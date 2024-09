“¡Juventud informada, reforma rechazada!”

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Una vez más, los estudiantes mexicanos marcan la ruta de los movimientos políticos y sociales en el país. Miles de universitarios de la carrera de derecho protestaron contra la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y que pretende elegir por voto popular jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.

Bajo la consigna: “¡Juventud informada, reforma rechazada!”, estudiantes de 10 universidades marcharon en la Ciudad de México para externar su apoyo a los trabajadores del Poder Judicial, que se encuentra en paro indefinido y su rechazó a la reforma constitucional.

Fue la respuesta de los universitarios a la acusación presidencial de que los están engañando. López Obrador acusó a los maestros de la Facultad de Derecho de la UNAM de engañar a los estudiantes para que protesten contra la reforma al Poder Judicial. Fue la respuesta a Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, que les recomendó a los estudiantes inconformes, leer la iniciativa que aseguró estar respaldada por el pueblo.

A la manifestación de la CDMX, se unieron otras en diferentes estados del país, como ha sucedido desde hace dos semanas, y donde participan estudiantes, trabajadores del Poder Judicial y la sociedad civil. Los estudiantes denuncian que López Obrador pretende promulgar su reforma antes de dejar el cargo el 1 de octubre afectando la carrera judicial y permitiendo la intromisión de “intereses ajenos” en la impartición de justicia.

¿Atenderán en el Congreso y en Palacio Nacional las advertencias ciudadanas, que se gritan y se exponen en pancartas en las calles de México?, como:

“¡Si el pueblo se informa, no pasa la reforma!”; “¡El Poder Judicial no se vende, se defiende!”; “México, aguanta, la UNAM se levanta”; “No hay futuro sin justicia”; “La justicia no se vota”; “La autonomía no es una tómbola”; “Poder Judicial, contrapeso nacional” “Señor Presidente, señora Presidenta Electa, a los jóvenes, a los estudiantes, no los engañan”; “Norma Piña, no estás sola”; “La justicia no se vende ni requiere de popularidad”; “Nadie me contó ni me manipuló”; “¡Respeto a la división de poderes! Estado democrático de Derecho”; “¡México, escucha, esta es tu lucha!”; “No va a caer, no va a caer, el Poder Judicial no va a caer”; “La justicia no se reforma, se fortalece”, “Queremos ser juristas, no políticos”; “Venimos a defender el futuro del derecho en México”; “Esto es una dictadura, no va a pasar esta reforma, defendamos a México”; “Congreso, anota, la justicia no se vota”, “La falta de preparación también es corrupción” y “¡La Constitución es de todxs lxs mexicanxs!”, en respuesta a los señalamientos presidenciales.

Durante los discursos pronunciados en el Ángel de la Independencia, los alumnos destacaron que la iniciativa del presidente López Obrador no resuelve los verdaderos problemas de justicia como el caso Ayotzinapa, los feminicidios o la desaparición forzada. El ministro Juan Luis González Alcántara, que participó en la marcha, llamó a los legisladores a reflexionar en qué es lo que quiere la sociedad. Advirtió que México está en juego.

Sin embargo, los legisladores de Morena opinan lo contrario. En la Cámara de Diputados, la bancada morenista amenazó con llevar a juicio político a los jueces que ordenaron suspender la discusión de la Reforma al Poder Judicial. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en San Lázaro, consideró que los juzgadores se entrometieron en el Poder Legislativo y violaron la Constitución, por lo que interpondrán una denuncia contra ellos, acusándolos de presuntos delitos cometidos en la administración de justicia. Monreal, confirmó que esta semana se aprobará el proyecto.

Así las cosas, mientras en el frente legislativo de Morena y sus aliados se afanan en cumplir la petición de su líder Mario Delgado, de entregar “como regalo de jubilación” a López Obrador la Reforma al Poder Judicial, los jóvenes estudiantes en el país se dijeron listos para conformar una nueva fuerza opositora a la reforma, de cara a la discusión del dictamen que se hará en el Congreso.

José Mario de la Garza, integrante del Movimiento de Estudiantes y Jóvenes en defensa del Poder Judicial, manifestó: “Este movimiento es dialógico, este movimiento va a limar las asperezas que no han logrado limar la oposición y el oficialismo, los jóvenes estamos listos para abrir el diálogo, los jóvenes estamos listos para tomar la coyuntura democrática en nuestras manos”

Los universitarios están en pie de lucha por la independencia judicial, por el futuro de un Estado de Derecho y por la democracia del país. Qué esperanzador ver a tantos jóvenes levantar la voz. ¿Habrá cerrazón o diálogo?

VERICUENTOS

Desaparecidos-Sexto Informe

Ante las cuentas alegres en el sexto informe de gobierno del presidente López Obrador, el México de los desaparecidos encontró voz en Delia Quiroa, del Colectivo 10 de Marzo, quien desmintió la afirmación de: “se atendió a todos”. La abogada buscadora afirmó: “no es cierto, a los familiares de desaparecidos no se nos atendió como debería de ser”. En materia de seguridad, los familiares de los desaparecidos dijeron que no está apegado a la realidad: “es mentira, se viven secuestros, desapariciones, búsqueda de nuestros familiares, pelear con autoridades, eso es lo que nosotros vivimos todos los días”. ¡Tómala!

