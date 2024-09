El último y nos vamos

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Una rara combinación de invitados y no invitados se dio en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo del sexto y último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La plancha insignia de la capitalo+ del país llena de asistentes llevados por los gobernadores morenistas en apoyo AMLO, convivieron con estudiantes y ex alumnos de las principales universidades de derecho que marcharon en contra de la reforma judicial, mientras que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, leía su texto del sexto informe de Gobierno ante sus seguidores. Los manifestantes se dieron cita en el Ángel de la Independencia al Senado de la República para alzar la voz y rechazar la iniciativa presentada el pasado 5 de febrero, por la simple razón de que consideran que no tendrán oportunidad para hacer carrera en el proceso judicial.

El contingente de estudiantes y ex alumnos de Derecho, maestros y egresados de las principales universidades de derecho, UNAM, ANAHUAC, Libre de derecho, el CIDE, por mencionar algunas, marchó y logró llegar a la plancha del Zócalo a pesar del cierre de calles, manifestaron que llevaban como consigna en sus pancartas la justicia no se vota, la autonomía no es una tómbola, el Poder Judicial contrapeso nacional, entre otras.

Afortunadamente, esta mezcla extraña no resultó explosiva, pero no sólo estudiantes marcharon, sino fueron acompañados por trabajadores y empleados del Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados, quienes continúan con el paro indefinido de labores en rechazo a la reforma y defensa de su derecho laborales.

AMLO dijo que cumplió con su tarea. La clásica frase misión cumplida. López Obrador aseguró que deja el cargo con la conciencia tranquila y muy contento ya que está seguro que Claudia Sheinbaum le dará continuidad al proceso de transformación en el país y contribuirá a reducir, aún más, la brecha de desigualdad generada por los gobiernos neoliberales. El discurso de siempre.

El tema de los 100 compromisos que hizo al tomar posesión es muy complicado asegurar que cumplió con todo, pero es notorio lo que todos hemos visto y vivimos. Algunos. La gasolina no bajó, que Dos Bocas refina petróleo, que el Tren maya es un éxito o tal vez asegurar que la corrupción se ha combatido, que el sistema de educación está como nunca de adelantado, también es aventurado por no decir que es una mentira, pero asegurar que el sistema de salud de nuestro país, es mejor que Dinamarca, es una locura.

López Obrador aseguró el domingo que cumplió con una de sus principales promesas al manifestar que México tiene uno de los mejores sistemas de salud del planeta, mejor que el de Dinamarca. En su sexto informe lo catalogó como algo cumplido, ya es el más eficaz en el mundo, dije que iba a ser el mejor que iba a ser como en Dinamarca, no, no es como en Dinamarca, es mejor.

Sin embargo, las estadísticas y los números dicen otra cosa. El colectivo Cero Desabasto indica que en 2023 no se surtieron 7.5 millones de recetas en las instituciones de salud pública.

La Megafarmacia es un fracaso. AMLO la inauguró en diciembre pasado y hasta la fecha ha surtido 750 recetas de distintos medicamentos. En los centros de salud el gobierno no hay medicamentos. Los niños con cáncer se han quedado sin medicamentos y no sólo ellos, sino en general los pacientes están desprotegidos. Los estándares de atención y suministros de medicamentos en Dinamarca por mucho no tienen estas estadísticas. Definitivamente en aras de hacer un comentario constructivo, puedo decir que el presidente López está mal informado o simplemente no le importa hacer afirmaciones que no son ciertas.

El “plan c”

El “plan c” está en camino y parece que llevan prisa. Definitivamente quieren que la reforma judicial, a pesar de las opiniones de llevarla con cautela, la bancada de Morena en la instalación de la 66 Legislatura en el Congreso de la Unión dejó claro que va y que la sacarán de inmediato.

La jueza Martha Eugenia Magaña y su colega Felipe Consuelo Soto otorgaron suspensiones para detener la discusión de la reforma judicial en la Cámara de diputados y según el coordinador de la fracción de Morena, Ricardo Monreal es inadmisible e improcedente una resolución de un juez en esa materia, por considerar que es una intromisión en facultades del Legislativo.

La oposición no validó el orden del día para no violentar los amparos. Se prevé que la reforma presidencial se apruebe mañana en lo general y pase de inmediato al pleno donde será aprobada, para turnarla al Senado, donde seguramente también será aprobada. Monreal señaló que los jueces son unos vulgares violadores de la Constitución.

Los expertos en el tema auguran que las inversiones se irán y habrá una repercusión importante en la economía nacional y una prueba de ello es el precio del dólar. Ojo. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com