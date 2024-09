¿Y ahora qué, luego del PECCI?

Gabriela Rivadeneira, quien fue la moderadora, junto con Jesús Ramírez Cuevas, del Primer Congreso Continental de Periodistas Independientes 2024 (PECCI), realizado el pasados viernes 30 y sábado 31 de agosto, en Palacio Nacional y la plancha del Zócalo capitalino, dio la siguiente información de quiénes fueron los privilegiados de llevar las 9 mesas de trabajo de las 10 que se habían propuesto inicialmente en forma verbal y por escrito.

Así lo dijo Gabriela: “recordarles que no es el único espacio para sus voces. Ahora vamos a continuar; les pedimos disculpas, pidieron la palabra y no la tuvieron. Vamos a cerrar esta plenaria, vamos a salir al patio central, ahí va a estar disponible cada una de las carpas para el trabajo, pero también tarjetones. En cada carpa se ubicó una pregunta, la idea es que en las tarjetas que ustedes puedan recibir escriban cuál es su aporte para esa pregunta, que a la vez se va a convertir en material de sistematización. Ojalá lo podamos hacer, mientras vamos comiendo. La comida va a estar dispuesta ya a la salida de aquí, del salón.

“¿Cómo van a estar distribuidos los salones? Esto ya es aviso final:

“Periodismo alternativo, redes sociales y periodismo comunitario, que es la Mesa 1.

“Después de la comida, a las 14:30, va a trabajar en este salón, va a estar Vicente Serrano y Sandra Correa apoyándoles en el trabajo de esta mesa. De la Mesa 2 a la 9 van a estar en las carpas del Patio Central. En la Mesa 2: La información, derecho-mercancía, censura y discriminación de medios corporativos y contrainformación, van a estar Jacobo Elnecavé, y Sandra Tanisha.

“En la Mesa 3: Autofinanciamiento, monetización y publicidad, van a estar Manuel Pedrero y Rodolfo Santa Ana.

“En la Mesa 4: Los derechos de las audiencias, va a estar Hans Salazar con Emmanuel Lorenzo.

“La Mesa 5: Relación de medios y periodistas independientes con el poder económico y político, va a estar Poncho Gutiérrez con Valeria Silva.

“La Mesa 6: Retos de la libertad de prensa, va a estar Amir Ibrahim con Mario Solís.

“La Mesa 7: Profesionalización, va a estar Meme Yamel con Galo Mora.

“La Mesa 8: Inteligencia Artificial, algoritmos y campañas negativas, va a estar Julián Atilano con Luis Edmundo Martínez.

“Y la Mesa 9, de Género y periodismo alternativo, van a estar Soledad Buendía y Daniel Hernández”.

Nuestras felicitaciones a los compañeros que llevaron a cabo dichas mesas de trabajo; pero como Abel Reynoso no tuvo invitación de participación oficial —ni en la inauguración ni en las mesas— les comparto sus breves palabras, luego de estar pidiendo la oportunidad del micrófono a Jesús Ramírez.

Abel Reynoso nos dijo en su tiempo y momento: “bueno, compañeros, tenemos que estar felices y contentos: estamos haciendo historia. Esto es hacer historia; 500 años del silencio, 300 años de la Conquista, 200 años de la Independencia, 500 años sometidos, 700 millones de hambrientos.

“Aquí se estrenaron todas las ideologías y todas las ideologías fracasaron. El continente pagó con su hambre, el hambre que tienen 700 millones de habitantes que hablamos español; que luchamos por liberarnos; que nos llevaron a luchas fratricidas; que nos hicieron equivocar mil veces; que nos surgieron líderes fatuos que no supieron darnos respuestas; que se inventaron y se intentaron todas las experiencias conocidas y nos dejó esto, el recuerdo de esta tristeza.

“Hoy terminamos esta noche amarga, esta noche eterna de 500 años de opresión, de humillación, y terminamos con hambre. Pero, bueno, venimos con un canto de esperanza. No vamos a reclamar nada, no ‘buscamos venganza’, no vamos a presentar ideologías; tenemos que agradecer a este gran país, México, con una cultura milenaria, comparada a las grandes culturas de la civilización. México tiene cinco mil o seis mil años antes de Cristo, donde aquí florecieron las grandes culturas de naciones nativas de este continente, y ahí se establecieron las luchas fratricidas de dos imperios: el imperio anglosajón, que con su piratería interrumpió al imperio español que controlaba y que se llevó por delante nuestro continente.

“Pero en esas dos luchas de ideologías y de tradiciones, y de culturas, las víctimas solamente fuimos nosotros; ellos hace 500 años se empezaron a llevar la riqueza y se la siguen llevando hoy.

“Entonces, nosotros no venimos a la pelea, venimos a ofrecer alternativas y venimos a ofrecer un canto de esperanza, porque aquí en este lugar del mundo es donde todavía puede soñar la gente. Aquí se está produciendo la revolución de las ideas, lo más hermoso que puede tener el ser humano.

“Entonces, si tenemos esa oportunidad, si se han abierto las puertas de este gran país, si el continente nos espera y nos mira asombrado, porque nadie responde, nadie les promete nada; las promesas qué son, son falsas, nadie cree en los falsos profetas. Entonces, vamos nosotros a comunicar, que es el arma más poderosa que tenemos en este momento y que por fin ha llegado la hora de los pueblos. La hora de los pueblos es que tengamos nosotros nuestra propia voz para hacernos escuchar y para explicar que tenemos esperanzas y sueños; que tenemos propuestas concretas; que somos gente de trabajo; que somos gente honesta y que no queremos que se nos sigan llevando más la riqueza y que se enriquezca un número minúsculo de ciudadanos en el mundo y nosotros tengamos cada vez más pobreza, cada vez más miseria.

“Pero con eso no es suficiente. Mañana, o sea el lunes, tenemos que empezar a trabajar nosotros para que nos escuchen, para que sepan quiénes somos, cómo pensamos, cómo sentimos y qué tenemos como propuesta y entonces con qué medios contamos.

“Estamos igual que antes, estamos igual que siempre: nadie tiene ningún instrumento, termina esta reunión maravillosa de gente inteligente y el lunes siguen los medios de comunicación masiva controlando todo el espectro de la comunicación en el continente y nosotros esperando otra promesa más en silencio y sufriendo las consecuencias del silencio.

“Entonces, yo propongo, sin necesidad en comprometer al gobierno de México en su política: nosotros venimos a traer ideas porque nos han dicho que aquí se produce la revolución de las conciencias. Entonces, no venimos a pedirle nada; al contrario, venimos a agradecerle a México, que nos ha abierto las puertas para hablar y que podemos hacernos unir y oír en el continente.

“Vamos a proponer algo importante, vamos a empezar con un medio de comunicación que podemos nosotros controlar; vamos a sacar una revista que se llama, como se llamara o se pudiera llamar, La voz de la patria grande, con una edición de 100 mil ejemplares, para que en todas las embajadas de los 23 países del continente estén números gratuitos; y esa revista se va a financiar con el aporte del poder corporativo, que no nos va a regalar nada, porque si no, nos volvería a comprometer o a contraer compromiso. Nosotros vamos a publicar oficialmente en esa revista de 100 mil ejemplares, para empezar, ¿eh?, vamos a publicar publicidad de ellos; le vamos a cambiar publicidad para mantener un equipo; que realmente ese equipo produzca las ideas de todos los países, no que escuchen ideas de los que se dicen privilegiados de nuestros pueblos”.

Pasaron los dos días de trabajo del Primer Congreso Continental de Periodistas Independientes 2024, idea original de Abel Reynoso y 30 periodistas de primera fila en las conferencias de prensa mañaneras, quienes firmaron un documento “madre”, el cual se compartió a Jesús Ramírez Cuevas, y que fue al final fue destruido por nuestro compañero Amir Hibraim, argumentado que cinco colegas así se lo pidieron: que no querían estar en esa lista; pero algunos de esos compañeros sí estuvieron conduciendo mesas de trabajo del Congreso. Como dijera el filósofo Cantinflas: “¡ahí está el detalle chatos!”.

La historia y la verdad siempre salen a la luz. Por ello me remito al título de esta columna: ¿Y ahora qué, luego del Primer Congreso Continental de Periodistas Independientes 2024?, propuesta de Abel Reynoso. ¡Gracias!