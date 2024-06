AMLO abordará inmediatamente con Sheinbaum el “plan C”

Poder Judicial en la mira

El Presidente tendrá un mes para enviar iniciativas

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este martes en su mañanera que acordará inmediatamente con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum cómo ejecutar el llamado “plan C” y qué iniciativas de ley impulsarán, con la mira puesta en reformar el Poder Judicial y ante la posibilidad de que Morena y sus aliados obtengan la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

El mandatario dijo que si bien no busca imponer nada, considera que se tiene que abordar el tema de esta reforma porque no es posible mantener un Poder Judicial que no esté al servicio del pueblo.

Tras señalar que el aparato judicial está, como es de dominio público, al servicio de una minoría y a veces de la delincuencia organizada y de cuello blanco, López Obrador afirmó que tiene que haber un Poder Judicial que represente a los mexicanos, incorruptible, porque si no, no avanzamos, pero eso hay que verlo, platicarlo con la virtual Presidenta Electa.

Señaló que, debido a que la nueva legislatura inicia el 1 de septiembre, su gobierno tendrá un mes para enviar iniciativas antes de que concluya su mandato y tome posesión Sheinbaum el 1 de octubre.

Lo voy a hablar con Claudia, la virtual Presidenta Electa, porque presentamos iniciativas que están en el Congreso, a ver cuáles de esas iniciativas podemos impulsar y que se alcancen a aprobar, dijo el mandatario. Nos tenemos que poner de acuerdo para ver esas iniciativas con Claudia y otras cosas que tenemos que ver de manera conjunta, abundó.

Destacó que durante su gobierno ha explorado sin éxito distintas vías para reformar el funcionamiento del aparato judicial. “Yo he buscado con otros mecanismos la reforma al Poder Judicial y la verdad no los veo eficaces, por ejemplo, no se puede pensar en su desaparición con una reforma constitucional y crear un nuevo Poder Judicial, algo parecido a lo que hizo Zedillo. No estoy de acuerdo con eso”, dijo.

“No podría pasarle algo mejor a México”

que Claudia haya sido electa: AMLO

Por segundo día consecutivo, y tras el cierre de la veda por la elección del domingo pasado, el jefe del Ejecutivo llenó de elogios a quien virtualmente será su sucesora, Claudia Sheinbaum.

“Estoy muy contento, no podía pasarle algo mejor a México”, remarcó al referirse al triunfo de la candidata del movimiento que él ha encabezado por los últimos años.

A pregunta sobre cuándo se reuniría con Sheinbaum, el tabasqueño acotó: “Pienso que hay que esperar a que reciba su constancia de mayoría, de Presidenta Electa, de acuerdo con la ley, porque ahora es virtual presidenta electa. Ya formalmente va a ser presidenta electa cuando le entreguen su constancia de mayoría.

“A partir de ahí, pues vamos a establecer comunicación, vamos a decir, formal, porque siempre hemos tenido comunicación, siempre, somos compañeros. Yo la respeto mucho, no me voy a cansar de decir que es una mujer inteligente, muy inteligente, una académica de primer nivel. Yo deseo que los académicos fuesen así, que tuviesen una dimensión social, a veces me gustaría”.

López Obrador dijo que Sheinbaum tiene más nivel académico que él mismo, pues mientras el mandatario tiene una licenciatura, la virtual Presidenta cuenta con un doctorado.

Asimismo, “es una mujer con mucha experiencia en la función pública, es trabajadora, es ambientalista, sabe mucho de construcción, este país requiere de mucha infraestructura y la industria de la construcción es muy importante porque permite reactivar pronto la economía y se generan muchos empleos, tiene uhh efecto multiplicador, se hacen las obras, se reactiva la economía y se generan muchos empleos. Y ella sabe bastante sobre esta materia”.

El mandatario expuso además: “Y agreguenle que es humanista y honesta. Sí, por eso estoy muy contento, no podía pasarle algo mejor a México”.