La puerta quedó abierta

Triple Erre

Francisco Reynoso

Se los dije y no me creyeron… escépticos y pragmatistas, me tiraron de a loco.

Pensaron José Luis, Ramón y Víctor que andaba yo borracho… o mariguano… o turulato porque acababa de leer ¡Gracias!, el vigésimo libro de Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, la mismísima Claudia Sheinbaum Pardo confirma que no andábamos tan extraviados.

Varias veces dijimos a nuestros colegas que veíamos la posibilidad de que le inventaran un cargo o comisión al gran dómine y guía espiritual en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Un quehacer que lo tuviera activo y presente en la vida política de México y, como él mismo dice, dándole atole con el dedo al pueblo bueno y sabio…

Visualizábamos una chamba para el gran jefe López en el gobierno de Claudia aunque fuese honoraria —y no sería justo, porque Andrés Manuel, cuando se jubile en el ISSSTE recibirá una pensión de 25 ó 30 mil pesos mensuales; inevitablemente, como están los precios y la inflación, andará apretado de dinero porque esa cantidad no alcanza ni para unos zapatos de los que le gustan a doña Beatriz—; un espérate tantito, no te vayas, pero tratando de no restarle autoridad a la señora Presidenta, lo que estaría en chino mandarín.

Pero no me creyeron, y dijeron que estaba chiflado y que veía yo moros y morenos con tranchete.

¿Y qué creen? Ayer la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum confesó que le ofreció chamba a su maestro y hacedor.

“Si se aburre —en su rancho de Palenque, Chiapas— le puedo encargar una de las cuencas…”, ofreció la Presidenta Electa al Presidente en funciones.

Y como respuesta —reveló Sheinbaum— se carcajeó y rechazó ese u otro cargo. “No te lo voy a aceptar”, sentenció.

Pero Claudia volvió a la carga. Y utilizó un argumento infalible con López Obrador. Planteó que si México lo necesita con urgencia, en caso de que ocurriera algo terrible, ¿volvería?

Si es así —transigió López Obrador— ni hablar del peluquín… “la Patria es primero…” parafraseó al general Vicente Guerrero.

Días antes, Andrés Manuel reiteró que el 30 de septiembre entrega la banda presidencial a Claudia Sheinbaum y de inmediato toma su ADO para viajar a Chiapas a encerrarse a piedra y lodo en su quinta “La Chingada”. Y juró que no haría comentarios, ni recibiría llamadas telefónicas ni concedería entrevistas ni aceptaría visitas. Y anunció que cancelará sus cuentas en X, YouTube, Facebook y en las demás plataformas de las redes sociales.

Tengan para que aprendan, dijo sobre su retiro de la política y su ausencia en los escenarios públicos.

Sin embargo —es sin embargo que nunca falta— aclaró que si hay algo que no le guste o una decisión equivocada que traicione los principios de Morena: No robar, no mentir, no traicionar, ejercería su derecho de gritar y patalear.

Así pues, López Obrador pasó del encierro conventual al retiro con excepciones, con cláusulas de rescisión. Ahora, a ese retiro claustral se le hizo otra rendija más grande. O mejor dicho, Claudia Sheinbaum dejó abierta la puerta, de par en par, para el regreso de López Obrador cuando quiera… o cuando la Patria lo necesite.

Antonio López de Santa Anna fue presidente de México, por primera vez, en mayo de 1833. En junio entregó el poder. Durante los siguientes 14 años, ocupó la primera magistratura del país nueve veces más.

Y debe quedar claro que los regresos de su alteza serenísima a la Presidencia de México fueron porque la patria se lo pidió… o mejor dicho, los que decían representar a la patria y al pueblo bueno y sabio se lo pidieron en nombre del interés supremo de la República.

Y López de Santa Anna, como López Obrador, anteponía el interés de México por encima de cualquiera otro. También el cojo de Veracruz hacía suyo el lema de Vicente Guerrero: “La Patria es primero”.

Retacería…

Hoy, Claudia Sheinbaum presenta a otra media docena de integrantes de su gabinete… En Morena se truenan los dedos porque ya se defina la suerte de Mario Delgado… él ha dicho que va donde lo manden y aceptará lo que le quiera dar la Presidenta: ¿Gobernación, Educación Pública…? En el Poder Judicial de la Federación jueces y magistrados hicieron una quiniela sobre el “hueso” que le tocará a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea… no lo ven con algo más que una asesoría… En Palacio Nacional interpretan el silencio de Gerardo Fernández Noroña, pero pese a los ajos y a las cebollas, no le darán más de lo que merece… el petista quiere ser coordinador de Morena en el Senado… López Obrador dice que lo quiere mucho, pero no es moreno, sino petista… pero entonces, ¿por qué jijos lo metieron en la lista de candidatos plurinominales de Morena?… Hay quienes dicen que la política en México es un desmadre… otros corrigen: No es desmadre, es un estercolero…





