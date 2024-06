Alerta OMS sobre medicamentos falsos para la diabetes y el control de peso

Aumento de ventas por internet

Contienen altos niveles de impurezas y sustancias químicas diferentes de los reales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la farmacéutica Eli Lilly and Co. advirtieron a los consumidores sobre versiones falsas de medicamentos populares para la diabetes y la pérdida de peso, como Mounjaro, Zepbound, Wegovy y Ozempic, a la luz de tres lotes alterados de productos detectados en Brasil, Reino Unido y Estados Unidos.

Zepbound y Mounjaro son básicamente el mismo medicamento, pero están aprobados para diferentes condiciones médicas: Zepbound para la pérdida de peso y Mounjaro para la diabetes. De manera similar, Wegovy y Ozempic son el mismo medicamento, pero con nombres diferentes y dosis diferentes para diferentes condiciones.

La OMS informó que ha recibido varios informes sobre falsificaciones de semaglutida –el principal componente de Wegovy y Ozempic, de Novo Nordisk– en todas las regiones geográficas del mundo desde 2022.

Por su parte, Eli Lilly declaró que estaba demandando a seis entidades más, incluidos spas médicos y centros de bienestar, por vender productos que afirman contener Tirzepatida, el principal ingrediente de su popular medicamento para la diabetes, Mounjaro.

En una carta abierta, Eli Lilly manifestó su “profunda preocupación” por el aumento de las ventas por internet y publicaciones en redes sociales sobre versiones falsas o compuestas de tirzepatida, el principal componente de sus medicamentos Mounjaro y Zepbound.

La semaglutida no es un tratamiento recomendado por la OMS para el control de la diabetes debido a su elevado costo, pero la agencia dijo que estaba trabajando en una directriz de asesoramiento rápido sobre el uso de fármacos GLP-1 para el tratamiento de la obesidad.

Advertencia sobre los riesgos de medicamentos falsos

Eli Lilly, fabricante de Mounjaro y Zepbound, advirtió sobre los peligros de los medicamentos falsificados y afirmó que las personas nunca deben usar medicamentos etiquetados como “únicamente con fines de investigación” o “no para consumo humano”, y señaló que los reguladores federales no aprobaron versiones orales de cualquiera de los medicamentos, aunque en algunos casos han aparecido píldoras en línea.

La compañía dice que algunos centros de bienestar y sitios web venden versiones no autorizadas y falsificadas de estos medicamentos para la pérdida de peso y la diabetes elaborados con productos químicos no aprobados y vendidos como versiones genéricas, incluidas versiones compuestas con ingredientes mezclados o modificados, aunque informó que no vende versiones genéricos de sus fármacos.

También advirtió que estas versiones falsas de sus productos son dañinas porque pueden contener dosis incorrectas, el medicamento equivocado, ningún medicamento o varios medicamentos mezclados, lo que podría resultar en “daños graves” y nunca son seguros de usar.

Se descubrió que los productos con Tirzepatida falsa (el nombre genérico de Mounjaro y Zepbound) contienen bacterias, altos niveles de impurezas y diferentes sustancias químicas de los medicamentos reales de Lilly, y algunos han tenido problemas de seguridad, eficacia y esterilidad, según la carta.

Hasta el 31 de marzo, el regulador sanitario recibió más de 100 informes de eventos adversos de productos falsificados de Tirzepatida y semaglutida desde 2020, incluidos varios casos potencialmente mortales, 19 hospitalizaciones y al menos dos muertes, aunque la fuente de las quejas no está clara.

El fabricante notó que algunas versiones falsas de sus productos tienen un tono rosado en lugar de ser incoloros como los productos oficiales. Si el producto está etiquetado como Tirzepatida o semaglutida genérica, entonces es falso porque ni Lilly ni Novo Nordisk venden versiones genéricas de sus medicamentos.

La Asociación Nacional de Juntas de Farmacia dijo a principios de este año que “los actores ilegales se están aprovechando de la alta demanda y la escasez de oferta para vender versiones falsificadas y de calidad inferior a los estándares de estos productos a pacientes de todo el mundo, lo que a su vez pone” a los pacientes en riesgo.