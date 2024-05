Asesinatos y contacto con grupos delictivos, grave riesgo para niñas y niños

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Tribunal Electoral de CDMX, ¿se pliega a Claudia Sheinbaum?

De enero a marzo de este año, a nivel nacional, fueron asesinadas 550 personas de entre 0 y 17 años de edad. Es un hecho que los delitos en contra de niños y niñas se han incrementado. De acuerdo a un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México, (Redim), elaborado a mediados del año pasado, 6.7 niñas, niños y adolescentes son víctimas de homicidios que desafortunadamente se registran a diario principalmente en tres estados: Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

A esta problemática debe sumarse otra; es evidente que niños y niñas se encuentran en grave riesgo por la ola de violencia que sacude al país.

La organización Reinserta advierte que los menores enfrentan serios riesgos de homicidio doloso, contacto con grupos delictivos, acceso a armas en su comunidad y de ser reclutados por el crimen organizado de forma incluso forzada.

Todo lo anterior viene a cuento por el asesinato, en Paraíso, Tabasco, de Dante Emiliano, de 12 años de edad, que causó indignación total, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador se defiende subestimando este trágico hecho a la voz de que los corruptos, magnifican todo con tal de “perjudicarme a mí, más que es mi estado” y omitió enviar el pésame a la familia de Emiliano que gritó que no se quería morir.

El tabasqueño debería de pensar que a él no lo pueden afectar tanto este tipo de situaciones como a la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, que es la que aparecerá en la boleta electoral este 2 de junio. Se nota que el Presidente extraña y mucho, el ya no ser candidato.

La madre de Dante Emiliano señaló sobre el asesinato de su hijo: “Se le salió de las manos la delincuencia, la verdad” y deseó irónicamente justicia: “ojalá la hubiera”.

Las versiones sobre este lamentable acontecimiento son encontradas. Por la presión, la Fiscalía de Tabasco se puso a trabajar, sin embargo, hay hechos que no se pueden soslayar: la ambulancia tardó en llegar media hora y cuando el menor fue trasladado al Hospital Regional de Pemex -según se sabe- no había los insumos necesarios para atenderlo, lo que no resulta extraño si se repara en el detalle de que esta realidad prevalece en prácticamente todos los hospitales públicos del país y que por dramático que suene es que la gente se muere esperando atención médica.

Desafortunadamente, Dante Emiliano ya no le quedó tiempo para esperar el sistema de salud que prometió López Obrador, mejor que el de Dinamarca y tuvo el mal tino de ser asesinado en la tierra de la que es oriundo el inquilino de Palacio Nacional.

Municiones

*** La senadora panista Kenia López Rabadán condenó la resolución de una jueza que prohíbe a la oposición hablar acerca del derrumbe de la Línea 12 del Metro y de la presunta culpabilidad de Claudia Sheinbaum durante la campaña, y afirmó que con ello se afecta la libertad de expresión de la oposición durante los comicios. “El Gobierno de Morena quiere que México no hable de la tragedia de la Línea 12 y de la culpabilidad de Claudia Sheinbaum”, afirmó la vicecoordinadora de la bancada albiceleste por las redes, al tiempo que consideró que la jueza invade las competencias del Tribunal Electoral. Asimismo, López Rabadán reiteró su respeto al Poder Judicial, pero sostuvo que esta indebida intervención es inaceptable.

*** Al votar en contra del dictamen que expide la Ley de Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México, cuya iniciativa presentó el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres Guadarrama, la diputada local del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena, aseguró que “representa una regresión al sistema centralizador”, porque excluye a las alcaldías de la instrumentación de programas sociales. Sostuvo que diversos artículos de la iniciativa son inconstitucionales y, en caso de aprobarlos, podrían echarlos abajo mediante diversos mecanismos legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Planeación del Desarrollo -insistió la perredista- tiene vicios de interpretación, duplicidades y contradicciones en la generación y ejecución de las políticas de bienestar a que se refiere la Ley, en detrimento de la de población, insistió.

*** A pesar del lamentable incidente que se vivió en San Pedro Garza, Nuevo León, Movimiento Ciudadano, en los “spots” se sigue difundiendo que supuestamente el candidato presidencial naranja, Jorge Álvarez Máynez, ya ocupa el segundo lugar en las encuestas, lo que es totalmente falso. Muy claro se vio en los diversos videos que se difundieron por distintas vías, como Máynez fue el primero en correr aventando antes a la candidata al municipio neoleonés, Lorenia Canavatti, que se había abrazado a él cuando el escenario se empezó a estremecer en una tragedia que dejó nueve personas muertas y más de 120 heridos. Desde luego que es un instinto reflejo el tratar de protegerse del peligro, pero es obvio que afloró su verdadera personalidad. Después de su graciosa huida para luego regresar al sitio de la tragedia, el candidato “patiño”, canceló las visitas que tenía programadas a Tlaxcala e Hidalgo porque dijo que va a permanecer en Monterrey visitando a los afectados y Claudia Sheinbaum canceló su visita a Nuevo León en solidaridad con el abanderado naranja. Con este desafortunado hecho se ratifica que Álvarez Máynez es el candidato esquirol al servicio de Morena. Qué casualidad que desde su gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador se apresuró a deslindar a MC del más mínimo indicio de culpabilidad en la tragedia, mientras Máynez busca subir en popularidad y cerrar campaña sacando provecho de este hecho.

*** Por su parte el gobernador de Nuevo León, Samuel García, demostró ser el coordinador de campaña de Álvarez Máynez. Qué bueno que brindó todo el apoyo a las familias de los afectados, ahora habrá que ver cómo va a incidir este hecho a la hora de las elecciones.

