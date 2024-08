Desaparecidos, deuda de la #4T

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

México rebasó la cifra de 146,000 personas desaparecidas. Un récord de horror. Un drama nacional que clama justicia ante índices de impunidad, corrupción y promesas de autoridades sin cumplir. Una herida abierta, como fosa, que hunde en la zozobra a miles de familias, mientras el gobierno, el Congreso y los partidos están inmersos en la transición del poder.

El infierno de los desaparecidos, una siniestra realidad, queda como una grave deuda de la #4Transformación. El pasado 10 de mayo María Herrera, madre de cuatro hijos desaparecidos –dos en Guerrero y dos en Veracruz– se lo recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador, frente a un Palacio Nacional que las recibió con vallas y elementos de seguridad desde su llegada: “Usted ya se va, y se va sin resolvernos, se va sin atendernos, se va sin escucharnos”.

Sí, durante este sexenio han desaparecido 51,618 mil personas, de acuerdo con la agencia @TResearchMx su base de datos destaca que 2023, es el año con más desapariciones no localizadas en México; En 2024, ya se han reportado 8,230 desapariciones; 76% de los no localizados son hombres y sólo el 24% son mujeres. En lo que va de agosto de 2024, 792 personas no han sido localizadas y seis estados concentran el 51% de las desapariciones no localizadas: Jalisco; Estado de México; Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas

Ignorar a los familiares de los desaparecidos fue la constante del gobierno “humanista” de la #4T. Prueba de ello el plantón que el Colectivo 10 de Marzo y familiares de personas desaparecidas establecieron en la asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México (18 agosto) bajo la consigna: “estamos en guerra con el gobierno” y que ninguna autoridad atiende.

La presidenta del grupo, María Icela Valdez Cháidez, se quejó de que el presidente López Obrador sólo utilizó a las madres buscadoras como botín político para ganar votos, pero después de las elecciones se desentendió del tema.

En efecto, en 2019 María Icela Valdez se arrodilló, en Palacio Nacional, suplicando apoyo a López Obrador, para encontrar a su hijo desaparecido, quien le prometió buscarlo y entregárselo. Sin embargo, asegura que a más de cinco años de la humillación de nada sirvió, “nunca más nos volvió a recibir”

Ahora están de nuevo en el Zócalo, donde acampan cerca de 50 personas, por turnos y Valdez Cháidez explica porque: “nosotros estamos en la asta bandera, pidiéndole al presidente lo que desde hace seis años estamos pidiéndole: que busque a nuestros hijos desaparecidos y que acabe con la violencia en el país, que no ha hecho caso. Lejos de eso, se incrementa cada día más el número de desaparecidos, secuestros y la violencia va al alza”.

Lamentablemente, no habrá respuesta para ellas. Hoy, la clase política está en el reparto del poder. En México, la gente desaparece y frente a esta tragedia los miles de afectados sólo tienen picos, palas y exigen justicia. ¿Hasta cuándo?

VERICUENTOS

Reforma judicial, botín político

El tiro está cantado, el diputado electo Ricardo Monreal, próximo coordinador de Morena en San Lázaro, asegura que la reforma al Poder Judicial será la primera que se aborde y apruebe en el pleno de la Cámara de Diputados. Adelantó que el próximo 1 de septiembre, después de la instalación del Congreso General, se podría citar a la primera sesión ordinaria en el palacio legislativo para apresurar la aprobación de la reforma que tanto interesa al presidente López Obrador. Al respecto, las fracciones parlamentarias de la oposición, reiteraron su rechazo. El PRI advirtió que los cambios propuestos por el Presidente son un “gran error” y encaminan al país al autoritarismo. ¡Tómala!

#Independencia Judicial

Continúa la defensa de los trabajadores del Poder Judicial Federal, acompañados por integrantes de organizaciones civiles y sus familias, se movilizaron en distintas ciudades del país en contra de la reforma que se aprobará en comisiones de la Cámara de Diputados. Los empleados no están solos en la batalla, a las advertencias sobre los riesgos que ven en la reforma judicial, Estados Unidos, Canadá y las organizaciones empresariales con presencia global, se sumó la Federación Latinoamericana de Magistrados, que integra a juzgadores de 18 países, y la cual planteó su “profunda preocupación” por los proyectos legislativos que promueven la elección de jueces por la vía del voto popular. Calificó como alarmante que esta disposición pretenda desconocer los derechos adquiridos de los jueces y magistrados hoy en funciones. ¡Órale!

Tribunal Electoral, “sin moverle una coma”

La pelota caliente de la sobrerrepresentación llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. PAN y PRI impugnaron la asignación de diputaciones plurinominales que daría a Morena y aliados mayoría calificada con 364 curules, avalada por el INE, a pesar de que en las urnas sólo consiguieron 54% de los votos. Ahora veremos si Mónica Soto y los magistrados del Tribunal, difieren de lo aprobado en el INE, con base en la ley, o aplican el mandamiento lopezobradorista de: “sin moverle una coma”, para autorizar la aplanadora morenista en el Congreso, aun cuando en el Senado les falten tres votos para aprobar cualquier cambio constitucional. ¡Sopas!

@guillegomora