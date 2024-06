La mayoría, por la reforma al PJ

Si del exterior y el interior del país se pensaba que con el proceso electoral del 2 de junio y sus resultados habría posibilidades de revertir la IV-T, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum confirmo que no será así y hay una amplia base social (59%) que se inclina por una reforma al Poder Judicial para terminar con la corrupción de jueces y ministros.

Indicó que además de las encuestas, que revelan el sentir de la población, se realizarán foros, mesas de análisis y conversatorios con expertos en el tema, barras de abogados y universidades, donde todos tendrán oportunidad de dar sus puntos de vista y establecer los mecanismos mas adecuados para dar nuevo rumbo a la impartición de justicia.

La mayoría en las urnas y en las encuestas demuestra que hay apoyo de los sectores mas vulnerables, los que menos tienen, que desean profundizar las reformas para acabar con los privilegios de unos cuantos, de los que hacían negocio con la justicia, por encima de la población, siempre víctima de los poderosos.

Las esperanzas de retroceso y de recuperación del manejo presupuestal en beneficio de camarillas asociadas con el poder público se han derrumbado, porque no sólo fueron derrotados en las urnas, sino con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lo que los orilla a una posición incómoda que no tendrán para donde hacerse, mas que asumir el fin de sus lujos y derroches con el erario.

En su conferencia semanal, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, fue interrogado sobre la posición de la disidencia magisterial, que a pesar de que los gobiernos federal y estatal les han dado todo e insisten en sus movilizaciones para dañar a la sociedad, dijo que efectivamente la entidad ocupa los últimos lugares en educación y que es tarea de todos combatir el analfabetismo y mejorar el aprovechamiento escolar, por lo que exhortó a sumarse a este esfuerzo en beneficio de todos, informó también que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este fin de semana visitará el Istmo de Tehuantepec en compañía de Claudia Sheinbaum para supervisar las obras que se realizan en el corazón del sur-sureste, principalmente el Corredor Interoceánico, un proyecto estratégico que pondrá a México en el centro del comercio internacional, luego, junto a la coordinadora de Comunicación Social, Elizabeth Álvarez Acosta, y el director de la CORTV, Daniel Hernández, inauguró la Cabina de Producción Televisiva en la Casa del Pueblo y entregó equipo de iluminación, audio, video y grabación, para fortalecer el trabajo de esta corporación, que sigue mostrando su compromiso con las audiencias… La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que este jueves dará a conocer la integración de parte de su gabinete y el viernes se va de gira con el Presidente, que le permite conocer mas de cerca las obras y programas sociales en marcha así como de los problemas regionales, muchos ya se conocen, pero hay temas que no son tan conocidos, como es el caso de la modernización de las aduanas que funcionaran con moderna tecnología para agilizar el traslado de mercancías… No les fue nada bien a los gobernadores de Durango, Esteban Villegas, y de Coahuila, Manolo Jiménez, durante la gira del Presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, y la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, y, como siempre, tuvo que intervenir el tabasqueño para atajar las rechiflas y abucheos contra los priistas que no gozan de la simpatía popular. En La Laguna persisten añejos problemas y pese a ser una zona productiva, no cuenta con los apoyos instituciones suficientes.

