AMLO, se va pero no se va… como el Papa

Espacio Electoral

Eleazar Flores

“PÍLDORAS” DEL 6º.INFORME-. Para las más de dos horas del asoleado informe, imposible IGNORAR ángulos especiales, como la capacidad enajenadora y acarreadora morena, tan destacada como la AUSENCIA ¿INSTITUCIONAL? Del PODER JUDICIAL, trípode del ESTADO MEXICANO. ¿También será mandato constitucional de los millones de votos?

Ante esta importante y lamentable ausencia, el Ejecutivo podría iniciar con la frase ¿republicana? de informar “EL ESTADO QUE GUARDA el Movimiento de Regeneración Nacional”.

No exagero, pues fuera de los límites del ZÓCALO, lleno de PANEGIRISTAS de la cuarta transformación pero más de su comandante, —en la avenida REFORMA—, a partir del ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA con dirección a la Plaza Constitución, también fueron MILES DE PERSONAS, con destacada presencia de UNIVERSITARIOS del país, marchando VOLUNTARIAMENTE, en apoyo a trabajadores-as y simpatizantes del PODER JUDICIAL.

Es entendible que esta manifestación NO TUVIERA la cobertura de los MEDIOS, pero ojalá y la programada en las capitales de las entidades del país para ESTA TARDE, se ocupen un poco más. De los canales 11, 14 y 22, así como TV UNAM, ni esperarla, o sí, para criticar por medio de sus INCONDICIONALES.

CIFRAS-. También resulta imposible, o cuando menos difícil, “apastillar” en una cuartilla más de dos horas de lectura de unas treinta páginas, cuyo contenido en la mayor parte se ha escuchado en la transmisión de las canales 11, 14, 22 y TV UNAM y 1,418 MAÑANERAS, —imagínese—, que hasta ayer 31 de agosto se tienen registradas pero, ojo, aún faltan treinta más, así que resígnese como buen mexicano.

De números y cifras ni hablar, usted los ha escuchado y visto por radio y televisión, pero también los leerá hoy en los diarios, llevándose LA DE OCHO, destacando que en materia de salud ya estamos MEJOR QUE EN DINAMARCA. Habría que recordar a nuestro eficiente gobierno que allá no se ha descompuesto NINGÚN ELEVADOR HOSPITALARIO, ¿o sí?.

Con memoria ¿buena? para comparar, el comandante guinda dijo que en materia de SEGURIDAD se registran cifras peores en delincuencia, asesinatos, feminicidios y muchos otros rubros del MÉXICO VIPOLENTO, lástima que al tabasqueño se le haya olvidado que al cierre del mes de AGOSTO, la cifra de ASESINATOS LLEGUE A 196,161.

Solamente esta cifra y a un mes de terminar su gestión, la cuarta transformación supera ya los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Comparado con el del ex presidente, la cifra casi se triplica.

REBELIÓN-.En relación a la disposición de NO DISCUTIR la REFORMA JUIDICIAL, ordenada por una jueza, el ex corcholato MONREAL dijo que no obedecerán; pero su hijita Caty lo hará para ver si le DESCONOCEN el triunfo a la oposición en la CUAUHTÉMOC y lo dan a la HIJA DE PAPI.

elefa44@gmail.com