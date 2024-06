El Edomex impulsa desarrollo integral en escuelas Normales

Para brindar formación de excelencia

Con actividades deportivas, culturales y académicas, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación celebra el CXLII Aniversario del Normalismo mexiquense

Toluca, Estado de México.— El gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), que dirige Miguel Ángel Hernández Espejel, organizó una serie de actividades artístico-culturales para conmemorar el CXLII Aniversario del Normalismo Mexiquense, además de contribuir al talento, la creatividad y el trabajo en equipo entre los estudiantes normalistas.

Dichas iniciativas también fomentan un entorno inclusivo y diverso, preparando a los maestros para enfrentar los retos del aula con una visión amplia y humanista, y asegurando que puedan transmitir estos valores a sus futuros alumnos, contribuyendo al fortalecimiento del sistema educativo en el Estado de México.

La Escuela Normal No. 4 de Nezahualcóyotl fue el escenario de una demostración de coros en Lenguaje de Señas Mexicana (LSM), donde participaron 102 estudiantes de cinco Escuelas Normales del Estado de México: Toluca No. 3, Ecatepec, Nezahualcóyotl No. 4, Educación Especial y Educación Física.

Esta actividad inclusiva y artística permitió a personas sordas y oyentes disfrutar de la música de una manera única, resaltando la importancia de la inclusión y la expresión artística.

En la Escuela Normal de Educación Física realizaron el segundo ensayo del ensamble de la Banda Monumental de las Escuelas Normales, con la participación de 514 estudiantes diferentes escuelas de toda la entidad.

Este ensayo preparó a los participantes para la clausura del CXLII aniversario, a celebrarse el 7 de junio. Las bandas juveniles no sólo promueven habilidades musicales y disciplina, sino que también inculcan valores como el trabajo en equipo y la perseverancia.

También se desarrolló la Fase Estatal de Eventos Deportivos en las Escuelas Normales de Educación Física, Superior del Estado de México y No. 1 de Toluca, donde estudiantes compitieron en disciplinas como basquetbol, volibol, futbol soccer y rápido, tanto en categorías femenil como varonil. En tanto que, en la Escuela Normal de Educación Física, se realizó la “Carrera Atlética de 5 kilómetros”, con la participación de estudiantes y profesores de las 36 Escuelas Normales del Estado de México.

Mientras que la Escuela Normal Superior del Estado de México fue sede del concurso de ensayo en su fase estatal, el cual reunió a estudiantes y representantes de las Escuelas Normales de Toluca, Sultepec, Texcoco y Ecatepec, siendo una plataforma para que los jóvenes demuestren sus habilidades de investigación y pensamiento crítico, abordando temas de gran relevancia educativa y social como parte de su vocación normalista.