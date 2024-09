¡Segunda llamada!.. ¡segunda..!

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El jueves 22 de agosto, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, sorprendió a todos al convocar a una conferencia de prensa en la que criticó duramente la iniciativa de reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador y se fue hasta la cocina de los asuntos internos al señalar que la elección de jueces, ministros y magistrados, y la consecuente anulación de la Suprema Corte y todo el sistema Judicial en México podrían en riesgo la democracia mexicana y la relación comercial (la vigencia del T-MEC) entre México y Estados Unidos.

Fue el primer llamado del gobierno del presidente Joe Biden al de Andrés Manuel López Obrador sobre las consecuencias de continuar con su intención de ir a esta reforma.

En aquellos días, Graeme C. Clark, embajador de Canadá en México subrayó lo mismo a nombre del Primer Ministro Justin Trudeau.

En respuesta a estas advertencias de EU y Canadá, el propio presidente López Obrador sacó sus castañuelas nacionalistas y de soberanía nacional y en sus mañaneras siguientes acusó a ambos países de una injerencia en asuntos internos y en una decisión que simuló un gran enojo declaró en “pausa” las relaciones de su gobierno con “los embajadores de EU y Canadá”. Una medida inexistente en la diplomacia.

Frente a esta reacción de AMLO, el Departamento de EU y el área de Relaciones Internacionales de Canadá emitieron sendos comunicados en los que ratificaron los temores sobre las consecuencias que pudiera tener sobre la posible intervención del narco y crimen organizado en la elección de jueces, ministros y magistrados y en la pérdida de la seguridad jurídica para las inversiones de esos países en México.

EU va de nuevo…

Con los trámites iniciados el mismo lunes 1 de septiembre al arranque de la Legislatura en Senado y Cámara de Diputados para aprobar cuanto antes la controvertida Reforma al Poder Judicial, con todo el sector judicial en paro inédito en México —incluida la Suprema Corte—, el embajador Ken Salazar repitió ayer el aviso al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El diplomático convocó de nuevo a una conferencia de prensa y advirtió que, si no se hace bien la reforma al Poder Judicial, mediante la cual se pretende elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros, se puede dañar la relación con su país.

Expresó que en Estados Unidos existe mucha preocupación de parte de personas que desean lo mejor para los dos países.

“Si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nomás como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que, de veras, quiere lo mejor para México y Estados Unidos. Entonces, lo que puedo decir, es que hay muchísima preocupación”, apuntó.

Aclaró que sabe bien que la decisión de reformar al Poder Judicial corresponde única y exclusivamente al gobierno de México en ejercicio de su independencia, y que Estados Unidos respeta la soberanía nacional.

Pero señaló que como socio de México, EU no puede dejar de señalar que en su opinión la elección directa de jueces, magistrados y ministros por voto popular no es la mejor manera de integrar al Poder Judicial.

Ante el desarrollo de los trabajos legislativos en Senado y Cámara de Diputados de México para aprobar dicha reforma, Salazar hizo votos para que la reforma refleje los valores democráticos que comparten Estados Unidos y México.

Interrogado respecto lo que dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum, de que en Estados Unidos se elige a los jueces en 43 estados, el embajador, que fue Fiscal en Colorado, aclaró que eso no es cierto, que en su país no se elige a los jueces federales y sólo unos cuantos estados realizan elecciones para jueces de jurisdicción local.

“¿Dónde se eligen los jueces? (preguntó) En algunos estados, son a nivel estatal, pero son pocos los que hacen elección directa. Entonces hay que conocer que son diferentes sistemas y las preocupaciones que tengo yo y las ideas que he compartido, las comparto nomás con el diálogo que deberíamos de tener como amigos, como socios y como vecinos”, reiteró.

Luego, en un recorrido por la residencia oficial de la Embajada, mostró fotos con el presidente López Obrador de quien dijo “le tengo mucho respeto… Hemos cambiado mucho, somos ahora los primeros socios comerciales en todo el mundo y trabajamos en muchas otras cosas”, subrayó.

Así fue la segunda llamada… ¡segunda!

Las otras expresiones

Entre estos mensajes y las tomas de calles y el bloqueo de San Lázaro por estudiantes universitarios y trabajadores del Poder Judicial, los coordinadores del morenismo parlamentario Adán Augusto López y Ricardo Monreal avanzan rápidamente en la integración de las 60 comisiones existentes en cada cámara a fin de poder cumplir con el debido proceso legislativo en la dictaminación de las iniciativas de AMLO.

Mientras otros se revalúan

Así, en medio de este trajín parlamentario, hay quienes aprovechan para hacer evaluaciones como las que se realizan en el Partido Verde donde se echan porras por la adquisición del ex priista yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, un experto parlamentario.

Se considera que Ramírez Marín —quien militó 44 años en el PRI—, será uno de los mayores activos parlamentarios del Verde que en esta ocasión contará con 15 escaños, igual que su ex partido el PRI.

