temperaturas que afectan a territorio nacional… En Oaxaca, los aspirantes a la presidencia municipal rayan en el ridículo al ofrecer agua a los colonos cuando ésta escasea en todo el país. Hay quienes afirman que en el primer día de su mandato todos tendrán agua, cuando la realidad demuestra que ríos de diversos países están secos y en el sureste muere la fauna silvestre por falta del vital líquido. Su falta de imaginación y capacidad no les permite ofrecer soluciones viables y a los complejos problemas de la zona metropolitana de la ciudad… México utilizará el gas y la producción de las refinerías para hacer frente a la demanda de energía eléctrica en el futuro, actualmente estamos bien y no ha habido apagones, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar que ayudara con ese recurso a Belice, que es un pueblo hermano…No es remoto que el magisterio disidente pretenda llevar su movilización hasta el 2 de junio a efecto de presionar para obtener la satisfacción total de sus demandas, algunas de ellas irrealizables, pero que sirven como instrumentos de presión para prolongar el movimiento. En el Centro Histórico de Oaxaca se han instalado ya no sólo comerciantes de las regiones, sino de otras partes del país y es la zona una verdadera feria…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista