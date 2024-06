Chabelo, amigo de los niños; AMLO, ¿de los periodistas?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

LO DE ASSANGE, CANDIL DE LA CALLE-. No por repetitivas deben considerarse consuetudinarias las descalificaciones y ATAQUES PRESIDENCIALES, directa o indirectamente, a PERIODISTAS MEXICANOS-AS, y a ESCRITORES-AS de libros acerca de su gobierno, a cuyos autores-as elogió en forma desmedida antes de ser Presidente y ahora son lo peor del mundo.

Empezando por las y los escritores, el tabasqueño descalificó a Elena Chávez, autora de los libros El Rey del Cash y El Gran Corruptor, y a Anabel Hernández, autora de muchos libros. El último, La Historia Secreta, relaciona al mandatario con integrantes del crimen organizado; pero ante el cúmulo de denuncias, el mencionado se limita a decir “no hay pruebas”.

Pero da la casualidad que denuncias en ese tenor las consideró válidas el Presidente cuando testigos protegidos las hicieron en Estados Unidos, muchos de los mismos que fueron fuente de información de Anabel Hernández, periodista que por seguridad radica en ese país, ¿tunc ergo? Presidente.

Qué bueno que al mandatario no le relacionan todos los títulos, pues no cabrían en este reducido espacio, sin embargo son infaltables: México hacia 2024, de Luis Rubio, Morenadas, de Alejandro Rosas y Julio Patán y… mejor me enfoco con los “amigos” periodistas del tabasqueño.

PERIODISTAS “AMIGOS”-. Hay muchos, pero por urbanidad van primero las damas, encabezando la lista Carmen Aristegui otrora amiga y elogiada por el padre de la Cuarta Transformación, hasta que llegó al poder, sufriendo el mismo desdén el periodista-actor Víctor Trujillo en su personaje de “Brozo”, tanto que dejó la televisión abierta y se refugió en su propio canal en redes.

Pero también, iniciado este sexenio, el presidente Manuel López Obrador aumentó su “afecto” al periodista Carlos Loret de Mola, tanto que, coincidencia o no, tuvo que dejar de participar en algunos medios y para variar, también se refugió en un medio digital, LATINUS, y ni tardo ni perezoso el morenismo lo investigó a fondo.

Investigó tanto al medio como al periodista, incluso cayendo en ILEGALIDAD -para variar-, pues el inquilino de Palacio ha exhibido en muchas mañaneras hasta los ingresos de Loret de Mola, exponiéndolo por ese hecho, a actos de inseguridad, que en nada preocupan al mandatario.

Ojalá y su espacio en “El Universal” no “tome vacaciones”.

El caso de Ciro Gómez Leyva, conductor del noticiero nocturno estelar de Grupo Imagen, que compite con el del Canal 2, como muchos otros relacionados con periodistas, seguirá siendo un caso inconcluso, a más de año y medio de registrado el atentado.

Eso sí, el presidente elogió la libertad del dueño de WikiLeaks, Julián Assange, sabiendo que su postura tiene resonancia mundial.

Lamento no enumerar nombres de más periodistas “amigos” como Alazraki, de hecho sólo cito a los de “afectos” presidenciales recientes.

