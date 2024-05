López Obrador aclara que no hay ninguna expropiación de Calica

Responde a presiones de Vulcan y del gobierno de Estados Unidos

Calica, fundada en 1986 como propiedad conjunta de Vulcan y el Grupo ICA, ha sido acusada de causar un desastre ecológico en Quintana Roo, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado las operaciones de la empresa estadounidense, alegando que están “destruyendo nuestro territorio”.

La empresa ha explotado sin medida mil 200 hectáreas de selva, ríos subterráneos, cenotes y manglares en Quintana Roo para extraer roca caliza y exportarla a Estados Unidos. Esta actividad ha afectado a 942 especies, incluyendo algunas en peligro de extinción.

Dado lo anterior, se han tomado diferentes medidas por parte del gobierno federal contra la empresa en cuestión, y ayer el presidente López Obrador reiteró su rechazo a que empresas dañen el medio ambiente mexicano, al abordar el caso de la compañía estadounidense y las operaciones de su subsidiaria Calica en Quintana Roo.

“Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, no. Mejor que no vengan o que se vayan a otra parte”, manifestó ante los señalamientos de que una eventual expropiación de los terrenos de Calica a Vulcan podría dar una mala señal a los inversionistas.

A esto añade que la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), subsidiaria mexicana de Vulcan Materials Company, obtuvo en sexenios anteriores permisos para la extracción de grava, arena y la explotación de un banco de materiales en Playa del Carmen. “Empiezan a extraer material, violan las leyes ecológicas y todo ese material se lo llevan a Estados Unidos para arreglar calles y carreteras, destruyendo nuestro territorio”, acusó el mandatario.

Y refiere que tras asumir la presidencia dialogaron con Vulcan pidiéndoles cesar el ecocidio, mientras la Profepa clausuraba el banco de materiales de Calica, medida vigente desde hace 2 o 3 años, no obstante, asegura que no colaboraron. “Les dijimos: ‘Les compramos’ por creo que más de 2 mil millones de pesos (…) les envié una carta ofreciéndoles comprarles la parte impactada, porque tienen como mil 500 hectáreas de selva”, sin embargo, Vulcan rechazó la oferta y Calica continuó extrayendo materiales clandestinamente.

López Obrador agrega que la empresa matriz Vulcan entonces comenzó a ejercer “presiones” en el Congreso de Estados Unidos y en ese contexto se dieron las declaraciones recientes del Secretario de Estado, Antony Blinken “Ayer que fue Blinken al Congreso, los congresistas que apoyan a Vulcan le dijeron cómo íbamos a permitir que expropiáramos la propiedad de una empresa estadounidense. Yo creo que Blinken no sabía bien, porque lo único que dijo es que esas acciones afectaban la inversión”, comentó López Obrador.

Insistió en que su Gobierno buscaría que Vulcan pueda conservar la propiedad de las mil 500 hectáreas de selva aledañas a las instalaciones de Calica, pero sin dedicarlas a actividades destructivas del medio ambiente. “Lo que sostengo es que sería una aberración permitir que sigan destruyendo con un banco de materiales para construir carreteras en Estados Unidos”, aseveró.

También defendió que se aplique la legislación ambiental mexicana por encima de eventuales presiones de corporativos extranjeros.

12 mil hectáreas devastadas por incendios

Los incendios forestales aumentaron de manera exponencial en Quintana Roo y es que, del 20 de abril al 20 de mayo pasaron de una afectación de solo 2 mil 600 hectáreas a más de 12 mil hectáreas devastadas por las conflagraciones.

Alrededor de seis mil 780 hectáreas del total de las devastadas, corresponden a incendios activos, mientras que cinco mil 315 a incendios que ya fueron liquidados y de acuerdo con el reporte del Centro de Manejo del Fuego, hasta el 20 de mayo, había en Quintana Roo 13 puntos activos en los que los combatientes están tratando de mitigar el fuego.

Destaca un incendio en el área protegida de Yum Balam, en el municipio de Lázaro Cárdenas, denominado La Sabana, al este de la comunidad de Chiquilá, donde se reporta una afectación a vegetación tipo pasto sobre una superficie de mil 500 hectáreas “Este incendio se encuentra en monitoreo por el personal del Centro Estatal de Manejo del Fuego”, detallaron las autoridades en un comunicado.

Otro incendio activo se encuentra en el municipio de Bacalar, con un total tiene seis puntos con fuego. Se trata de “El Valentín”, que hasta el 20 de mayo había afectado mil 600 hectáreas de vegetación arbustiva. Este incendio fue reportado desde el pasado 4 de mayo y desde entonces trabajan oficiales y brigadistas rurales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

El Centro de Manejo del Fuego, refiere que a los 13 incendios activos se suman 31 que ya quedaron liquidados. En total afectaron cinco mil 315 hectáreas, de las cuales cuatro mil fueron en el municipio de Bacalar, con 14 de los puntos quemados.

En este marco, las autoridades buscan sofocar los siniestros para evitar las mayores afectaciones de hectáreas, aunque los 215 elementos, entre personal de la Comisión Nacional Forestal, brigadistas rurales, de los municipios, ejidatarios y voluntarios, se han visto rebasados ante el número importante de incendios activos, pues ya se trata de una temporada mucho más aguda que las que se han enfrentado en años anteriores en la entidad.

Cabe destacar que a nivel nacional se reportan un total de 121 incendios activos en 21 estados del país, sumando 93 mil hectáreas y en el caso de Quintana Roo, el número de incendios es similar a los reportados en 2023, con 31 incendios, aunque con una ligera diferencia en las hectáreas afectadas, con cinco mil 274 hectáreas.

En junio será cuando finalice la parte más complicada de la temporada, con el arranque oficial de la temporada de lluvias y huracanes en el estado.

Recibos de luz altísimos

Por otro lado, en el municipio de José María Morelos, se enfrentan las graves consecuencias de las altas temperaturas, pues muchas familias reportan que sus recibos de luz se han encarecido ante el mayor uso de ventiladores y otros aparatos para mitigar el calor, asimismo, los productores y agricultores han manifestado afectaciones.

Samelio Mucul Pinto, ejidatario de la comunidad de Puerto Arturo, explicó que como destinan más energía para mantener en buen estado las cosechas, los productores en el municipio sufren actualmente de los altos recibos de luz y agua, pese a que cuentan con un subsidio federal, que aminora el impacto, pero no lo suficiente.

El ejidatario añade que este mes su recibo de luz le llegó de 37 mil pesos y reconoció que si el subsidio federal no existiera, el monto de ese recibo ascendería a los 100 mil pesos.

En cuanto al precio de los productos, el ejidatario comentó que el limón está a 80 pesos la caja, cuando a principios de año estaba a 100, lo cual ya ha generado preocupación, ante la posibilidad de que el limón baje más de precio, lo que podría significar ganancias para el sector muy raquíticas.

Finalmente, destacó: “Siento que el limón no puede bajar más, porque solamente hay cuando hay riego, porque, por los temporales, se están muriendo las matas, pero aguantan. Con una lluvia se ponen, pero mientras no te dan nada”.

Para hoy en Quintana Roo, se espera un clima mayormente soleado con una temperatura de 37 grados Celsius. La temperatura más alta que se podría registrar es de 38 grados Celsius y la más baja es de 25 grados Celsius. Por favor, ten en cuenta que estas temperaturas pueden variar a lo largo del día. Recuerda mantenerte hidratado y protegerte del sol durante las horas pico.

