El verdadero contrapeso

Los Pozos de Carlos Pozos

Carlos Pozos

[ Lord Molécula ]

Ante el pasado “golpe de realidad” de las elecciones del domingo 2 de junio para todo México: partidos políticos, empresarios, medios de manipulación, intelectuales, artistas, ecologistas, sociedad civil, iglesia católica, y más actores de la vida del país, muchos de ellos muestran miedo por el gran poder con el que llega la primera Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en 200 años de su historia republicana.

Sin duda, las elecciones del 2 de junio fueron un plebiscito al trabajo realizado por la administración del Presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y como el pueblo es bueno, mostró su agradecimiento con una “aplanadora” en contra de todas las fuerzas políticas, y le dieron al proyecto de la 4T, el poder para hacer las reformas que se necesiten en favor de la mayoría de todos los mexicanos.

Lo que queda del PAN y del PRI, ha manifestado su posición respecto a las 20 reformas dadas a conocer desde 2023 por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el PRIAN —aún en coalición— adelantan que no acompañaran la mayoría de iniciativas. Pareciera que aún no han comprendido la bofetada que les ha dado la ciudadanía, cuando se requiere de una verdadera oposición que sea inteligente, observadora, respetuosa y propositiva, con ideas frescas y viables para el desarrollo social y económico de las grandes mayorías.

Deben de entender que hemos entrado a un nuevo régimen, en donde sin violencia se ha derrotado al neoliberalismo que se encargó de lanzar cada vez con mayor fuerza a las masas de miserables, desprotegidos, que tuvieron que migrar al centro del país o bien a los Estados Unidos de Norteamérica.

Los mercados internacionales y las instituciones financieras han presionado al peso mexicano en la racha de apreciación ante las divisas más fuertes del mundo, que no se tenía desde la administración de Miguel de la Madrid Hurtado, ni con Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. La fortaleza del peso mexicano ha pasado de “noche” en la mayor parte de los medios de comunicación; no se destaca este hecho histórico, que no sucedía en las últimas administraciones del PRI y del PAN.

Por ello muchos se preguntan: ¿Serán los mercados y las instituciones financieras —ante la carencia de una oposición política seria— la nueva oposición mexicana?

Recordemos que la sede de estos organismos se asienta principalmente en el vecino país del norte, Estados Unidos. Ante ello la virtual presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha expresado que continuaremos con una política exterior basada en nuestros principios constitucionales de: no intervención, cooperación internacional para el desarrollo, autodeterminación de los pueblos y construcción de la paz.

Adelantándose a los procesos electorales de este año de nuestros vecinos del norte, la doctora Sheinbaum dice que con los Estados Unidos habrá una relación de amistad, respeto mutuo e igualdad, como hasta ahora ha sido, y siempre defenderemos a las y a los mexicanos que se encuentran del otro lado de la frontera.

Y también la primera mandataria de la nación, Sheinbaum Pardo, se refirió y adelantó al resto de nuestro continente, y ha adelantado que, con el sur y el Caribe, seguiremos ampliando nuestras relaciones de amistad, junto con todo el mundo. Llevaremos a México por el camino de la paz y la seguridad.

Apenas el pasado martes 11 de junio la candidata electa a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras sostener una reunión con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora para Seguridad Nacional del gobierno del presidente Joe Biden, reiteró que se mantendrá una relación de igualdad y colaboración entre Estados Unidos y México.

Ahora que somos el principal socio comercial con EU, la próxima jefa del Estado mexicano relató que en dicho encuentro se habló de la importancia de la relación comercial entre México y Estados Unidos como socios comerciales, hacia adelante: “Nuestra relación iniciará obviamente a partir del 1o. de octubre; y es nuestro interés seguir colaborando, como se ha hecho ahora con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, que ha permitido que haya reuniones de alto nivel en todos los temas, desde asuntos económicos, de seguridad, de migración; y nuestro interés es seguir llevando esta relación a partir de este Entendimiento Bicentenario, que permite una relación de igualdad y colaboración entre ambos países”.

Mientras que se acomodan las cosas, este año de las mayores elecciones en México y las próximas en Estados Unidos, les pregunto a ustedes, queridas y queridos lectores: ¿Por el momento el único poder de contrapeso al gobierno de Claudia Sheinbaum terminará siendo Estados Unidos?… Y hasta aquí con Los Pozos de Carlos Pozos. Y si desean que le haga su pregunta al Presidente de México en la conferencia de prensa “mañanera”, por favor háganmela llegar al correo: lordmolecularedaccion@gmail.com, vía X a: @lordmoleculaoficial, o bien, visiten nuestro portal https://www.lordmoleculaoficial.com, así como también pueden ver mi Canal Lord Molécula Oficial.