El gobierno enfrenta problemas para reclutar personal médico: AMLO

Ultiman detalles de la federalización

En septiembre estará concluido el proceso para mejorar servicios

El gobierno federal enfrenta complicaciones para reclutar al personal médico y de enfermería que se requiere para la federalización y mejora del sistema de salud, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nos está costando conseguir todos los médicos, porque estamos hablando de médicos generales, todos los médicos especialistas que se requieren, enfermeras y todo el personal, y resolver los problemas del abasto de medicamentos, el abasto, la distribución, lo que llaman la última milla, que yo llamo el último kilómetro”, expresó el mandatario en su mañanera de este miércoles.

Al adelantar que entre este miércoles y el próximo martes realizará giras para ultimar los detalles de la federalización del sistema, el jefe del Ejecutivo reiteró que del 2 al 14 de septiembre visitará los 23 estados que aceptaron integrarse al sistema federal de salud y dar con ello por concluido el proceso y la puesta en marcha de lo que ha llamado “el mejor sistema sanitario del mundo”.

“Se está avanzando bastante, bastante, pero queremos terminar, incluso vamos a empezar a izar la bandera blanca en salud desde el día 2 de septiembre, por estado, hasta el 14 que vamos a concluir en Chiapas, porque son los 200 años de la incorporación de Chiapas a México”, dijo. “Ahí queremos concluir con todo el programa de salud, 14 de septiembre, ya para entonces tienen que estar funcionando todos los centros de salud, los hospitales”.

El mandatario adelantó que este miércoles viajaría a Colima y Michoacán, donde se reuniría con los respectivos gobernadores y autoridades de salud para “afinar el plan que tenemos para iniciar esta última etapa y lograr en septiembre que se tenga un sistema de salud pública de primera, como lo merecen todos los mexicanos”.

Este jueves visitará Zacatecas y San Luis Potosí para sostener reuniones similares con las autoridades locales y el viernes supervisará los avances del tren “El Insurgente”, que unirá la Ciudad de México y Toluca, el cual, insistió, quiere inaugurar por completo antes de que concluya su administración. También evaluará los trabajos del trolebús Chalco-Santa Marta y del tren que irá de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Desde esa terminal volará a Baja California y el fin de semana estará en esa entidad, en Sonora, Sinaloa y Nayarit, para continuar las reuniones relativas al sistema de salud. El lunes seguirá con el tema en Tamaulipas y el martes en Quintana Roo.

Elección del 2 de junio se realizará

“sin mayores problemas”: López Obrador

En otro tema, López Obrador consideró que aun cuando existen algunos problemas, el proceso electoral del próximo 2 de junio se realizará “sin problemas mayores”.

Cuestionado sobre la seguridad y protección en los días que quedan para que se celebren los comicios, el mandatario federal garantizó que se desarrollarán en calma porque también se debe considerar que la gente está contenta.

“Se está viendo con los gobernadores y lo está tratando el INE con el gabinete de seguridad, se están reuniendo periódicamente, creo que se reunieron el lunes para ver con todo lo relacionado con la protección a candidatos, con la seguridad. Y hasta ahora van bien las cosas, no deja de haber algunos problemas, pero yo considero que se van a celebrar las elecciones sin problemas mayores”.

Enfatizó que su administración trabaja para atender situaciones en las que puedan surgir hechos violentos.

“Pero no se trata sólo de la lucha partidista, sino también porque hay enfrentamiento de bandas y hay que estar ahí pendiente, cuidando a todos, es nuestra responsabilidad. Entonces, sí se está haciendo eso”.

Criticó que algunos medios han exagerado en la cobertura sobre los hechos recientes en Chiapas, donde el días pasados se reportaron 15 asesinatos en cuatro diferentes ataques contra candidatos y sus simpatizantes. “Ayer, todo el día, duro y dale, duro y dale, con unos asesinados en Chiapas, pues resulta que no hubieron asesinados ayer en Chiapas, en Pantelhó”.

En ese sentido, remarcó que algunos medios, en particular sus directivos, lo que intenta es meterle miedo a la gente con mentiras. “La mentira es reaccionaria y es anticristiana y antirreligiosa y antiética para los libres pensadores, no hay que mentir, no hay que robar, no hay que traicionar al pueblo (…) Llevar a la gente a creer en esas cosas es una acción muy perversa, porque los medios de comunicación tienen que tener una dimensión social”.

Pese a ello, el jefe del Ejecutivo achacó esa situación de tranquilidad general a que la ciudadanía está tranquila y a gusto, y es una minoría los que están en desacuerdo con lo que hoy se vive en el país.