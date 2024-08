En materia económica, mil veces mejor con incentivos que restricciones

Segunda vuelta

Luis Muñoz

En la recta final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando arremete contra el Consejo Coordinador Empresarial acusándolo de “completamente inmoral” y que no ayuda a limpiar de corrupción al país, surge una voz sensata, que ve las cosas desde otra perspectiva.

Se trata del dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México, Adán Ortíz Ávalos, quien afirma que es fundamental inspirar al gobierno para que, en colaboración con el sector empresarial, “identifiquemos que en materia económica todo va mil veces mejor a través de incentivos y no a través de medidas restrictivas”.

Durante la instalación del nuevo Comité de Desarrollo Económico de Coparmex CDMX, Ortiz Ávalos señaló que “entendiendo los incentivos, las ganancias y las pérdidas, es como podemos realmente resolver las cosas” para tener una ciudad próspera e inclusiva.

En este contexto, subrayó la importancia del liderazgo de Confederación a través de su nuevo comité, en la creación de políticas públicas, con un enfoque basado en estímulos que beneficien a los habitantes y a la economía local.

Este comité, explicó, busca trabajar en estrecha colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) capitalino. Será liderado por Ortiz Ávalos; Armando Culebro Trujillo, vicepresidente de Desarrollo y Sustentabilidad de la Confederación, como secretario técnico; y José Luis Jiménez Barrera, vicepresidente de Enlace con Gobierno. Juntos, se enfocarán en diseñar estrategias que fomenten un entorno económico más inclusivo y competitivo.

AMLO no entiende de diplomacia: Torres

Aunque algunos analistas lo consideran poco probable, el diputado de Acción Nacional en el Congreso capitalino, Raúl Torres Guerrero, comentó que “ojalá y la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, tenga un modo distinto de hacer las cosas y cortar relación con AMLO porque ha dañado la imagen de México en el mundo”.

Luego de que el presidente López Obrador puso una “pausa” a las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por no estar de acuerdo con su “chaira” Reforma Judicial, el PAN en el Congreso CDMX lamentó esa actitud y reprobó que López Obrador ponga en riesgo las relaciones bilaterales y el comercio entre estas naciones.

(Cuestión de entender que la diplomacia es el arte y la práctica de construir y mantener relaciones y de llevar a cabo negociaciones utilizando el tacto y el respeto mutuo).

Sin embargo, es “lamentable que López Obrador, a días de concluir su sexenio, ponga en jaque la relación con nuestros aliados de América del Norte. No entiende del mundo, no entiende de relaciones y no entiende la importancia que tiene México, no solamente a nivel mundial sino en la región de Norte América, en la Región Alta”, dijo Torres Guerrero, vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso local.

Agregó que una vez más, AMLO se asemeja a un tirano que no puede comprender el tema de las oposiciones ni de opiniones distintas y en este caso, de los Estados Unidos y Canadá, que se han pronunciado en contra de la Reforma Judicial de Morena.

“No es un tema de sí le gusta o no al presidente, es un tema de cómo afecta esto a México, desde el tipo de cambio, pero también las relaciones comerciales con nuestro socio más importante, Recordemos que México depende prácticamente de la economía de los Estados Unidos”, enfatizó el legislador.

Agregó que México y la CDMX tiene, desgraciadamente, a un presidente que no entiende de relaciones exteriores.

“Como diputado migrante siempre pondré primero a los mexicanos en el exterior”. A nombre del GPPAN, Torres Guerrero mencionó que la oposición sigue firme en rechazar esta Reforma Judicial que no garantiza impartición de justicia sana para el país y sólo colocará a criminales en puestos de decisión.

Piden una legislación contra incendios

El Consejo Nacional de Protección Contra Incendio (CONAPCI), la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendios (AMRACI) y el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, solicitaron al gobierno de la presidenta entrante, Claudia Sheimbaum, y al nuevo Congreso de la Unión, impulse una legislación que permita prevenir los incendios urbanos que aumentaron en un 10% anual y provocaron pérdidas hasta por 34 mil millones de pesos de 2020 a la fecha, sin considerar todos los impactos sociales, atención médica y problemática medioambiental.

Eduardo Ramírez Leal, de la Concamin Y José Héctor Tejada de la Concanaco-Servitur, expresaron su total respaldo de la industria a la petición hecha por las agrupaciones mencionadas.

En este contexto, a iniciativa de México, el próximo 8 de octubre de 2025 comenzará a celebrarse en todo el mundo el Día Internacional de la Prevención de Incendios.

Lo anterior fue dado a conocer en la inauguración de la 7ª Expo Fire Protection & International 2024 “Sociedad, empresarios y gobierno unidos por un México sin víctimas de fuego”.

El evento, con más de 4000 asistentes en 2 días, provenientes de 28 estados de la república y 15 países, se dio la firma de un convenio de colaboración para compartir experiencias e información que contribuyan a la prevención y reducción de riesgos en el combate al fuego.

lm0007tri@yahoo.com.mx