Dos gobiernos

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿Se resquebraja la alianza Morena-PT? ¿A qué se debe el nerviosismo de AMLO y su “corcholata” que está tomando la estafeta como la nueva mentirosa de la nación azteca? ¿Cómo pegó el bombazo que Alberto Anaya detonó ante magistrados del Tribunal Federal Electoral?

¡Pare oreja! El Universal publicó el martes en su columna Bajo Reserva, que el impresentable jerarca nacional del PT, Alberto Anaya, detonó un bombazo político histórico, que podría llevar a la ruptura definitiva entre ese partido y el movimiento político que encabeza AMLO.

Ante el asombro de morenistas que se quedaron con la boca abierta y el ojo cuadrado, el boquiflojo Alberto Anaya aseguró que en México hay dos gobiernos: El gobierno federal y el gobierno del narco. Y que México vive bajo una economía dominada por el narcotráfico.

Se cuenta que en Palacio Nacional la declaración de su aliado Alberto Anaya, cayó como bomba y no pocos observadores políticos advierten de una inminente ruptura de Morena con ese aliado el PT para la próxima legislatura federal, lo que haría que la oposición PRI, PAN, PRD tuviese un posible nuevo aliado para impedir que Morena obtenga una mayoría calificada en el Senado y la Cámara de Diputados.

¿Estamos ante una traición política o acaso Morena y AMLO serán capaces de caminar como aliado de un contumaz crítico?

En Palacio Nacional saben que Alberto Anaya tiene razón porque en el congreso norteamericano, las agencias de inteligencia yanqui han revelado que el 75% del territorio mexicano está dominado por el narco, lo cual explicaría el por qué durante el actual proceso electoral han sido asesinados 39 candidatos a puestos de elección popular, algo jamás visto en México y que el actual proceso electoral este bajo la amenaza latente de que si el narco llega a impedir o a presionar al electorado para que voten por Morena, estaríamos ante el inminente riesgo de que la oposición exija ante el INE y el Trife la anulación de las elecciones presidenciales por la presencia del narcotráfico en la contienda electoral.

Ese punto medular se ha convertido en una sería preocupación para los electores que no tienen la seguridad de que puedan ir a las urnas a votar con toda la libertad.

Esa desconfianza del electorado, la “corcholata” de AMLO la está utilizando para culpar a una fuerte oposición de un supuesto fraude electoral, pues según la “dama de hielo” la oposición busca comprar votos, pero recogiéndoles la credencial de elector a la gente para que no voten por Morena. ¿No le parece a usted que esa afirmación de doña Claudia se enmarca dentro de lo absurdo y como una más de sus mentiras?

Xóchitl Gálvez, la candidata de oposición, llamó mentirosa a Sheinbaum en cuando menos 18 ocasiones durante los 3 debates presidenciales.

Y AMLO no deja de hacer campaña electoral a pesar de que el árbitro electoral le ha sacado la tarjeta amarilla en cuando menos 28 ocasiones y, es más, seguirá en campaña a pesar de la veda electoral, les guste o no les guste porque el que manda es él y que no le salgan con que la ley es la ley.

Nuevamente, habrá que decir que los fraudes electorales los comete el gobierno en el poder en turno. ¿O ya se nos olvidó que Marcelo Ebrard denunció que desde la Secretaría del Bienestar se estaban comprando voluntades en favor de la “corcholata” de AMLO? Y que conste no fue la oposición, sino fue Marcelo, quien siempre se quejó de lo inequitativo de la contienda electoral interna en Morena, pues Claudia está derrochando dineros públicos a lo bestia y, con el favor de AMLO, pagando multimillonarias bardas, gigantescas lonas en las terminales de autobuses a lo largo del país, millonarios espectaculares y multitudinarios acarreos a lo largo de su gira para apantallar.

